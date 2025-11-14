English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
ऋषभ पंतने हवेत उडी मारून पकडला अप्रतिम कॅच! चाहत्यांना आली धोनीची आठवण, पाहा Video

IND VS SA 1st Test :  भारत विरुद्ध साऊथ आफ्रिका यांच्यात दोन सामन्यांच्या टेस्ट सीरिज पार पडत आहे. यातील पहिल्या सामन्यात पहिल्या दिवशी ऋषभ पंतने साऊथ आफ्रिकेच्या स्टार फलंदाजाचा अप्रतिम कॅच घेतला.   

Updated: Nov 14, 2025, 01:52 PM IST
ऋषभ पंतने हवेत उडी मारून पकडला अप्रतिम कॅच! चाहत्यांना आली धोनीची आठवण, पाहा Video
(Photo Credit : Social Media)

IND VS SA 1st Test : कोलकाताच्या ईडन गार्डन स्टेडियमवर भारत विरुद्ध साऊथ आफ्रिका (India VS South Africa) यांच्यात दोन सामन्यांच्या टेस्ट सीरिजमधील पहिला सामना खेळवला जात आहे. या सामन्यात साऊथ आफ्रिकेने टॉस जिंकून फलंदाजीचा निर्णय घेतला. त्यामुळे टीम इंडियाला (Team India) प्रथम गोलंदाजीसाठी मैदानात यावं लागलं. 120 धावांवर साऊथ आफ्रिकेच्या 5 विकेट घेण्यात टीम इंडियाला यश आलं. 

भारताचा एक स्टार विकेटकिपर ऋषभ पंतने (Rishabh Pant) मैदानावर आपल्या एका ऍक्शनने माजी क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनीने आठवण करून दिली. साऊथ आफ्रिकेचा ओपनिंग फलंदाज ऍडम  मार्करम याची दुसरी विकेट घेण्यात भारतीय संघाला यश आलं. बुमराहने टाकलेल्या गोलंदाजीवर ऋषभ पंतने स्टंपच्या मागे उभं राहून हा कॅच पकडला. सध्या या कॅचचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. ऋषभने हवेत उडी मारून हा कॅच पकडला. त्याला पाहून सर्वच आश्चर्य चकित झाले. 

बुमराहच्या गोलंदाजीवर घेतला कॅच : 

ईडन गार्डनच्या स्टेडियमवर भारत विरुद्ध साऊथ आफ्रिका यांच्यात झालेल्या सामन्यात विकेटकिपर ऋषभ पंतने फ्लाइंग कॅच पकडून साऊथ आफ्रिकेचा ओपनर एडन मार्करमला पॅव्हेलियनमध्ये धाडले. 13 व्या ओव्हरमध्ये भारताचा वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराह गोलंदाजीसाठी आला. ओव्हरच्या पहिल्याच बॉलवर बुमराहने एडन मार्करमला आपल्या जाळ्यात फसवलं. 

ऑफ स्टंपच्या बाहेर फेकल्या गेलेल्या जसप्रीत बुमराहच्या या बॉलने एडन मार्करम गोंधळला. बुमराहच्या या अटॅकचा एडन मार्करमकडे उत्तर नव्हतं आणि बॉल थेट त्याच्या बॅटच्या कडेला लागून विकेटच्या मागे निघून गेली. त्यानंतर भारताचा विकेटकिपर ऋषभ पंतने हवेत उडून एडेन मार्करमचा कॅच पकडला. एडेन मार्कराम 48 बॉलमध्ये 31 धावा करून बाद झाला. हा अहवाल लिहिताना प्रथम फलंदाजी करताना दक्षिण आफ्रिकेने 3 बाद 105 धावा केल्या होत्या. या घटनेचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे.

हेही वाचा : Axer Patel New House: अक्षर पटेलचं नवीन घर पाहितलंत का? गृहप्रवेशाचा कार्यक्रम थाटामाटात

4 महिन्यांनी ऋषभ पंतचं पदार्पण : 

भारताचा विकेटकिपर ऋषभ पंत हा तब्बल 4 महिन्यांनी भारतीय संघात परतला आहे. इंग्लंड दौऱ्यादरम्यान त्याच्या पायाला दुखापत झाली होती. इंग्लंड दौऱ्यात ऋषभने फलंदाजी आणि विकेटकिपिंगमध्ये चांगली कामगिरी केली होती. त्यानंतर वेस्ट इंडिज विरुद्ध टेस्ट सीरिजमधून सुद्धा त्याला बाहेर रहावं लागलं. आता ऋषभ पंत पूर्ण बरा होऊन संघात परतला आहे. 

FAQ : 

भारत आणि साऊथ आफ्रिका यांच्यातील टेस्ट सीरिज किती सामन्यांची आहे?
भारत आणि साऊथ आफ्रिका  सीरिज दोन सामन्यांची आहे, आणि पहिला सामना कोलकाताच्या ईडन गार्डन स्टेडियमवर खेळवला जात आहे.

एडन मार्करमचा कॅच कोणत्या गोलंदाजाच्या गोलंदाजीवर घेतला?
 जसप्रीत बुमराहच्या गोलंदाजीवर, १३ व्या ओव्हरच्या पहिल्या बॉलवर हा कॅच घेतला गेला.

ऋषभ पंतच्या कॅचची वैशिष्ट्ये काय होती?
ऋषभ पंतने हवेत उडी मारून हा कॅच पकडला, ज्यामुळे सर्वांना आश्चर्य वाटले आणि महेंद्र सिंह धोनीची आठवण झाली.

