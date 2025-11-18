कोलकाता टेस्ट पराभवानंतर WTC Points Table मध्ये भारत कोणत्या क्रमांकावर? WTC Final मध्ये पोहोचण्यासाठी किती विजय आवश्यक?

WTC Points Table : भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका (India VS South Africa) यांच्यात दोन सामन्यांची टेस्ट सीरिज खेळवली जात असून यातील पहिला सामना हा कोलकाताच्या ईडन गार्डन स्टेडियमवर खेळवला गेला. यात सामन्याच्या तिसऱ्या दिवशी साऊथ आफ्रिकेने टीम इंडियावर 30 धावांनी विजय मिळवला. ज्यामुळे साऊथ आफ्रिकेने सीरिजमध्ये 1-0 ने आघाडी घेतली आहे. मागील 15 वर्षांनी दक्षिण आफ्रिकेने भारतात प्रथमच टेस्ट सामन्यात विजय मिळवला. या पराभवानंतर टीम इंडियाच्या वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपच्या फायनलमध्ये खेळण्याच्या अपेक्षांना मोठा धक्का पोहोचला आहे. आता WTC फायनलमध्ये खेळणाऱ्या दोन संघामध्ये सामील होण्यासाठी टीम इंडियाकडे (Team India) आता फक्त 10 टेस्ट सामने खेळणं बाकी आहे. त्यामुळे यापुढील सामन्यात चुका करणं त्यांना महागात पडू शकतं. तेव्हा आता WTC Final मध्ये पोहोचण्यासाठी भारताला किती सामने जिंकावे लागतील याविषयी जाणून घेऊयात.
सध्या वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप 2025 -27 च्या पॉईंट्स टेबलमध्ये ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 वर आहे. त्यांनी आतापर्यंत 3 पैकी 3 सामने जिंकलेत, ज्यामुळे त्यांची PCT 100.00 एवढी आहे. दक्षिण आफ्रिका ही नंबर 2 वर असून त्यांनी आतापर्यंत 3 पैकी 2 सामने जिंकलेत, ज्यामुळे त्यांची PCT 66.67 आहे. श्रीलंका संघ नंबर 3 वर असून त्यांनी आतापर्यंत 2 पैकी 1 सामना जिंकला आहे. टीम इंडिया पॉईंट्स टेबलमध्ये चौथ्या क्रमांकावर असून यात त्यांनी 8 पैकी 4 सामने जिंकलेत 3 सामन्यात त्यांचा पराभव झाला तर 1 सामना ड्रॉ झालाय. टीम इंडियाची PCT 54.17 इतकी आहे. पाचव्या क्रमांकावर पाकिस्तान असून त्यांनी 2 पैकी 1 सामना जिंकला त्यांचा PCT 50.00 आहे.
टीम इंडियाला दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध सध्याच्या टेस्ट सीरिज शिवाय अजून तीन टेस्ट सीरिज खेळायच्या आहेत. यात त्यांना अजून 10 टेस्ट सामने खेळायचे आहेत. चांगली गोष्ट अशी की उरलेल्या 10 टेस्ट सामन्यांपैकी 6 टेस्ट सामने टीम इंडियाला आपल्या देशात खेळायचे आहेत. मात्र यापैकी एकही टेस्ट हरल्यास भारताच्या आशा पूर्णपणे संपुष्टात येऊ शकतात. टीम इंडियाला आपल्या देशात खेळवण्यात येणारे सर्व सामने जिंकावे लागतील आणि विदेशात खेळवल्या जाणाऱ्या चार टेस्टमध्ये बरोबरी करावी लागेल. या दृष्टीने, प्रत्येक टेस्ट सामन्यातील प्रत्येक क्षण टीम इंडियासाठी महत्त्वाचा असेल.
हेही वाचा : WPL Auction 2026: महिला प्रीमियर लीग मेगा ऑक्शनची तारीख जाहीर! कधी, कुठे आणि कसा पहायचं? जाणून घ्या
1 टेस्ट सामना गुवाहाटीमध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध खेळायचा आहे.
2 टेस्ट सामने श्रीलंकेत जाऊन खेळायचा आहे.
2 टेस्ट सामने न्यूझीलंडला जाऊन खेळायचा आहे.
5 टेस्ट सामने ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध भारतात खेळेल.
2023-25 मध्ये दक्षिण आफ्रिका (69.44%) आणि ऑस्ट्रेलिया (67.54%) फायनल खेळले होते. पॉइंट टेबलमधील अव्वल दोन संघ, ऑस्ट्रेलिया आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्या फॉर्मवर आधारित, अंतिम सामन्यात खेळणाऱ्या संघांचा विजयाचा टक्का सुमारे 64-68% असेल. टीम इंडियाला उर्वरित 10 टेस्टमधून 7 टेस्ट मध्ये विजय आणि 2 ड्रॉ हवेत. तेव्हा कुठे टीम इंडियाची विजयाची टक्केवारी 64-65% होईल. 8 टेस्ट जिंकल्यावर विनिंग परसंटेज 68.52% वर पोहोचेल. टीम इंडिया 7 विजय, 1 ड्रॉ आणि 2 पराभव यांसह संघ 140 पॉइंट्स (64.81%) सोबत क्वालिफाय होऊ शकते.
भारताला किती टेस्ट सामन्यांमध्ये विजय मिळवावा लागेल?
भारताला 10 टेस्ट सामन्यांमध्ये 7 विजय मिळवावे लागतील.
भारताची सध्याची टेस्ट सीरिजची स्थिती काय आहे?
भारताची सध्याची टेस्ट सीरिजची स्थिती 1-0 आहे, दक्षिण आफ्रिकेने पहिला टेस्ट जिंकला आहे.
भारताला कोणत्या टीम विरुद्ध टेस्ट सीरिज खेळायची आहे?
भारताला दक्षिण आफ्रिका, श्रीलंका, न्यूझीलंड आणि ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध टेस्ट सीरिज खेळायची आहे.