Marathi News
India vs South Africa 2nd Test: टीम इंडिया घराच्या मैदानावर 408 धावांनी पराभूत; दक्षिण आफ्रिकेचा ऐतिहासिक विजय

IND vs SA 2nd Test: पहिला सत्र टीम इंडियासाठी चांगला नव्हता. भारताने कर्णधार ऋषभ पंतसह तीन विकेट गमावल्या. भारतीय संघाला फक्त 63 धावा करता आल्या.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Nov 26, 2025, 01:24 PM IST
India vs South Africa 2nd Test: टीम इंडिया घराच्या मैदानावर 408 धावांनी पराभूत; दक्षिण आफ्रिकेचा ऐतिहासिक विजय
India vs South Africa 2nd Test

India vs South Africa 2nd Test SA Won by 408 runs: कसोटी मालिका 2025 हा भारतीय क्रिकेट इतिहासातील एक वेदनादायक अध्याय ठरला आहे. क्रिकेटच्या तंत्र–कौशल्यापेक्षा जास्त चर्चा झाली ती मैदानावर टीम इंडियाने अनुभवल्या गेलेल्या अपयशाची. गुवाहाटीत खेळल्या गेलेल्या दुसऱ्या कसोटी सामन्यात भारताचा 408 धावांनी पराभव झाला, आणि पाहुण्या संघाने 2-0 ने क्लीन स्वीप करत मालिका जिंकली. रन्सच्या फरकात हा भारताचा टेस्ट क्रिकेटमधील सर्वात मोठा पराभव असल्याची नोंद झाली आहे. दक्षिण आफ्रिकेसाठी मात्र हा सामना विजयोत्सव घेऊन आला, ज्यात खेळाडूंची मेहनत आणि कोचिंग स्ट्रॅटेजी यांचं परिपूर्ण मिश्रण दिसून आलं.

दक्षिण आफ्रिकेची मोठी कामगिरी

दक्षिण आफ्रिकेने दुसऱ्या डावात 260/5 वर पारी घोषित करत भारतासमोर 549 धावांचं अशक्यप्राय लक्ष्य ठेवलं. या डिक्लेरेशनचा वेळ हा रणनीतीचा भाग होता. जास्तीत जास्त दबाव तयार करणे, विरोधी संघाला खेळातून बाहेर ढकलणे आणि शेवटच्या दिवशी मानसिकदृष्ट्याही घेरणे. फलंदाजीमध्ये दक्षिण आफ्रिकेच्या खेळाडूंनी संयम आणि आक्रमकता यांचा उत्तम समतोल राखला. इंडियाच्या गोलंदाजांना अपेक्षित ब्रेक थ्रू मिळाला नाही, त्यामुळे स्कोअरबोर्ड सतत वाढतच राहिला.

हे ही वाचा: IND vs SA: 'आम्ही टीम इंडियाला गुडघे टेकायला..', भारताचा अपमान करत दक्षिण आफ्रिकेच्या प्रशिक्षकाचे वादग्रस्त विधान!

 

सामन्याच्या सुरुवातीपासूनच दक्षिण आफ्रिकेचा आत्मविश्वास दिसून येत होता. पिचची परिस्थिती, हवामान, भारतीय बॅटिंग ऑर्डरमधील अस्थिरता या सगळ्याचा फायदा त्यांनी पुरेपूर उचलला. बॅटिंग पार्टनरशिप वाढवणे, स्ट्राईक रोटेट करणे, आणि मोठ्या विकेटस् न पडू देणे यावर त्यांचा फोकस होता.

पाचव्या दिवशी भारताची फलंदाजी बॅकफूटवर

पाचव्या दिवशी भारतासाठी पहिलं सेशनच निर्णायक ठरलं आणि दुर्दैवाने ते पूर्णपणे बाजूला गेलं. कर्णधार ऋषभ पंत, जो नेहमी काउंटर-अटॅकसाठी ओळखला जातो, तोच बाद झाल्यावर टीम इंडिया मानसिकदृष्ट्या अधिकच गडबडली. त्यांच्यासह आणखी 2 विकेट्स गमावल्या, आणि संपूर्ण सेशनमध्ये फक्त 63 धावा जोडता आल्या. इतक्या मोठ्या टार्गेटचा विचार करता, हे सेशन भारतासाठी मॅच हरवण्याची सुरुवात होती.

