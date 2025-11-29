IND VS SA पहिल्या वनडे मॅचमध्ये पाऊस अडथळा ठरणार? पाहा Weather Reports

IND VS SA : भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका (India VS South Africa) यांच्यात रविवार 30 नोव्हेंबर पासून वनडे सीरिजला सुरुवात होणार आहे. दोन्ही संघांमध्ये तीन सामन्यांची सीरिज खेळवली जाणार असून यातील पहिला सामना हा रांची येथे खेळवला जाईल. या सामन्यात टीम इंडियाचे (Team India) दिग्गज क्रिकेटर रोहित शर्मा (Rohit Sharma) आणि विराट कोहली (Virat Kohli) हे यावेळी वनडे संघाचा भाग आहेत. मात्र या सामन्यात पाऊस अडथळा आणणार का? यासंदर्भात हवामानाचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.
भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका पहिल्या सामन्याच्या हवामानाबद्दल बोलायचं झाल्यास फॅन्ससाठी एक आनंदाची बातमी आहे. रांचीमध्ये उद्या पावसाची शक्यता नाही, त्यामुळे पावसामुळे या सामन्यात कोणताही अडथळा येणार नाही. AccuWeather च्या मते, 30 नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या सामन्यादरम्यान कमाल तापमान 23 अंश सेल्सिअस राहण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे चाहत्यांना कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय संपूर्ण सामना आनंद घेता येईल.
दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध घरच्या मैदानावर भारतीय संघाचा ODI रेकॉर्ड चांगला आहे. भारताने दक्षिण आफ्रिकाविरुद्ध घरच्या मैदानावर खेळलेल्या 32 वनडेमध्ये 18 जिंकले आहेत आणि 14 गमावले आहेत. दक्षिण आफ्रिकाविरुद्ध भारतीय संघाचे घरच्या मैदानावरचे प्रदर्शन चांगले राहिले आहे, पण दक्षिण आफ्रिका देखील मजबूत प्रतिस्पर्धी आहे.
भारतीय संघाचे घरच्या मैदानावरचे प्रदर्शन :
जिंकलेले सामने: 18
पराभूत झालेले सामने : 14
केएल राहुल (कर्णधार), रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, रुतुराज गायकवाड़, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, ध्रुव जुरेल.
तेम्बा बावुमा (कर्णधार), एडेन मार्करम, डेवाल्ड ब्रेविस, नंद्रे बर्गर, क्विंटन डिकॉक, मार्को यानसेन, टोनी डी जोरजी, रुबिन हरमन, ओटनील बार्टमैन, कॉर्बिन बॉश, मैथ्यू ब्रीट्जके, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी, रेयान रिकेल्टन, प्रेनेलन सुब्रायन.
भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका वनडे सीरिज कधी सुरू होणार आहे?
भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका वनडे सीरिज 30 नोव्हेंबर पासून सुरू होणार आहे.
पहिला सामना कुठे खेळवला जाईल?
पहिला सामना रांची येथे खेळवला जाईल.
पहिल्या सामन्याचे हवामान कसे असेल?
30 नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या सामन्यादरम्यान कमाल तापमान 23 अंश सेल्सिअस राहण्याची अपेक्षा आहे.