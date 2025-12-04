English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'रोहितच्या पापणीचा केस पडला अन् पंतने...' बाउंड्री लाईनवरील ऋषभ - रोहितचा Video व्हायरल

IND VS SA :  रायपूर येथे भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका यांच्यात दुसरा वनडे सामना खेळवण्यात आला. या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेने 4 विकेट्सने विजय मिळवला.  या सामन्यादरम्यान रोहित शर्मा आणि ऋषभ पंतचा एक व्हिडीओ व्हायरल होतोय.   

पूजा पवार | Updated: Dec 4, 2025, 02:56 PM IST
(Photo Credit : Social Media)

IND VS SA : भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका (India VS South Africa) यांच्यात तीन सामन्यांची टेस्ट सीरिज खेळवली जात असून यातील दुसरा सामना हा रायपूर येथे बुधवारी पार पडला. या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेने विजयाचं आव्हान पूर्ण करून 4 विकेट्स राखून टीम इंडियावर (Team India) विजय मिळवला. त्यामुळे दक्षिण आफ्रिकेने आता सीरिजमध्ये 1-1 अशी बरोबरी साधली आहे. दरम्यान रोहित आणि पंत यांच्यात ब्रोमान्स पाहायला मिळाला. बाउंड्री लाईनवर उभे असताना प्लेईंग 11 बाहेर असलेल्या पंतने रोहित सोबत एक क्युट गोष्ट केली ज्यामुळे सर्वांचं मन जिंकलं. 

नेमकं काय घडलं?

रोहित शर्मा हा डगआउट समोर बाउंड्रीच्या बाजूला उभा होता, तेव्हा ऋषभ पंतची नजर ही रोहितच्या चेहऱ्यावर पडलेल्या पापणीवर गेली. पंतने ती पापणी उचलली आणि रोहितच्या मनगटावर ठेऊन त्याला एखादी इच्छा व्यक्त मागण्यास सांगितली. पूर्वी अशी एक सामान्य धारणा होती की जर तुटलेल्या पापण्या मुठीच्या वरच्या भागावर ठेवल्या आणि मनातली इच्छा व्यक्त केली आणि नंतर ती फुंकली तर ती पूर्ण होते. पंतने सुद्धा रोहितला हेच करायला सांगितलं. रोहित शर्माने पंतचं म्हणणं ऐकलं आणि पापणी मुठीच्या वरच्या भागावर ठेवत इच्छा व्यक्त करत फुक मारली. मग दोन्ही क्रिकेटर्सनी आकाशाच्या दिशेने पाहिलं. सोशल मीडियावर हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून याला नेटकरी पूकी एक्ट (Pookie Act) असं नाव देत आहेत. 

पाहा व्हिडीओ : 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

रायपूर वनडेत किती धावा करून बाद झाला रोहित?

रोहित शर्माचा वनडे फॉरमॅटमधील दमदार परफॉर्मन्स सुरु आहे. ऑस्ट्रेलिया सीरिजनंतर दक्षिण आफ्रिका वनडे सीरीजमध्ये सुद्धा त्याने आपला फॉर्म कायम ठेवलाय. रांचीमध्ये झालेल्या पहिल्या सामन्यात रोहितने 51 बॉलमध्ये 57 धावा केल्या होत्या. या सामन्यात सुद्धा तो चांगल्या लयीत दिसून येतोय. रायपूर वनडे सामन्यात तो 14 धावा करून बाद झाला. टीम इंडियाने 5 विकेट्स गमावून 358 धावा केल्या आणि दक्षिण आफ्रिकेला विजयासाठी 359 धावांचं आव्हान दिलं. हे आव्हान दक्षिण आफ्रिकेने 4 विकेट राखून पूर्ण केलं. हा दक्षिण आफ्रिकेने परदेशात खेळल्या गेलेल्या वनडे सामन्यात मिळवलेला हा सर्वात मोठा विजय होता. 

FAQ : 

भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील सीरिज कोणत्या प्रकारची आहे?
भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यात तीन सामन्यांची टेस्ट सीरिज खेळवली जात आहे. मात्र, रायपूर येथील दुसरा सामना हा वनडे फॉरमॅटचा होता, ज्यात दक्षिण आफ्रिकेने ४ विकेट्स राखून विजय मिळवला आणि सीरिजमध्ये १-१ अशी बरोबरी साधली.

रायपूर वनडे सामन्यात रोहित शर्मा किती धावा करून बाद झाला?
रायपूर वनडे सामन्यात रोहित शर्मा १४ धावा करून बाद झाला. त्याचा वनडे फॉरमॅटमधील दमदार फॉर्म सुरू असून, रांचीतील पहिल्या सामन्यात त्याने ५१ चेंडूत ५७ धावा केल्या होत्या.

रोहित शर्मा आणि ऋषभ पंत यांच्यात काय ब्रोमान्स घडले?
सामन्यादरम्यान, बाउंड्री लाईनवर उभे असताना ऋषभ पंतने रोहित शर्माच्या चेहऱ्यावर पडलेली तुटलेली पापणी उचलली. त्याने ती रोहितच्या मनगटावर ठेवून इच्छा व्यक्त करण्यास सांगितले. रोहितने तसे करून पापणी फुंकली आणि दोघांनी आकाशाकडे पाहिले. या क्युट क्षणाला सोशल मीडियावर 'पूकी एक्ट' (Pookie Act) म्हणून ओळखले जात आहे आणि हा व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे.

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

Rishabh Pantrohit sharmaInd vs SAmarathi newsCricket News

