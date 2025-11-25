दक्षिण आफ्रिकेने रचला धावांचा डोंगर, टीम इंडिया समोर विजयासाठी 549 मोठं आव्हान, भारत पराभवाच्या छायेत

IND VS SA : भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका (India VS South Africa) यांच्यात दोन सामन्यांची टेस्ट सीरिज खेळवली जात असून यातील दुसरा सामना गुवाहाटी येथे खेळवला जात आहे. कोलकतामध्ये खेळवण्यात आलेल्या पहिल्या टेस्ट सामन्यात टीम इंडियाचा 30 धावांनी पराभव झाला. ज्यामुळे दक्षिण आफ्रिकेने सीरिजमध्ये 1-0 ने आघाडी घेतली. आता गुवाहाटी टेस्टमध्ये सुद्धा दक्षिण आफ्रिका टीम इंडियावर भारी पडताना दिसतेय. चौथ्या दिवशी दक्षिण आफ्रिकेने 5 विकेट्स गमावून 548 धावा केल्यावर डाव डिक्लेअर केला. ज्यामुळे टीम इंडियाला 549 धावांचं आव्हान मिळालं आहे.
गुवाहाटी स्टेडियमवर भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका यांच्यात दुसरा टेस्ट सामना खेळवला जातोय. टीम इंडियाला या सामन्यात विजय मिळवून सीरिज बरोबरीत आणण्याची संधी आहे. तर दक्षिण आफ्रिका हा सामना जिंकून सीरिज विजय नावावर करण्याच्या उद्देशाने खेळतोय. दक्षिण आफ्रिकेने पहिल्या दिवशी टॉस जिंकून फलंदाजीचा निर्णय घेतला होता. ज्यामुळे टीम इंडियाला आधी गोलंदाजीसाठी मैदानात यावं लागलं. यावेळी फलंदाजीच्या पहिल्या इनिंगमध्ये दक्षिण आफ्रिकेने 489 धावा केल्या. त्यानंतर टीम इंडियाने मात्र फलंदाजीत चांगली कामगिरी केली नाही आणि त्यांना 201 धावांवर ऑलआउट करण्यात यश आलं.
दक्षिण आफ्रिकेच्या फलंदाजांनी दुसऱ्या इनिंगमध्ये सुद्धा भारतीय गोलंदाजांना घाम फोडला. दुसऱ्या इनिंगमध्ये दक्षिण आफ्रिकेने 260 धावांवर 5 विकेट गमावल्या. यात ट्रिस्टन स्टब्सने सर्वाधिक 94 धावांची कामगिरी केली. दक्षिण आफ्रिकेने चौथ्या दिवशी 548 धावांची आघाडी घेतल्यावर डाव डिक्लेअर केला, ज्यामुळे टीम इंडियाला आता दुसऱ्या टेस्ट सामन्यात विजयासाठी 549 धावांचं आव्हान मिळालं आहे.
केएल राहुल, यशस्वी जयस्वाल, साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल, ऋषभ पंत (कर्णधार आणि विकेटकिपर), रवींद्र जडेजा, नितीशकुमार रेड्डी, वॉशिंग्टन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज
एडन मार्कराम,रायन रिकेल्टन, विल्यम मुल्डर, टेंबा बावुमा (कर्णधार), टोनी डी झोर्झी, ट्रिस्टन स्टब्स, काइल व्हेरेने (विकेटकिपर), मार्को जॅन्सन, सेनुरान मुथुसामी, सायमन हार्मर, केशव महाराज
