Marathi News
गुवाहाटीत पहिल्या दिवसाचा खेळ संपला, कुलदीप यादवच्या फिरकीमुळे टीम इंडियाचं आव्हान कायम

IND VS SA : भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका यांच्यात शेवटचा टेस्ट सामना खेळवला जातोय. या सामन्याचा पहिला दिवस शनिवारी पार पडला. दिवसाच्या अंती टीम इंडियाने 247 धावांवर दक्षिण आफ्रिकेच्या 6 विकेट घेतल्या.   

पूजा पवार | Updated: Nov 22, 2025, 05:22 PM IST
(Photo Credit : Social Media)

IND VS SA : भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका (India VS South Africa) यांच्यात गुवाहाटीच्या मैदानावर टेस्ट सीरिजमधील दुसरा आणि शेवटचा सामना खेळवला जातोय. शनिवार 22 नोव्हेंबर पासून या सामन्याला सुरुवात झाली. पहिल्या दिवशी झालेला टॉस दक्षिण आफ्रिकेने जिंकला आणि त्यांनी प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला. दक्षिण आफ्रिकेची सुरुवात चांगली झाली, टीम इंडियाला त्यांच्या विकेट घेणं सहज शक्य होत नव्हतं. अशावेळी टीम इंडियाचा गोलंदाज कुलदीप यादवने 3 विकेट काढल्या, ज्यामुळे टीम इंडियाचं (Team India) सामन्यातील आव्हान कायम राहीलं. पहिल्या दिवसाच्या अंती टीम इंडियाने 247 धावांवर दक्षिण आफ्रिकेच्या 6 विकेट घेतल्या. 

टॉस जिंकल्यावर फलंदाजी करताना दक्षिण आफ्रिकेचा सलामी फलंदाज ऐडन मार्करम आणि रायन रिकेल्टनने पहिल्या सेशनमध्ये चांगली कामगिरी केली. टी-ब्रेकवर दोघेही नाबाद परततील अशी अपेक्षा होती पण बुमराहने इनिंगच्या शेवटच्या ओव्हरमध्ये मार्करामला (38) बाद करून ही भागीदारी मोडली. भारताकडून दुसऱ्या सत्राची सुरुवात कुलदीप यादवने रिकेल्टनला (35) बाद करून केली, परंतु नंतर त्याला एकही विकेट मिळाली नाही. टेम्बा बावुमा आणि ट्रिस्टन स्टब्स यांनी भारतीय गोलंदाजांना जोरदार प्रत्युत्तर दिले.

शेवटच्या सेशनमध्ये टीम इंडियाच्या गोलंदाजांचा दबदबा : 

दिवसाच्या शेवटच्या सेशनमध्ये भारतीय गोलंदाजांचा दबदबा पाहायला मिळाला. आधी रवींद्र जडेजाने सेट झालेल्या टेम्बा बावुमाला (41) पॅव्हेलियनमध्ये धाडले. त्यानंतर ट्रिस्टन स्टब्स (49) हा कुलदीप यादवच्या गोलंदाजीचा शिकार बनला. तो त्याच्या अर्धशतकापासून फक्त एक धाव कमी पडल्याने बाद झाला. त्यानंतर कुलदीप यादवने विआन मुल्डर (13) ला अडकवून बाद केलं. दिवस संपण्याच्या काहीवेळापूर्वी मोहम्मद सिराजने हल्ला बोल जेल आणि टोनी जॉर्जी (28) ला पॅव्हेलियनमध्ये पाठवले. दुसऱ्या दिवशी दक्षिण आफ्रिकेकडून फलंदाजीची सुरुवात सेनुरन मुथुसामी (25) आणि काइल वेरेयेने (1) हे करतील. टीम इंडिया दक्षिण आफ्रिकेला ऑल आउट करण्याच्या उद्देशाने उतरतील. 

भारतीय संघाची प्लेईंग 11 :

केएल राहुल, यशस्वी जैस्वाल, साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल, ऋषभ पंत (कर्णधार/ विकेटकिपर), रवींद्र जडेजा, नितीशकुमार रेड्डी, वॉशिंग्टन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज

दक्षिण आफ्रिकेची प्लेईंग 11 :

एडन मार्कराम, रायन रिकेल्टन, विआन मुल्डर, टेंबा बावुमा (कर्णधार), टोनी डी झोर्झी, ट्रिस्टन स्टब्स, काइल व्हेरेने (विकेटकिपर), मार्को जॅन्सन, सेनुरान मुथुसामी, सायमन हार्मर, केशव महाराज

FAQ : 

गुवाहाटी टेस्टमध्ये कोणी जिंकला टॉस? 

दक्षिण आफ्रिकेने टॉस जिंकला आणि प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला.

कुलदीप यादवने किती विकेट घेतल्या? 

कुलदीप यादवने 3 विकेट घेतल्या.

टेम्बा बावुमाने किती धावा केल्या? 

टेम्बा बावुमाने 41 धावा केल्या.

