IND vs SA: रायपुरमध्ये भारताचा जिंकलेला सामना हातातून गेला, टीम इंडियासाठी 'हा' खेळाडू ठरला 'खलनायक'

India vs South Africa: रायपुर येथे खेळलेल्या दुसऱ्या वनडे सामन्यात टीम इंडियाला साउथ आफ्रिकेकडून 4 विकेटने पराभव पत्करावा लागला. भारताने पहिले बॅटिंग करत 50 ओवरांत 5 विकेट गमावून 358 रन केले होते आणि साउथ आफ्रिकेला विजयासाठी 359 रन्स चा टार्गेट दिला होता. या मालिकेत साउथ आफ्रिकाने विजय मिळवल्यामुळे तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेत आता 1-1 ची समता साधली आहे. भारताने मालिकेच्या पहिल्या सामन्यात रांचीमध्ये 17 रनने विजय मिळवला होता, त्यामुळे रायपुर सामन्यावर जिंकण्याची अपेक्षा सर्वांना होती. मालिकेचा तिसरा आणि अंतिम सामना 6 डिसेंबरला विशाखापट्टणममध्ये होणार आहे, त्यानंतर पाच टी20 सामन्यांची मालिका सुरु होईल.
भारताच्या फलंदाजीत पहिल्यापासूनच उर्जा होती. विराट कोहलीने 102 आणि ऋतुराज गायकवाडने 105 रन्स करून संघाला 358 रन्सपर्यंत पोहोचवले. हा स्कोर पाहून भारतीय चाहत्यांना विजयाची पूर्ण अपेक्षा होती. मात्र, साउथ आफ्रिकाच्या फलंदाजांनी धडाकेबाज खेळ करत अंतिम टप्प्यात शानदार बॅटिंग केली आणि विजय आपल्या नावावर केला.
या सामन्यात भारताच्या हारामागे मुख्य कारण ठरले गोलंदाज प्रसिद्ध कृष्णा. त्याने 8.2 ओवर खेळून 85 रन दिले, जरी 2 विकेट घेतल्या तरी त्यांच्या इकॉनॉमी रेट 10.20 होता. त्यामुळे संघाचा विजय हातून गेला. त्याच्या या कामगिरीमुळे तो संघासाठी सामन्याचे 'विलेन' 'खलनायक' ठरला.
प्रसिद्ध कृष्णा रायपुर सामन्यात भारतीय बॉलिंगमध्ये सर्वाधिक रन लुटवणारे फलंदाज ठरले. त्याच्या या खराब कामगिरीमुळे आता त्याच्या वनडे करिअरवरही प्रश्न निर्माण झाला आहे. टीम इंडियामध्ये अनुभवी बॉलर मोहम्मद शमी उपलब्ध नाहीत, ज्यामुळे बॉलिंग अटॅकवर परिणाम झाला. जर शमी सामन्यात खेळले असते, तर भारताचा गोलंदाज विभाग अधिक मजबूत राहिला असता.
रायपुरमध्ये झालेल्या पराभवानंतर भारतीय संघावर ताण दिसून येत आहे. मालिकेतील अंतिम सामना 6 डिसेंबरला विशाखापट्टणम येथे होणार आहे. या सामन्यात भारताला विजय मिळवणे अत्यंत गरजेचे आहे, जेणेकरून ते मालिकेत साउथ आफ्रिकेसोबत बॅलन्स राखू शकतील.
साउथ आफ्रिकाच्या विजयामुळे भारताच्या संघाला आपली बॉलिंग स्ट्रॅटेजी सुधारण्याची आवश्यकता स्पष्ट झाली आहे. विशेषतः प्रसिद्ध कृष्णाच्या कामगिरीत सुधारणा करून, भारतीय बॉलिंगला अधिक जबरदस्त बनवणे आवश्यक आहे.
1. रायपुरमध्ये खेळलेला दुसरा वनडे कोण जिंकला?
साउथ आफ्रिकाने रायपुरमध्ये दुसरा वनडे 4 विकेटने जिंकला, भारताने जिंकण्यासाठी दिलेला 359 रन्सचा टार्गेट गमावला.
2. भारताने रायपुरमध्ये किती रन्स केले?
भारताने 50 ओवरांत 5 विकेट गमावून 358 रन केले.
3. भारतासाठी प्रमुख शतक कोणकोणांनी केले?
भारतासाठी विराट कोहलीने 102 आणि ऋतुराज गायकवाडने 105 रन्स करून शतक ठोकले.