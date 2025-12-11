English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
IND vs SA 2nd T20I: भारत–दक्षिण आफ्रिका दुसरा टी20 सामना फ्रीमध्ये कधी, कुठे बघायचा? जाणून घ्या Live Streamingचे डिटेल्स

IND vs SA 2nd T20I Live Streaming: भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील दुसरा T20 सामना आज 11 डिसेंबर रोजी खेळला जाईल. पहिला सामना जिंकून भारतीय संघाने मालिकेत 1-0 अशी आघाडी घेतली आहे. तर मग जाणून घेऊया चाहते हा सामना कधी, कुठे आणि कसा मोफत पाहू शकतात.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Dec 11, 2025, 02:45 PM IST
IND vs SA 2nd T20I: भारत–दक्षिण आफ्रिका दुसरा टी20 सामना फ्रीमध्ये कधी, कुठे बघायचा? जाणून घ्या Live Streamingचे डिटेल्स
IND vs SA 2nd T20I Live Free Streaming

ND vs SA 2nd T20I Live Streaming: भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेमधील पाच सामन्यांच्या टी20 मालिकेतील दुसरा सामना आज, 11 डिसेंबर रोजी न्यू चंदीगडमधील महाराजा यादविंद्र क्रिकेट स्टेडियम, मुल्लानपूर येथे खेळला जाणार आहे. संध्याकाळी 7 वाजता पहिला चेंडू टाकला जाईल, तर टॉस 6:30 वाजता होईल. पहिल्या सामन्यात भारताने 101 धावांनी दणदणीत विजय मिळवत मालिकेत 1-0 अशी आघाडी घेतली आहे. त्यामुळे दुसऱ्या टी20 मध्ये टीम इंडिया मालिकेत पकड मजबूत करण्याच्या इराद्याने उतरणार आहे. चाहत्यांना सर्वात मोठा प्रश्न  "हा सामना फ्रीमध्ये कुठे आणि कसा पाहता येईल?"  याचं उत्तर खाली दिलं आहे.

IND vs SA 2nd T20I: सामना कधी आणि कुठे होणार?

भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका दुसरा टी20 सामना

 11 डिसेंबर 2024

 सामना कुठे होणार?

 महाराजा यादविंद्र क्रिकेट स्टेडियम, मुल्लानपूर (न्यू चंदीगड)

 सामना किती वाजता सुरू होईल?

  •  संध्याकाळी 7 वाजता
  •  टॉस — 6:30 PM

 सामना कोणत्या टीव्ही चॅनेलवर पाहता येईल? (IND vs SA 2nd T20I Live Telecast & Streaming)

 स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क वर थेट प्रक्षेपण

सामना ऑनलाइन कसा पाहू शकता?

 फ्री  सामना JioCinema / Disney+ Hotstar अॅपवर लाईव्ह स्ट्रिमिंगद्वारे पाहता येईल. 

कसा असेल संघ? 

 

भारत:

सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (WK), संजू सॅमसन (WK), जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, वॉशिंग्टन सुंदर.

 दक्षिण आफ्रिका:

एडेन मार्कराम (कर्णधार), डेवाल्ड ब्रेविस, टोनी डी झोरझी, रीजा हेंड्रिक्स, डेविड मिलर, जॉर्ज लिंडे, कॉर्बिन बॉश, मार्को जान्सन, क्विंटन डी कॉक (WK), डोनोव्हन फरेरा (WK), ट्रिस्टन स्टब्स, ओटनीएल बार्टमॅन, केशव महाराज, क्वेना मफाका, लुंगी एनगिडी, एनरिक नॉर्खिया.

