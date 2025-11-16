English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
IND vs SA: गौतम गंभीरने 'या' खेळाडूवर फोडलं टीम इंडियाच्या पराभवाचं खापर, पत्रकार परिषदेत नेमकं काय म्हणाला?

IND VS SA : भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील दोन सामन्यांच्या टेस्ट मालिकेतील पहिला सामना कोलकात्यातील ईडन गार्डन्स स्टेडियमवर खेळवण्यात आला. दक्षिण आफ्रिकेने हा सामना 30 धावांनी जिंकला.    

पूजा पवार | Updated: Nov 16, 2025, 05:20 PM IST
IND vs SA: गौतम गंभीरने 'या' खेळाडूवर फोडलं टीम इंडियाच्या पराभवाचं खापर, पत्रकार परिषदेत नेमकं काय म्हणाला?
(Photo Credit : Social Media)

IND VS SA : भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका (India VS South Africa) यांच्यात दोन सामन्यांची टेस्ट सीरिज खेळवली जात असून यातील पहिला सामना हा कोलकाताच्या ईडन गार्डन स्टेडियमवर खेळवला गेला. यात सामन्याच्या तिसऱ्या दिवशी साऊथ आफ्रिकेने टीम इंडियावर 30 धावांनी विजय मिळवला. ज्यामुळे साऊथ आफ्रिकेने सीरिजमध्ये 1-0 ने आघाडी घेतली आहे. साऊथ आफ्रिकेने हा ऐतिहासिक सामना 30 धावांनी जिंकत तब्बल 15 वर्षांनंतर भारताच्या भूमीत टेस्ट विजयाची नोंद केली. टीम इंडियाचा हेड कोच गौतम गंभीरने पत्रकार परिषदेत या पराभवाला कोण जबाबदार आहे याबाबत वक्तव्य केलं. 

15 वर्षांनंतर भारतात साऊथ आफ्रिकेचा टेस्ट विजय : 

साऊथ आफ्रिकेने भारतात शेवटचा टेस्ट सामना 2010 मध्ये नागपूरमध्ये जिंकला होता. त्यानंतर त्यांनी भारतात खेळलेल्या कोणत्याही टेस्टमध्ये विजय मिळवलेला नव्हता. मात्र, डब्ल्यूटीसी जिंकून उत्साहात असलेल्या साऊथ आफ्रिकेने कोलकात्यातील हा सामना जिंकत जुन्या पराभवांचा हिशेब चुकता केला.

ईडन गार्डन स्टेडियमवर अनुभवी गोलंदाज साइमन हार्मरच्या खतरनाक गोलंदाजी समोर टीम इंडियाची फलंदाजी पत्त्यासारखी कोसळली. भारतासमोर विजयासाठी 124 धावांचे लक्ष्य होते पण त्यांना 35 ओव्हरमध्ये 93 धावांवर ऑल आउट करण्यात आले. या लाजिरवाण्या कामगिरीमुळे भारतीय फलंदाजांची फिरकी गोलंदाजांविरुद्धची कमकुवतपणा पुन्हा एकदा उघडकीस आला.

गौतम गंभीरने कोणावर फोडलं खापर : 

हेड कोच गौतम गंभीरने पत्रकार परिषदेत सांगितलं की ईडन गार्डनची पीच तशीच होती जशी टीम इंडियाला अपेक्षित होतं, त्यामुळे पराभव हा पूर्णपणे खेळाडूंच्या खराब खेळीमुळे झाला आहे. दुसऱ्या सत्रात भारताच्या खेळीबद्दल विचारले असता, गंभीर म्हणाला की त्यांचे लक्ष चांगल्या पार्टनरशिपकडे होते, परंतु शुभमन गिलच्या अनुपस्थितीमुळे संघाने एक खेळाडू कमी खेळवल्याने फलंदाजांवर अतिरिक्त दबाव होता.

गौतम गंभीर नेमकं काय म्हणाला?

माझ्या आधी डीआरएस नव्हता. संघात तरुण खेळाडूंची भर आहे. त्यांना फलंदाजीचा फारसा अनुभव नाही, पण त्यांच्याकडे कौशल्य आहे. विकेट कितीही टर्निंग असली तरी, पहिले 10-15  मिनिटे कठीण असतात, पण तुम्हाला दबावाखाली खेळायला शिकावे लागेल. सर्वप्रथम, या विकेटमध्ये काहीही चूक नव्हती. टेम्बाने धावा केल्या, अक्षरने धावा केल्या. मला वाटत नाही की खेळपट्टी कठीण होती; ही तुमच्या टेक्निक, टेम्पारामेंट परीक्षा होती. येथे ज्यांनी चांगले डिफेंड केले त्यांनी धावा काढल्या.

गंभीर पुढे म्हणाला की, 'वेगवान गोलंदाजांनी बहुतेक विकेट्स घेतल्या. मला अजूनही वाटते की 123 (124) धावांचे लक्ष्य विकेट काहीही असो, साध्य करता येईल. मला असे वाटले की जर तुम्ही धैर्याने खेळलात आणि तुमचा बचाव मजबूत असेल, आणि जर तुमच्याकडे संयम असेल तर तुम्ही निश्चितच धावा करू शकता'.

FAQ : 

भारतीय फलंदाजी का कोसळली?
उत्तर: सायमन हार्मरच्या फिरकीसमोर भारतीय फलंदाज पूर्णपणे बेबनाव झाले. १२४ धावांचे सोपे लक्ष्य असूनही ३५ ओव्हरमध्ये ९३ धावांवर ऑलआऊट झाले. फिरकीविरुद्धची जुनी कमजोरी पुन्हा उघड झाली.

गौतम गंभीरने पराभवाचे खापर कोणावर फोडले?
उत्तर: खेळाडूंच्या खराब तंत्रज्ञान, टेम्परामेंट आणि संयमाच्या अभावावर. त्याने स्पष्ट सांगितले की खेळपट्टी अपेक्षेनुसारच होती, ती दोष देण्याची गोष्ट नाही. पराभव पूर्णपणे खेळाडूंच्या चुकीमुळे झाला.

दक्षिण आफ्रिकेचा भारतात टेस्ट विजय किती वर्षांनी झाला?
उत्तर: तब्बल १५ वर्षांनी. भारतात दक्षिण आफ्रिकेचा शेवटचा टेस्ट विजय २०१० मध्ये नागपूरला होता.

 

