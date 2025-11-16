English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
IND vs SA 1st Test Highlights: टीम इंडिया कोलकात्यात पराभूत, साऊथ आफ्रिकेचा 30 धावांनी दमदार विजय

South Africa Beat India: भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेतील पहिला सामना कोलकात्यातील ईडन गार्डन्स स्टेडियमवर खेळवण्यात आला. दक्षिण आफ्रिकेने हा सामना 30 धावांनी जिंकला.    

तेजश्री गायकवाड | Updated: Nov 16, 2025, 02:47 PM IST
South Africa Stun India by 30 Runs : भारतात सुरू असलेल्या दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेतील पहिल्या टेस्टमध्ये टीम इंडियाला कोलकात्याच्या ईडन गार्डन्समध्ये लज्जास्पद पराभवाचा सामना करावा लागला. साऊथ आफ्रिकेने हा ऐतिहासिक सामना 30 धावांनी जिंकत तब्बल 15 वर्षांनंतर भारताच्या भूमीत टेस्ट विजयाची नोंद केली.

15 वर्षांनंतर भारतात साऊथ आफ्रिकेचा टेस्ट विजय

साऊथ आफ्रिकेने भारतात शेवटचा टेस्ट सामना 2010 मध्ये नागपूरमध्ये जिंकला होता. त्यानंतर त्यांनी भारतात खेळलेल्या कोणत्याही टेस्टमध्ये विजय मिळवलेला नव्हता. मात्र, डब्ल्यूटीसी जिंकून उत्साहात असलेल्या साऊथ आफ्रिकेने कोलकात्यातील हा सामना जिंकत जुन्या पराभवांचा हिशेब चुकता केला.

टॉस जिंकून आधी फलंदाजीचा निर्णय

पहिल्या दिवसाची सुरुवात टेम्बा बावुमा यांच्या टॉस विजयाने झाली. त्यांनी आधी फलंदाजी स्वीकारली. मात्र भारतीय गोलंदाजांनी जोरदार मारा करत साऊथ आफ्रिकेला 159 धावांवर रोखलं.

सर्वाधिक धावा: ऐडन मार्करम – 31

भारताकडून गोलंदाजी:

  • जसप्रीत बुमराह – 5 विकेट
  • मोहम्मद सिराज – 2
  • कुलदीप यादव – 2
  • अक्षर पटेल – 1

भारत केवळ 189 वर ऑलआउट

पहिल्या डावात भारताकडून कुठलाच फलंदाज विशेष प्रभुत्व दाखवू शकला नाही. अपेक्षेनुसार 300+ धावा करण्याची टीम इंडिया समर्थ ठरली नाही.

भारताकडून सर्वाधिक धावा:

के.एल. राहुल – 39

साऊथ आफ्रिका गोलंदाजी:

  • साइमन हार्मर – 4 विकेट
  • मार्को यानसन – 3 विकेट
  • केशव महाराज – 1
  • कॉर्बिन बॉश – 1

भारताला पहिल्या डावात फक्त 30 धावांची आघाडी मिळाली, जी सामन्याच्या चित्रात विशेष फरक घडवू शकली नाही.

कर्णधार शुभमन गिल सामन्यातून बाहेर

पहिल्या डावात भारतीय कर्णधार शुभमन गिल केवळ तीन चेंडू खेळल्यानंतर मान दुखण्यामुळे रिटायर्ड हर्ट झाले. तपासणीसाठी त्यांना तातडीने रुग्णालयात हलवण्यात आलं आणि ते पुढील खेळात सहभागी होऊ शकले नाहीत. या गैरहजेरीने भारतीय संघावर मोठा परिणाम झाला.

सामन्याच्या अखेरीस 30 धावांनी पराभूत झालेल्या टीम इंडियासमोर आता दुसऱ्या टेस्टमध्ये मालिकेत परत येण्याचं आव्हान उभं राहिलं आहे.
 

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

