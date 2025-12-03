घरच्या मैदानावर भारताचा लाजिरवाणा पराभव, दक्षिण आफ्रिकेचा विक्रमी विजय; पहिल्या पराभवाचा काढला वचपा

IND VS SA : भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका (India VS South Africa) यांच्यात बुधवार 3 डिसेंबर रोजी वनडे सीरिजमधला दुसरा सामना खेळवला गेला. टीम इंडियाने दक्षिण आफ्रिकेला विजयासाठी 359 धावांचं आव्हान दिलं होतं आणि हे आव्हान दक्षिण आफ्रिकेने 4 विकेट राखून पूर्ण केलं. हा दक्षिण आफ्रिकेने परदेशात खेळल्या गेलेल्या वनडे सामन्यात मिळवलेला हा सर्वात मोठा विजय आहे. सीरिजमधील दुसऱ्या वनडे सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेने विजय मिळवून सीरिज 1-1 अशा बरोबरीत आणली आहे.
रायपूरच्या शहीद वीर नारायण सिंग आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील तीन सामन्यांच्या सीरिजमधला दुसरा सामना आयोजित करण्यात आला. या सामन्याचा टॉस दक्षिण आफ्रिकेने जिंकला आणि त्यांनी प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला भारताला फलंदाजीचं आव्हान दिलं. यशस्वी जयस्वाल आणि रोहित शर्मा हे सलामी फलंदाज फार काळ मैदानावर टिकू शकले नाही. त्यानंतर मैदानात आलेल्या विराट कोहली आणि ऋतुराज गायकवाडने दमदार फलंदाजी केली. यात आधी ऋतुराज गायकवाडने शतक ठोकलं. त्यानंतर विराट कोहलीने शतक पूर्ण केलं. विराटने 93 बॉलमध्ये 102 धावा केल्या. दरम्यान त्याने 7 चौकार आणि 2 षटकार ठोकले. टीम इंडियाने 5 विकेट्स गमावून 358 धावा केल्या आणि दक्षिण आफ्रिकेला विजयासाठी 359 धावांचं आव्हान दिलं.
दक्षिण आफ्रिकेकडून विजयाचं आव्हान पूर्ण करताना एडन मार्करमने 110, टेम्बा बाऊमाने 46, मॅथ्यू ब्रीट्झकेने 68, डेवॉल्ड ब्रेव्हिसने 54 धावांचं आव्हान दिलं. दक्षिण आफ्रिकेकडून सातव्या विकेटसाठी ४० धावांची पार्टनरशिप कॉर्बिन बॉश आणि केशव महाराज यांनी केली. त्यांनी शेवटपर्यंत संघासाठी झुंज दिली आणि ४ विकेट राखून विजयाचं आव्हान पूर्ण केलं.
भारताची प्लेईंग 11:
यशस्वी जयस्वाल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड, वॉशिंग्टन सुंदर, केएल राहुल (कर्णधार), रवींद्र जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंग, प्रसिद्ध कृष्ण
दक्षिण आफ्रिका 11 :
क्विंटन डी कॉक, एडन मार्कराम, टेंबा बावुमा (कर्णधार), मॅथ्यू ब्रेट्झके, टोनी डी झोर्झी, देवाल्ड ब्रेव्हिस, मार्को जॅन्सन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, नांद्रे बर्गर, लुंगी न्गिडी