ऋतुराजचं दमदार शतक! दोन वर्षांनी मिळालेल्या संधीचं सोनं केलं, दक्षिण आफ्रिकेची उडवली धूळदाण

IND VS SA : भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका यांच्यात बुधवार 3 डिसेंबर रोजी वनडे सीरिजमधला दुसरा सामना खेळवला जातोय. रायपूरच्या स्टेडियमवर हा सामना सुरु असून यात टीम इंडियाचा मिडल ऑर्डर फलंदाज ऋतुराज गायकवाडने दक्षिण आफ्रिकेची धूळदाण उडवत दमदार शतक ठोकलं. तब्बल दोन वर्षांनी मिळालेल्या संधीचं ऋतुराजने सोनं केलं. यासह टीम इंडियाचा स्कोअर 35 व्या ओव्हरपर्यंत 250 च्या पार पोहोचला.
रायपूरच्या शहीद वीर नारायण सिंग आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील तीन सामन्यांच्या सीरिजमधला दुसरा सामना आयोजित करण्यात आला. या सामन्याचा टॉस दक्षिण आफ्रिकेने जिंकला आणि त्यांनी प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला भारताला फलंदाजीचं आव्हान दिलं. यशस्वी जयस्वाल आणि रोहित शर्मा हे सलामी फलंदाज फार काळ मैदानावर टिकू शकले नाही. त्यानंतर मैदानात आलेल्या विराट कोहली आणि ऋतुराज गायकवाडने दमदार फलंदाजी केली. यात दोन वर्षांनी टीम इंडियाच्या वनडे संघात स्थान मिळवलेल्या ऋतुराज गायकवाडने शतक ठोकलं. त्याने 77 बॉलमध्ये हे शतक ठोकलं. ऋतुराजने अर्धशतक पूर्ण करण्यासाठी 52 बॉल घेतले तर पुढील अवघ्या 25 बॉलमध्ये त्याने शंभरीचा आकडा पार केला. दरम्यान ऋतुराजने 12 चौकार आणि 2 षटकार ठोकले. 19 डिसेंबर 2023 मध्ये ऋतुराज शेवटचा वनडे सामना टीम इंडियाकडून खेळला होता. 2022 मध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध त्याचं वनडे फॉरमॅटमध्ये पदार्पण झालं होतं.
यशस्वी जयस्वाल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड, वॉशिंग्टन सुंदर, केएल राहुल (कर्णधार), रवींद्र जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंग, प्रसिद्ध कृष्ण
क्विंटन डी कॉक, एडन मार्कराम, टेंबा बावुमा (कर्णधार), मॅथ्यू ब्रेट्झके, टोनी डी झोर्झी, देवाल्ड ब्रेव्हिस, मार्को जॅन्सन, कॉर्बिन बॉश,
केशव महाराज, नांद्रे बर्गर, लुंगी न्गिडी