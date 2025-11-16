IND vs SA 1st Test Highlights: टीम इंडिया कोलकात्यात पराभूत, साऊथ आफ्रिकेचा 30 धावांनी दमदार विजय

South Africa Stun India by 30 Runs : भारतात सुरू असलेल्या दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेतील पहिल्या टेस्टमध्ये टीम इंडियाला कोलकात्याच्या ईडन गार्डन्समध्ये लज्जास्पद पराभवाचा सामना करावा लागला. साऊथ आफ्रिकेने हा ऐतिहासिक सामना 30 धावांनी जिंकत तब्बल 15 वर्षांनंतर भारताच्या भूमीत टेस्ट विजयाची नोंद केली.
साऊथ आफ्रिकेने भारतात शेवटचा टेस्ट सामना 2010 मध्ये नागपूरमध्ये जिंकला होता. त्यानंतर त्यांनी भारतात खेळलेल्या कोणत्याही टेस्टमध्ये विजय मिळवलेला नव्हता. मात्र, डब्ल्यूटीसी जिंकून उत्साहात असलेल्या साऊथ आफ्रिकेने कोलकात्यातील हा सामना जिंकत जुन्या पराभवांचा हिशेब चुकता केला.
पहिल्या दिवसाची सुरुवात टेम्बा बावुमा यांच्या टॉस विजयाने झाली. त्यांनी आधी फलंदाजी स्वीकारली. मात्र भारतीय गोलंदाजांनी जोरदार मारा करत साऊथ आफ्रिकेला 159 धावांवर रोखलं.
सर्वाधिक धावा: ऐडन मार्करम – 31
पहिल्या डावात भारताकडून कुठलाच फलंदाज विशेष प्रभुत्व दाखवू शकला नाही. अपेक्षेनुसार 300+ धावा करण्याची टीम इंडिया समर्थ ठरली नाही.
भारताकडून सर्वाधिक धावा:
के.एल. राहुल – 39
साऊथ आफ्रिका गोलंदाजी:
भारताला पहिल्या डावात फक्त 30 धावांची आघाडी मिळाली, जी सामन्याच्या चित्रात विशेष फरक घडवू शकली नाही.
पहिल्या डावात भारतीय कर्णधार शुभमन गिल केवळ तीन चेंडू खेळल्यानंतर मान दुखण्यामुळे रिटायर्ड हर्ट झाले. तपासणीसाठी त्यांना तातडीने रुग्णालयात हलवण्यात आलं आणि ते पुढील खेळात सहभागी होऊ शकले नाहीत. या गैरहजेरीने भारतीय संघावर मोठा परिणाम झाला.
सामन्याच्या अखेरीस 30 धावांनी पराभूत झालेल्या टीम इंडियासमोर आता दुसऱ्या टेस्टमध्ये मालिकेत परत येण्याचं आव्हान उभं राहिलं आहे.