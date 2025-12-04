प्रसिद्ध कृष्णाची गोलंदाजी पाहून भडकला रोहित शर्मा, मैदानातच दिलं लेक्चर, राणावरही साधला निशाणा

IND VS SA : भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका (India VS South Africa) यांच्यात तीन सामन्यांची टेस्ट सीरिज खेळवली जात असून यातील दुसरा सामना हा रायपूर येथे बुधवारी पार पडला. या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेने विजयाचं आव्हान पूर्ण करून 4 विकेट्स राखून टीम इंडियावर (Team India) विजय मिळवला. त्यामुळे दक्षिण आफ्रिकेने आता सीरिजमध्ये 1-1 अशी बरोबरी साधली आहे. या सामन्यात टीम इंडियाच्या गोलंदाजांनी खास कामगिरी केली नाही. विराट कोहली आणि ऋतुराज गायकवाडने शतक ठोकून टीम इंडियाचा स्कोअर 358 धावांपर्यंत पोहोचवला होता, मात्र भारतीय गोलंदाजांनी सगळ्यावर पाणी फेरलं. यावेळी लाईव्ह सामन्यात भर मैदानात रोहित शर्मा गोलंदाज प्रसिद्ध कृष्णा (Prasidh Krishna) आणि हर्षित राणावर (Harshit Rana) भडकला आणि त्यांना लेक्चर देऊ लागला.
रायपूर वनडे सामन्यादरम्यान रोहित शर्मा हा प्रसिद्ध कृष्णा आणि हर्षित राणा या दोघांवर नाराज दिसला. त्याचं झालं असं की 37 व्या ओव्हरला एका बॉलवर हर्षित राणाने दक्षिण आफ्रिकेला 10 धावा दिल्या. जेव्हा तो ओव्हरचा चौथा बॉल टाकायला जात होता तेव्हा तो लाईनअपवर परतत होता, तेव्हा रोहित शर्माने त्याला मध्यात थांबवलं. रोहितने त्याच्या हाताच्या हावभावांनी आणि उत्साही पद्धतीने त्याला त्याच्या चेंडूंची लांबी आणि दिशा सुधारण्याचा सल्ला दिला. रोहित प्रसिद्धच्या लाइनअपने अजिबातच खुश नव्हता. तो गोलंदाजीने अजिबात संतुष्ट नव्हता. त्याने मैदानात रोहितने हर्षित राणा आणि प्रसिद्ध कृष्णा सोबत चर्चा केली, त्यानंतर प्रसिद्धने ओव्हर पूर्ण केली.
भारतीय गोलंदाज प्रसिद्ध कृष्णाने रायपूर वनडे सामन्यात एकूण 8.2 ओव्हर टाकल्या. यात त्याने 2 विकेट्स घेऊन तब्बल 85 धावा दिल्या. त्याच्या खालोखाल हर्षित राणाने 10 ओव्हर टाकल्या यात त्याने 70 धावा दिल्या आणि फक्त 1 विकेट घेतली. टीम इंडियाने 5 विकेट्स गमावून 358 धावा केल्या आणि दक्षिण आफ्रिकेला विजयासाठी 359 धावांचं आव्हान दिलं. दक्षिण आफ्रिकेकडून विजयाचं आव्हान पूर्ण करताना एडन मार्करमने 110, टेम्बा बाऊमाने 46, मॅथ्यू ब्रीट्झकेने 68, डेवॉल्ड ब्रेव्हिसने 54 धावांचं आव्हान दिलं. दक्षिण आफ्रिकेकडून सातव्या विकेटसाठी 40 धावांची पार्टनरशिप कॉर्बिन बॉश आणि केशव महाराज यांनी केली. त्यांनी शेवटपर्यंत संघासाठी झुंज दिली आणि 4 विकेट राखून विजयाचं आव्हान पूर्ण केलं.
दक्षिण आफ्रिकेने दुसरा वनडे कसा जिंकला?
दक्षिण आफ्रिकेने 359 धावांचे आव्हान 4 विकेट्स राखून पूर्ण केले आणि टीम इंडियावर विजय मिळवला.
विराट कोहलीने काय केले?
विराट कोहलीने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध सलग दुसरे शतक झळकावले आणि 102 रन्स केले.
प्रसिद्ध कृष्णाने किती धावा दिल्या?
प्रसिद्ध कृष्णाने 8.2 ओव्हरमध्ये 85 धावा दिल्या आणि 2 विकेट्स घेतल्या.