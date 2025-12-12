English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
IND vs SA 2nd T20: सूर्याने पराभवाचं खापर 'या' खेळाडूवर फोडलं! सामन्यानंतर केला खुलासा

IND vs SA 2nd T20 Match: भारतविरुद्ध दक्षिण आफ्रिका यांच्यात दुसरा सामना गुरुवारी रंगला. हा सामना दक्षिण आफ्रिकेने सहजतेने जिंकला. या सामन्यातील पराभवाचं खापर कर्णधार सूर्याकुमार यादवने एका खेळाडूवर फोडलं आहे.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Dec 12, 2025, 07:57 AM IST
IND vs SA 2nd T20 Match Suryakumar Yadav Statement On India Loss: भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील दुसरा टी-20 सामना गुरुवारीपार पडला आणि या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेने 51 धावांनी विजय मिळवला. भारताच्या फलंदाजी आणि गोलंदाजी दोन्ही विभागांत अपयश आलं आणि सामना समोरच्या संघाच्या हाती गेला. मुल्लांपूर स्टेडियममध्ये रंगलेल्या या सामन्यात भारताने नाणेफेक जिंकली, मात्र त्याचा काही फायदा झाला नाही. भारताच्या अपयशी कामगिरीनंतर सूर्याने आपली प्रतिक्रिया दिली. या सामन्यातील पराभवाचं खापर त्याने एका खेळाडूवर फोडलं. हा खेळाडू नक्की कोण आहे याबद्दल जाणून घेऊयात... 

सामन्यानंतर काय म्हणाला सूर्यकुमार? 

सामन्यानंतरच्या सादरीकरण समारंभात कर्णधार सूर्यकुमार यादवने भारताच्या पराभवाचं विश्लेषण करत सांगितलं, "आम्ही प्रथम गोलंदाजी केली, पण फारसे चांगले प्रदर्शन करु शकलो नाही. आम्हाला चांगलं पुनरागमन करता आलं असतं. आम्हाला कळलं की या विकेटवर लांबी महत्त्वाची आहे, पण तरीही हे एक शिकण्याची प्रक्रिया आहे. आम्ही किमान त्यातून शिकून पुढे जाऊ."

आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा होता तो म्हणजे त्याने त्या दवावरून स्पष्ट केले. "दव पडला होता आणि जर तो काम करत नसेल तर आम्हाला वेगळी योजना असायला हवी होती, पण आम्ही त्याची अंमलबजावणी केली नाही. काही हरकत नाही. शिकतो आणि पुढच्या सामन्यात सुधारणा करतो."

अक्षर पटेलला नंबर एकवर पाठवण्याबद्दलचे स्पष्टीकरण

कर्णधार सूर्यकुमार यादवला अक्षर पटेलला नंबर एकवर पाठवण्याबद्दल प्रश्न विचारला गेला. यावर त्याने सांगितलं, "गेल्या सामन्यात आम्ही याबद्दल विचार केला होता. अक्षर लांब फॉर्मेटमध्ये चांगली फलंदाजी करत आहे, म्हणून आम्हाला त्याला आज संधी देणं हवं होतं, पण तो ते करू शकला नाही. पुढच्या सामन्यात काय होईल, ते पाहू."

शुभमन गिलबद्दल सूर्यकुमार यादवचं मत

शुभमन गिल टी-20 फॉरमॅटमध्ये सातत्याने अपयशी ठरतोय. यावर सूर्यकुमार यादव म्हणाला, "शुभमन आणि मी चांगली सुरुवात देऊ शकलो असतो, कारण फक्त अभिषेकवरच अवलंबून राहणं योग्य नाही. त्याच्या पद्धतीने फलंदाजी करत असताना, कदाचित त्याचाही दिवस वाईट गेला असेल. शुभमन, मी आणि इतर फलंदाजांनी परिस्थिती हाताळायला हवी होती. मला वाटतं की लक्ष्याचा पाठलाग जरा हुशारीने करायला हवा होता. शुभमन पहिल्याच चेंडूवर बाद झाला, आणि मला ती जबाबदारी घ्यायला हवी होती. थोडा अजून खेळायला हवं होतं. जसं मी म्हटलं, ही शिकण्याची प्रक्रिया आहे आणि पुढच्या सामन्यात आम्ही सुधारणा करू."

भारतीय संघासाठी हा पराभव खूप शिकण्याचा मार्ग ठरला. सूर्यकुमार आणि बाकीच्या खेळाडूंनी यापुढे सामन्यात सुधारणा करण्याचं वचन दिलं आहे, आणि आता पाहणं महत्त्वाचं होईल की ते पुढील सामन्यात कशी प्रतिक्रिया देतात.

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

