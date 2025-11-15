English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
एका दिवसात पडले तब्बल 15 विकेट्स, IND V SA टेस्टचा दुसरा दिवस गोलंदाजांनी गाजवला

IND VS SA : भारत विरुद्ध साऊथ आफ्रिका यांच्यात दोन सामन्यांच्या टेस्ट सीरिज पार पडत आहे. दुसऱ्या दिवसाच्या अंती साऊथ आफ्रिकेच्या 93 धावांवर 7 विकेट पडल्या.

Updated: Nov 15, 2025, 05:26 PM IST
IND VS SA : भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका (India VS South Africa) यांच्यात शनिवारी पहिल्या टेस्ट सामन्याचा दुसरा दिवस पार पडला. कोलकाताच्या ईडन गार्डन स्टेडियमवर सुरु असलेल्या सामन्याच्या पहिल्या दिवशी 11 विकेट पडल्या तर दुसऱ्या दिवशी 15 फलंदाज आउट झाले. पहिल्या दिवशी जिकडे वेगवान गोलंदाजांचा प्रभाव दिसला तर दुसऱ्या दिवशी फिरकी गोलंदाजांनी फलंदाजांचा घाम फोडला. दुसऱ्या दिवसाच्या अंती साऊथ आफ्रिकेच्या 93 धावांवर 7 विकेट पडल्या. आता संघाकडे फक्त 63 धावांची आघडी आहे. भारताने पहिल्या इनिंगमध्ये 30 धावांची आघाडी घेतली होती. दुसऱ्या दिवशी टीम इंडिया 189 धावांवर ऑल आउट झाली. दक्षिण आफ्रिकेचा संघ पहिल्या दिवशी फक्त 159 धावांवर आटोपला. सामन्यात अजून एकही फलंदाजाने 40 पेक्षा जास्त धावा केलेल्या नाहीत. 

शुभमन गिल बॅटिंगसाठी आला नाही : 

दुसऱ्या दिवशी वॉशिंग्टन सुंदरच्या रूपात टीम इंडियाची दुसरी विकेट पडल्यावर स्कोअर 75 धावांवर 2 विकेट असा होता. यावेळी कर्णधार शुभमन गिल चौथ्या क्रमांकावर फलंदाजी करण्यासाठी आला. त्याने ३ बॉलचा सामना केला यात तो 4 धावा करू शकला. मात्र त्यानंतर तो रिटायर हर्ट होऊन बाहेर पडला. सायमन हार्मरविरुद्ध दोन चेंडूंचा बचाव केल्यानंतर, शुभमनने तिसऱ्या बॉलवर एक चौकार मारला, परंतु त्यानंतर त्याच्या मानेला दुखापत झाली. तेव्हा वेदनेने त्रस्त होऊन, शुभमन गिलने खेळ थांबवून मैदानाबाहेर जाण्याचा निर्णय घेतला. टीम इंडिया १८९ वरती ऑल आउट झाली. तेव्हा रिटायर्ड हर्ट झालेला शुभमन गिल पुन्हा फलंदाजीसाठी येईल असं अनेकांना वाटत होतं. मात्र दुखापतीमुळे गिल पुन्हा मैदानात आला नाही. 

189 धावांवर टीम इंडिया ऑल आउट : 

दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध फलंदाजीच्या पहिल्या इनिंगमध्ये टीम इंडियाकडून केएल राहुल (39), वॉशिंग्टन सुंदर (29), ऋषभ पंत (27), रवींद्र जडेजा(27) वगळता इतर कोणतेही फलंदाज समाधानकारक कामगिरी करू शकले नाहीत. दक्षिण आफ्रिकेच्या गोलंदाजांपैकी सर्वाधिक विकेट 4 विकेट हॅमरने घेतल्या. मॅक्रो जॅनसनने 3 विकेट घेतल्या. कॉर्बिन बॉश आणि केशव महाराजने प्रत्येकी 1 विकेट घेतली. 

टीम इंडियाने घेतल्या 7 विकेट्स : 

टीम इंडिया ऑल आऊट झाल्यावर दक्षिण आफ्रिकेची दुसरी इनिंग सुरु झाली. यावेळी रवींद्र जडेजाच्या गोलंदाजीची जादू पाहायला मिळाली. रवींद्र जडेजाने 4 विकेट घेतल्या. यात एडेन मार्करम (4), वियान मुल्डर (11), टोनी जोर्जी (2) आणि ट्रिस्टन स्टब्स (5) यांचा समावेश होता. तर कुलदीप यादवने 2 विकेट घेतल्या. यात मार्को जॅन्सन आणि रायन रिकेल्टन यांचा समावेश होता. तर काइल व्हेरेने हा अक्षर पटेलच्या गोलंदाजीचा शिकार ठरला. अशा प्रकारे भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका पहिल्या टेस्ट सामन्याच्या दुसऱ्या दिवशी 15 विकेट्स पडल्या. 

भारताची प्लेईंग 11 :

यशस्वी जयस्वाल , केएल राहुल, वॉशिंग्टन सुंदर, शुभमन गिल (कर्णधार), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज

दक्षिण आफ्रिकेची प्लेईंग 11 :

एडन मार्कराम, रायन रिकेल्टन, विआन मुल्डर, टेंबा बावुमा (कर्णधार), टोनी डी झोर्झी, ट्रिस्टन स्टब्स, काइल व्हेरेने (विकेटकीपर), मार्को जॅन्सन, कॉर्बिन बॉश, सायमन हार्मर, केशव महाराज

