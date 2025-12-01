English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
रोहित शर्माचा हेड कोच गौतम गंभीरसोबत वाद? ड्रेसिंग रूममधील फोटो समोर

IND VS SA ODI : रविवारी भारतने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध पहिल्या वनडे सामन्यात 17 धावांनी विजय मिळवला. या विजयात विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांचा मोठा वाटा होता. 

पूजा पवार | Updated: Dec 1, 2025, 05:56 PM IST
रोहित शर्माचा हेड कोच गौतम गंभीरसोबत वाद? ड्रेसिंग रूममधील फोटो समोर
(Photo Credit : Social Media)

IND VS SA ODI : रांची येथे भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका (India VS South Africa) यांच्यातील तीन सामन्यांच्या वनडे सीरिजमधील पहिला सामना खेळवला गेला. या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेला विजयासाठी भारतीय संघाने 350 धावांचं आव्हान दिलं होतं. हे आव्हान पूर्ण करण्यासाठी दक्षिण आफ्रिका मैदानात आली मात्र टीम इंडियाच्या गोलंदाजांनी संपूर्ण संघाला ऑल आऊट केलं आणि त्यामुळे टीम इंडियाने 17 धावांनी विजय मिळवला, परिणामी टीम इंडियाने (Team India) 1-0 ने आघाडी घेतली आहे. या विजयात दिग्गज क्रिकेटर विराट कोहली (Virat Kohli) आणि रोहित शर्मा (Rohit Sharma) यांचं महत्वाचं योगदान होतं. विजयानंतर सुद्धा हेड कोच गौतम गंभीरला नेटकऱ्यांकडून ट्रोलिंगला समोरं जावं लागत आहे. तसेच विराट आणि रोहित यांचे कोच गंभीर सोबतचे संबंध ठीक नाहीत अशी चर्चा होती. दरम्यान गौतम गंभीर आणि रोहित शर्माचा ड्रेसिंग रूममधील व्हिडीओ फोटो होतोय. 

कसा झाला सामना?

दक्षिण आफ्रिकेने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. त्यामुळे टीम इंडियाला आधी फलंदाजीसाठी मैदानात यावं लागलं. टीम इंडियाकडून यशस्वी जयस्वाल आणि रोहित शर्मा मैदानात उतरले. टीम इंडियाने 50 ओव्हरमध्ये 8 विकेट्स गमावून 349 धावा केल्या होत्या. टीम इंडियाने दक्षिण आफ्रिकेला विजयासाठी 350 धावांचं आव्हान दिलं. हे आव्हान पूर्ण करत असताना मॅथ्यू ब्रीट्झके (72) आणि माक्रो जॅनसनने (70) सर्वाधिक धावांची कामगिरी केली. परंतू टीम इंडियाचे गोलंदाज त्याच्यावर भारी पडताना दिसले. कुलदीप यादवने 4, हर्षित राणाने 3, अर्शदीप सिंहने 2 तर प्रसिद्ध कृष्णाने 1 विकेट घेतली. त्यामुळे टीम इंडियाने दक्षिण आफ्रिकेला ऑल आउट करून 332 धावांवर रोखले. 

विराट आणि रोहितची उल्लेखनीय कामगिरी :

विराट कोहलीने रांचीच्या मैदानात दमदार फलंदाजी केली. त्याने 101 बॉलमध्ये त्याचं शतक पूर्ण केलं. हे शतक विराटच्या वनडे कारकिर्दीतील 52 वं तर आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीतील 83 वं शतक ठरलं. विराटने हे शतक पूर्ण केल्यावर मैदानात जल्लोष केला. त्याने आकाशाला पाहून देवाचे आभार मानले आणि गळ्यातील लॉकेटचं चुंबन घेतलं. विराट कोहली हा 120 बॉलमध्ये 135 धावा करून बाद झाला. तर रोहित शर्माने सुद्धा 51 बॉलमध्ये 57 धावा केल्या. यासह त्याने वनडे क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक सिक्स ठोकण्याचा विक्रम सुद्धा केला. 

ड्रेसिंग रूममधला फोटो व्हायरल : 

टीम इंडियाच्या विजयानंतर हेड कोच गौतम गंभीर आणि रोहित शर्माचे काही फोटो समोर आले. या फोटोंमध्ये गंभीर आणि रोहित यांच्यातील आक्रमक हातवारे करत असल्याचे दिसून आले. त्यामुळे या फोटोंवरून सोशल मीडियावर गंभीर आणि रोहितमध्ये सामन्यानंतर वाद झाल्याची चर्चा सुरु आहे. मात्र या संदर्भातील व्हिडीओ किंवा कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही.  मात्र रोहित आणि विराट सारखे वरिष्ठ खेळाडू आणि गौतम गंभीर यांच्यातील संबंध चांगले नसल्याचे अनेक प्रसंगांमधून दिसून येते. एक व्हिडीओ व्हायरल होत असून यात संपूर्ण संघ सामना जिंकून हॉटेलवर आला, यावेळी येथे सेलिब्रेशन झालं मात्र विराट या सेलिब्रेशन पासून दूर राहिला आणि तो तिथे न थांबता निघून घेल्याचं सुद्धा एका व्हायरल व्हिडिओत दिसून आलंय. 

FAQ : 

विराट कोहलीने कोणत्या सामन्यात शतक ठोकले?
विराट कोहलीने भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका वनडे सीरिजमधील पहिल्या सामन्यात शतक ठोकले.

विराट कोहली किती धावा करून बाद झाला?
विराट कोहली 120 बॉलमध्ये 135 धावा करून बाद झाला.

टिम इंडियाने दक्षिण आफ्रिकेला किती धावांनी हरवले?
टिम इंडियाने दक्षिण आफ्रिकेला 17 धावांनी हरवले.

