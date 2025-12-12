English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Wd, Wd, Wd, Wd, Wd, Wd..13 चेंडूंचं षटक! अर्शदीपने केली मोठी चूक; गंभीरची सटकली, कॅमेऱ्यासमोर संतापला

Gautam Gambhir Angry: पहिल्या डावातील 11 व्या षटकात अशी एक घटना घडली ज्यामुळे प्रशिक्षक गौतम गंभीर अर्शदीपवर चांगलाच भडकला. नक्की काय झालं? नेमकं काय प्रकरण आहे? हे जाणून घेऊयात.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Dec 12, 2025, 09:08 AM IST
IND Vs SA 2nd T20, Gautam Gambhir Angry on arshdeep singh: गुरुवारी झालेल्या भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यात सामना रंगला. हा सामना भारत हारला. दुसऱ्या टी-20 सामन्यात अर्शदीप सिंहने आपल्या लाइन आणि लेंथमध्ये गडबड केल्यावर भारताच्या हेड कोच गौतम गंभीर चांगलाच भडकला.  त्याच झालं असं की, 11 व्या ओव्हरमध्ये क्विंटन डी कॉकच्या छक्क्यानंतर अर्शदीप सिंह पूर्णपणे नियंत्रण गमावून बसला. या जलद गोलंदाजाने एकाच ओव्हरमध्ये 7 वाइड चेंडू फेकले, ज्यामुळे गौतम गंभीरची प्रचंड निराशा झाली. 

एकाच ओव्हरमध्ये 7 वाइड चेंडू 

पहिल्या पारीमधल्या 11व्या ओव्हरमध्ये ही घटना घडली. क्विंटन डी कॉकने अर्शदीप सिंहच्या पहिल्याच चेंडूवर छक्का मारला, आणि चेंडू बाउंड्रीच्या पार गेला. रन थांबवण्याच्या प्रयत्नात, अर्शदीपने ऑफ साइडवर वाइड चेंडू फेकण्याचा निर्णय घेतला. पण, अर्शदीप बरोबर चेंडू फेकू शकला नाही आणि एकामागोमाग एक वाइड चेंडू फेकले. त्याने एका डॉट बॉलला फेकण्यापूर्वी दोन वाइड चेंडू फेकले. त्यानंतर अर्शदीपने चार वाइड चेंडूंचा सिलसिला सुरू ठेवला. यावर प्रशिक्षक गौतम गंभीर रागाच्या भरात त्याच्याकडे बघत ओरडला. याचाच व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. कर्णधार सूर्यकुमार यादव आणि जसप्रीत बुमराहनेही त्याच्याशी संवाद साधला. गंभीरच्या भडकलेल्या प्रतिक्रियांमुळे सोशल मीडियावर त्याचा व्हिडीओ व्हायरल झाला.

एक ओव्हरमध्ये फेकले 13 चेंडूं

अर्शदीपने या ओव्हरमध्ये 13 चेंडू फेकले, जे की टी-20 आयमध्ये कोणत्याही भारतीय गोलंदाजाने फेकलेली सर्वाधिक चेंडूंची संख्या आहे. अर्शदीप सिंह एका ओव्हरमध्ये 7 वाइड चेंडू फेकणारे पूर्ण सदस्य असलेल्या देशाचे पहिला गोलंदाज ठरला. मागील वर्षी, नवीन उल हकने एकाच ओव्हरमध्ये 6 वाइड चेंडू फेकून हा रेकॉर्ड केला होता. अर्शदीप सिंहसाठी मैदानावरचा हा एक खूपच खराब दिवस ठरला. त्याने लय गमावली आणि ओव्हर पूर्ण होण्याची अपेक्षेत असलेल्या प्रेक्षकांनाही अस्वस्थतेने भरले. सूर्यकुमार यादवने त्याला निस्संदिग्धपणे हल्ल्यापासून बाजूला ठेवलं आणि नंतर शिवम दुबेने त्याची जागा घेतली.

अर्शदीप सिंहसाठी हा एक विस्मरणीय दिवस होता, जिथे त्याच्या चुकांमुळे त्याच्या कोचचा आणि टीमचा संयम तुटला. सोशल मीडियावर गंभीरच्या रागाचा प्रतिक्रियांचे व्हिडीओ फिरत आहेत, आणि आता प्रत्येकाचे लक्ष आहे की अर्शदीप पुढच्या सामन्यात आपली लय कशी मिळवतो.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

