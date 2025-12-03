English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
IND vs SA 2nd ODI: भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका, दुसरा सामना आज! जाणून घ्या फ्रीमध्ये कुठे बघायचा

IND vs SA: भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका एकदिवसीय मालिकेतील दुसरा सामना 3 डिसेंबर रोजी खेळला जाईल. हा सामना रायपुरमध्ये होणार असून  तीन वर्षांनंतर इथे सामना होणार आहे. हा सामना लाईव्ह  फ्रीमध्ये कुठे बघायचा हे जाणून घ्या.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Dec 3, 2025, 10:53 AM IST
When and where to watch free Live Streaming  India vs South Africa 2nd ODI Match: भारतीय क्रिकेट संघ आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील वनडे सीरीझचा दुसरा सामना 3 डिसेंबर 2025 रोजी रायपुर इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियममध्ये खेळला जाणार आहे. रांचीमध्ये झालेला पहिला सामना टीम इंडियाच्या विजयात संपन्न झाला होता, ज्यामध्ये रोहित शर्मा आणि विराट कोहलीच्या जोरदार फलंदाजीने भारताला मोठा स्कोर मिळवून दिला. आता दोन्ही संघ दुसऱ्या सामन्यासाठी सज्ज आहेत. भारताचा उद्देश सीरीझमध्ये आधीच आपली पकड मजबूत करणे तर दक्षिण आफ्रिकाचा हेतू सामना जिंकून सीरीझ बरोबरीवर आणणे आहे. पहिल्या सामन्यानंतर चाहत्यांमध्ये दुसऱ्या सामन्याबाबत उत्सुकता वाढली आहे, विशेषतः रायपुरमध्ये तीन वर्षांनंतर होणाऱ्या वनडे सामन्यामुळे. रायपुरमध्ये पूर्वी टी20 सामने झाले असले तरी, वनडे सामना पाहण्यासाठी चाहत्यांची उत्सुकता वेगळी आहे.

मॅचची तारीख, वेळ आणि स्थान

दुसरा ODI रायपुर इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियममध्ये होणार आहे.

  • मॅच तारीख: 3 डिसेंबर 2025
  • टॉस वेळ: 1:00 PM IST
  • मॅच सुरू होण्याची वेळ: 1:30 PM IST
  • समाप्तीची अंदाजे वेळ : रात्री 10:00 PM IST

50 ओव्हर्सचा सामना असल्यामुळे तो संपूर्ण दिवसभर चालेल. आधी सामन्याचा निकाल कधीही ठरू शकतो, मात्र दोन्ही संघांनी पहिल्या सामन्यात जे प्रदर्शन केले, त्यावरून अंदाज करता येतो की या सामन्यातही जोरदार स्पर्धा होईल.

टीम इंडिया: संभाव्य खेळाडू आणि तयारी

भारतीय संघाने पहिल्या सामन्यातील विजय पाहता, प्लेइंग इलेवनमध्ये फारसा बदल करण्याची शक्यता कमी आहे. केएल राहुलच्या नेतृत्वाखाली खेळाडूंनी चांगली कामगिरी केली आहे, विशेषतः रोहित शर्मा आणि विराट कोहलीच्या फलंदाजीने मोठा स्कोर उभारला. मात्र, मधल्या ओव्हर्समध्ये बॉलिंगच्या कामगिरीमध्ये सुधारणा आवश्यक आहे.

संभाव्य भारतीय खेळाडू (Playing XI)

  • यशस्वी जायसवाल
  • रोहित शर्मा
  • विराट कोहली
  • ऋषभ पंत
  • केएल राहुल (विकेटकीपर)
  • वाशिंगटन सुंदर
  • रवींद्र जडेजा
  • नीतीश कुमार रेड्डी
  • हर्षित राणा
  • अर्शदीप सिंह
  • प्रसिद्ध कृष्णा
  • रुतुराज गायकवाड़
  • तिलक वर्मा
  • ध्रुव जुरेल
  • कुलदीप यादव

टीम इंडियाच्या चाहत्यांना अपेक्षा आहे की रोहित आणि विराट रायपुरमध्येही पहिल्या सामन्यासारखी धमाकेदार पारी खेळतील.

दक्षिण आफ्रिका: संभाव्य खेळाडू आणि रणनीती

दक्षिण आफ्रिका संघही अनुभवसंपन्न असून प्रत्येक सामन्यात थरारक ठरू शकतो. त्यांनी रांची सामन्यात काही कमकुवत खेळ दाखवला तरी पुढील सामन्यात सुधारणा करण्याची तयारी करत आहेत.

संभाव्य खेळाडू (Playing XI)

  • एडेन मार्करम
  • क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर)
  • टेम्बा बावुमा (कप्तान)
  • मैथ्यू ब्रीट्ज़के
  • डेवाल्ड ब्रेविस
  • रुबिन हरमन
  • मार्को जेनसन
  • कॉर्बिन बॉश
  • केशव महाराज
  • नंद्रे बर्गर
  • लुंगी एनगिडी
  • रयान रिकेल्टन
  • ओटनील बार्टमैन
  • टोनी डी झोरज़ी
  • प्रेनेलन सुब्रायन

दक्षिण आफ्रिकाच्या संघात अनेक वेगवेगळ्या कौशल्यांच्या खेळाडू असल्यामुळे सामना कोणत्याही क्षणी वळू शकतो.

लाईव्ह ब्रॉडकास्ट आणि स्ट्रीमिंग माहिती

लाइव टीव्ही ब्रॉडकास्ट: Star Sports Network

ऑनलाइन स्ट्रीमिंग: JioCinema / JioHotstar

फ्री-टू-एअर ब्रॉडकास्ट: DD Sports

रायपुरमध्ये तीन वर्षांनंतर वनडे सामना होणार असल्यामुळे स्थानिक चाहत्यांमध्ये विशेष उत्सुकता आहे. दोन स्टार फलंदाज रोहित आणि विराट यांच्या कामगिरीवर टीमचा मोठा फायदा होऊ शकतो. सामना संपूर्ण 50 ओव्हर्सचा असल्याने त्याचा शेवट रात्रीपर्यंत होऊ शकतो.