त्यानंतर पुढच्या डावात भारतीय संघाचा संपूर्ण डोलारा कोसळला. एंडोर्सड बॅटर्स, अनुभवी खेळाडू आणि यंग टॅलेंट कोणालाही पिचवर टिकता आलं नाही. परिणाम असा की, संघ 63, 27, 18, 11 अशा अंतराने विकेट्स गमावत गेला आणि 63 + 77 धावांच्या टप्प्यातच सर्व विकेटस् पाडल्या गेल्या.

हे ही वाचा: पलाश मुच्छलच्या 'त्या' फोटोंमुळे गोंधळ; स्मृती मंधानासोबत लग्न तुटल्याचा चर्चेत एक्स-गर्लफ्रेंडला केलेल्या प्रपोजलचा Video Viral

 

पहिल्या कसोटीतूनच मालिकेचं चित्र स्पष्ट झालं होतं

पहिला सामना टीम इंडियाने 30 धावांनी गमावला होता, तिथेच मालिका आपल्या हातातून निसटत असल्याची चाहत्यांना भीती वाटली होती. पण दुसऱ्या कसोटीचा पराभव हा चिंता अधिकच वाढवणारा ठरला. टेस्ट क्रिकेटमध्ये भारतीय संघाने याआधीही पराभव अनुभवले आहेत, पण इतक्या मोठ्या फरकाने संघ बाद होण्याचा प्रसंग क्वचितच आला आहे. त्यामुळे या मालिकेला केवळ हार म्हणणं चुकीचं ठरेल. हा पूर्ण सिस्टम शेक करणारा निकाल होता.

वाद आणि सावधानतेचे संकेत

सामन्यादरम्यान दक्षिण आफ्रिकेचा आत्मविश्वास कोच शुकरी कोनराड यांच्या आक्रमक विधानातूनही प्रकट झाला होता, मात्र त्यातील संवेदनशील भाषा हे मोठ्या वादाचं कारण बनलं. 'ग्रोवेल' सारख्या शब्दाच्या क्रिकेटमधील ऐतिहासिक पार्श्वभूमीमुळे अनेक माजी खेळाडूंनी त्यांच्यावर टीका केली होती. भारताचे माजी हेड कोच अनिल कुंबळे आणि दक्षिण आफ्रिकेचा दिग्गज पेसर डेल स्टेन यांनीही विनम्रतेचा सल्ला दिला होता. कोचच्या भाषेपेक्षा संघाच्या परफॉर्मन्सवर लक्ष देण्याची आवश्यकता, आणि जिंकताना विरोधी संघाचा आदर राखणे महत्त्वाचं असल्याचं त्यांनी दाखवून दिलं.

हे ही वाचा: Rohit Sharma Salary: 2026 टी20 वर्ल्ड कपचा ब्रँड अ‍ॅम्बेसेडर बनल्यावर रोहित शर्मा किती कमाई करणार? जाणून घ्या

 

भारतीय क्रिकेटसाठी पुढे काय?

या क्लीन स्वीपनंतर आता सर्वाधिक चर्चा सुरू आहे ती भारतीय संघाच्या टेस्ट अप्रोचबद्दल. काही तज्ज्ञांच्या मते, T20 चा झगमगाट आणि वनडेची वेगवान क्रिकेट शैली यामुळे टेस्ट फॉरमॅटमधील कन्सिस्टन्सीवर परिणाम होताना दिसत आहे.

 

भारतीय संघावर टीकेचा पाऊस सुरू असला, तरीही क्रिकेट प्रेमींचा संघावरचा विश्वास अजून कायम आहे. हा पराभव विसरून, चुका सुधारून पुन्हा वर्चस्ववान पुनरागमन करणे, हाच खरा कसोटी क्रिकेटचा स्पिरिट आहे. पुढील टेस्ट मालिकांमध्ये पुन्हा एकदा डरकाळी फोडणारी टीम इंडिया पाहायला मिळावी, अशी चाहत्यांची अपेक्षा आहे.

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. 

