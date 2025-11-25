English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
दक्षिण आफ्रिकेने रचला धावांचा डोंगर, टीम इंडिया समोर विजयासाठी 549 मोठं आव्हान, भारत पराभवाच्या छायेत

IND VS SA : भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका यांच्यात गुवाहाटी येथे दुसरा टेस्ट सामना खेळवण्यात येत असून यात टीम इंडियाला विजयासाठी मोठं आव्हान मिळालं आहे.   

पूजा पवार | Updated: Nov 25, 2025, 03:46 PM IST
IND VS SA : भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका (India VS South Africa) यांच्यात दोन सामन्यांची टेस्ट सीरिज खेळवली जात असून यातील दुसरा सामना गुवाहाटी येथे खेळवला जात आहे. कोलकतामध्ये खेळवण्यात आलेल्या पहिल्या टेस्ट सामन्यात टीम इंडियाचा 30 धावांनी पराभव झाला. ज्यामुळे दक्षिण आफ्रिकेने सीरिजमध्ये 1-0 ने आघाडी घेतली. आता गुवाहाटी टेस्टमध्ये सुद्धा दक्षिण आफ्रिका टीम इंडियावर भारी पडताना दिसतेय. चौथ्या दिवशी दक्षिण आफ्रिकेने 5 विकेट्स गमावून 548 धावा केल्यावर डाव डिक्लेअर केला. ज्यामुळे टीम इंडियाला 549 धावांचं आव्हान मिळालं आहे.

गुवाहाटी स्टेडियमवर भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका यांच्यात दुसरा टेस्ट सामना खेळवला जातोय. टीम इंडियाला या सामन्यात विजय मिळवून सीरिज बरोबरीत आणण्याची संधी आहे. तर दक्षिण आफ्रिका हा सामना जिंकून सीरिज विजय नावावर करण्याच्या उद्देशाने खेळतोय. दक्षिण आफ्रिकेने पहिल्या दिवशी टॉस जिंकून फलंदाजीचा निर्णय घेतला होता. ज्यामुळे टीम इंडियाला आधी गोलंदाजीसाठी मैदानात यावं लागलं. यावेळी फलंदाजीच्या पहिल्या इनिंगमध्ये दक्षिण आफ्रिकेने 489 धावा केल्या. त्यानंतर टीम इंडियाने मात्र फलंदाजीत चांगली कामगिरी केली नाही आणि त्यांना 201 धावांवर ऑलआउट करण्यात यश आलं.

दक्षिण आफ्रिकेच्या फलंदाजांनी दुसऱ्या इनिंगमध्ये सुद्धा भारतीय गोलंदाजांना घाम फोडला. दुसऱ्या इनिंगमध्ये दक्षिण आफ्रिकेने 260 धावांवर 5 विकेट गमावल्या. यात ट्रिस्टन स्टब्सने सर्वाधिक 94 धावांची कामगिरी केली. दक्षिण आफ्रिकेने चौथ्या दिवशी 548 धावांची आघाडी घेतल्यावर डाव डिक्लेअर केला, ज्यामुळे टीम इंडियाला आता दुसऱ्या टेस्ट सामन्यात विजयासाठी 549 धावांचं आव्हान मिळालं आहे.

टीम इंडियाची प्लेईंग 11 :

केएल राहुल, यशस्वी जयस्वाल, साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल, ऋषभ पंत (कर्णधार आणि विकेटकिपर), रवींद्र जडेजा, नितीशकुमार रेड्डी, वॉशिंग्टन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज

दक्षिण आफ्रिकेची प्लेईंग 11 :

एडन मार्कराम,रायन रिकेल्टन, विल्यम मुल्डर, टेंबा बावुमा (कर्णधार), टोनी डी झोर्झी, ट्रिस्टन स्टब्स, काइल व्हेरेने (विकेटकिपर), मार्को जॅन्सन, सेनुरान मुथुसामी, सायमन हार्मर, केशव महाराज 

FAQ : 

गुवाहाटी टेस्टमध्ये दक्षिण आफ्रिकेचा स्कोअर काय आहे?
दक्षिण आफ्रिकेने 5 विकेट्स गमावून 548 धावा केल्यावर डाव डिक्लेअर केला, ज्यामुळे टीम इंडियाला 549 धावांचं आव्हान मिळालं आहे ¹.

टिम इंडियाचा पहिल्या इनिंगमधील स्कोअर काय होता?
टिम इंडियाने पहिल्या इनिंगमध्ये 201 धावा केल्या.

गुवाहाटी टेस्टमध्ये कोणत्या स्टेडियमवर खेळवला जात आहे?
गुवाहाटी टेस्ट बारसापारा स्टेडियमवर खेळवला जात आहे.

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

