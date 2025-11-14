W,W,W,W,W.... कोलकाता टेस्टमध्ये बुमराहने केला कहर, आफ्रिकेच्या फलंदाजीचा धुव्वा उडवला

IND VS SA : भारत विरुद्ध साऊथ आफ्रिका (India VS South Africa) यांच्यात दोन सामन्यांची टेस्ट सीरिज खेळवली जात असून यातील पहिला सामना हा कोलकाताच्या ईडन गार्डन स्टेडियमवर खेळवला जातोय. यात साऊथ आफ्रिकेचा कर्णधार टेम्बा बावुमाने टॉस जिंकून फलंदाजीचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे टीम इंडियाला प्रथम गोलंदाजीसाठी मैदानात यावं लागलं. मात्र यावेळी भारतीय गोलंदाजांनी साऊथ आफ्रिकेच्या फलंदाजीचा धुव्वा उडवला. यात सर्वाधिक 5 विकेट जसप्रीत बुमराहने घेतल्या.
कोलकाताच्या ईडन गार्डन स्टेडियमवर बऱ्याच वर्षांनी टेस्ट क्रिकेटचा सामना खेळवला जातोय. अशातच टीम इंडियाचा टेस्ट सामन्याचा पहिला दिवस चांगला गेला. टीम इंडियाने साऊथ आफ्रिकेला 159 धावांवर ऑलआउट केले. यात 5 विकेट बुमराहने, कुलदीप यादव आणि मोहम्मद सिराजने प्रत्येकी 2 विकेट तर अक्षर पटेलने 1 विकेट घेतली. बुमराहने पहिल्या इनिंगमध्ये फक्त 14 ओव्हर टाकत 27 धावा देत 5 विकेट घेतले. टेस्ट क्रिकेटमध्ये बुमराहने आतापर्यंत तब्बल 16 वेळा एका इनिंगमध्ये 5 विकेट घेण्याची कामगिरी केलीये.
जसप्रीत बुमराहने साऊथ आफ्रिकेच्या पहिल्या इनिंग दरम्यान रयान रिकेल्टन (23 धावा), एडेन मार्करम (31 धावा), टोनी डी जोरजी (24 रन), साइमन हार्मर (5 रन) आणि केशव महाराज (शुन्य) धावांवर पॅव्हेलियनमध्ये धाडले. जसप्रीत बुमराह सध्या टीम इंडियाचा सर्वात घातक गोलंदाज आहे. बुमराहने आतापर्यंत आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये 479 विकेट्स घेतल्या आहेत.
A Jasprit Bumrah special in Kolkata
Histh five-wicket haul in Tests
Scorecard https://t.co/okTBo3qxVHINDvSA | IDFCFIRSTBank | Jaspritbumrah93 pic.twitter.com/XKOFIWpUvV
BCCI (BCCI) November 14, 2025
31 वर्षांच्या जसप्रीत बुमराहने भारतासाठी 51 टेस्ट सामन्यात एकूण 96 इनिंग्समाडे 231 विकेट घेतल्या. जसप्रीत बुमराहने या दरम्यान 16 वेळा 5 विकेट घेतल्या आहेत. जसप्रीत बुमराहची टेस्ट सामन्यांमध्ये सर्वोत्तम गोलंदाजी कामगिरी म्हणजे 86 धावांत 9 विकेट, 89 वनडे सामन्यांमध्ये जसप्रीत बुमराहने 149 विकेट घेतले आहेत. जसप्रीत बुमराहने वनडे क्रिकेटमध्ये दोनदा पाच विकेट घेतले आहेत. जसप्रीत बुमराहची वनडे क्रिकेटमधील सर्वोत्तम गोलंदाजी कामगिरी ही 19 धावांवर 6 विकेट्स अशी आहे. जसप्रीत बुमराहने भारतासाठी 80 टी20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये 99 विकेट्स घेतल्या आहेत. टी20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये त्याची सर्वोत्तम गोलंदाजी कामगिरी 7 धावांत 3 विकेट्स आहे.
भारत विरुद्ध साऊथ आफ्रिका टेस्ट सीरिजचा पहिला सामना कुठे होत आहे?
भारत विरुद्ध साऊथ आफ्रिका टेस्ट सीरिजचा पहिला सामना कोलकाताच्या ईडन गार्डन स्टेडियमवर होत आहे.
जसप्रीत बुमराहने टेस्ट क्रिकेटमध्ये किती वेळा 5 विकेट घेतल्या आहेत?
जसप्रीत बुमराहने टेस्ट क्रिकेटमध्ये 16 वेळा 5 विकेट घेतल्या आहेत.
जसप्रीत बुमराहचे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये किती विकेट आहेत?
जसप्रीत बुमराहचे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये 479 विकेट आहेत.