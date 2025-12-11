टीम इंडियाने टॉस जिंकला, कॅप्टन सूर्याने 'या' खेळाडूंना दिली प्लेईंग 11 मध्ये संधी

IND VS SA : भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका यांच्यात 5 सामन्यांची टी 20 सीरिज खेळवण्यात येत असून यातील दुसरा सामना हा 11 डिसेंबर रोजी न्यू चंदीगड येथे खेळवला जात आहे. या सामन्याला सुरुवात होण्यापूर्वी झालेला टॉस टीम इंडियाने जिंकला असून त्यांनी प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी टीम इंडियाने ओडिशा येथे झालेला पहिला टी 20 सामना जिंकला त्यामुळे त्यांनी सीरिजमध्ये 1-0 ने आघाडी घेतली आहे.
महाराजा यादविंद्र सिंग आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, मुल्लानपूर, न्यू चंदीगड येथे भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका दुसरा टी २० सामना खेळवला जातोय. भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका यांच्या कर्णधारांमध्ये झालेला टॉस टीम इंडियाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवने जिंकला आणि त्याने प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. त्यामुळे दक्षिण आफ्रिकेला प्रथम फलंदाजीसाठी मैदानात यावं लागणार आहे. टीम इंडियाने प्लेईंग ११ मध्ये कोणतेही बदल झालेले नाहीत. तर दक्षिण आफ्रिकेच्या प्लेईंग ११ मध्ये मात्र तीन बदल झाले असून स्टब्स, केशव महाराज आणि नॉर्टजे यांना बाहेर करून रीझा, लिंडे आणि बार्टमन यांना प्लेईंग ११ मध्ये संधी दिली गेली आहे.
अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), टिळक वर्मा, अक्षर पटेल, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकिपर), जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंग
रीझा हेंड्रिक्स, क्विंटन डी कॉक (विकेटकिपर), एडन मार्कराम(कर्णधार), डेवाल्ड ब्रेविस, डेव्हिड मिलर, डोनोव्हन फरेरा, जॉर्ज लिंडे, मार्को जॅनसेन, लुथो सिपामला, लुंगी एनगिडी, ओटनील बार्टमन