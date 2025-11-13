IND vs SA 1st Test: टीम इंडियाला मोठा धक्का, स्टार ऑलराउंडर पहिल्या टेस्टमधून बाहेर; कोचकडून मोठी अपडेट

IND vs SA 1st Test: भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील पहिला टेस्ट सामना कोलकात्याच्या ईडन गार्डन्स स्टेडियमवर 14 नोव्हेंबरपासून खेळवला जाणार आहे. पण त्याआधीच टीम इंडियाला मोठा झटका बसला आहे. संघातील स्टार ऑलराउंडर पहिल्या टेस्टमधून बाहेर झाला आहे. सहायक प्रशिक्षक रायन टेन डोशेट यांनी सांगितलं आहे की कोलकात्यात होणाऱ्या पहिल्या टेस्टमध्ये ध्रुव जुरेल खेळणार आहे. त्यांनी हेही स्पष्ट केलं की ऋषभ पंत देखील प्लेइंग 11 मध्ये असणार आहे. इंग्लंड दौऱ्यावर दुखापत झाल्यानंतर पंतचा हा पहिला आंतरराष्ट्रीय सामना असेल. रायन टेन डोशेट यांनी पुष्टी केली आहे की पंत आणि जुरेल दोघेही दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध पहिल्या टेस्टमध्ये मैदानात उतरणार आहेत. जुरेलने वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या मालिकेत आपलं पहिलं टेस्ट शतक ठोकलं होतं. अलीकडेच त्याने दक्षिण आफ्रिका ए संघाविरुद्धच्या अनऑफिशियल टेस्टमध्येही दोन शतकं (132*, 127*) झळकावली होती. तो सध्या जबरदस्त फॉर्ममध्ये आहे.
नितीश कुमार रेड्डी ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर दुखापतग्रस्त झाला होता आणि त्याच्या फिटनेसबद्दल प्रश्न निर्माण झाले होते. तो टेस्ट स्क्वाडचा भाग असला तरी, कोचकडून मिळालेल्या माहितीनुसार ध्रुव जुरेलच्या समावेशामुळे नितीश पहिला सामना खेळणार नाही. काही अहवालांनुसार, नितीशला पहिल्या टेस्टसाठी स्क्वाडमधूनही वगळले जाऊ शकते आणि त्याला डोमेस्टिक क्रिकेटमध्ये खेळण्याची संधी दिली जाईल.
हे ही वाचा: लाहोरमध्ये श्रीलंकन टीमवर दहशतवाद्यांचा गोळीबार, मैदानात उतरलेलं हेलिकॉप्टर अन्...; थरारक घटनेची पुन्हा चर्चा! पण का?
के.एल. राहुल, यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कर्णधार), ऋषभ पंत, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह.
हे ही वाचा: PAK दौरा सोडणार श्रीलंका संघ? इस्लामाबादमधील बॉम्बस्फोटानंतर खेळाडूंमध्ये भीतीचे वातावरण
दक्षिण आफ्रिका संघाने भारतात शेवटची टेस्ट मालिका 1999 मध्ये जिंकली होती. त्यानंतर संघाने 5 वेळा भारतात टेस्ट सीरीज खेळली, पण एकदाही विजय मिळवू शकला नाही.
टेस्ट क्रिकेटमधील हेड-टू-हेड आकडेवारीनुसार, दोन्ही संघांमध्ये आतापर्यंत 44 सामने झाले आहेत. त्यापैकी भारताने 18 सामने, तर दक्षिण आफ्रिकेने 10 सामने जिंकले आहेत. 10 सामने बरोबरीत संपले आहेत.
हे ही वाचा: अर्शदीप सिंहने घेतली नवीन Mercedes! काय आहे लक्झरी कारची किंमत, फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्स