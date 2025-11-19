IND vs SA 2nd Test: भारत-दक्षिण आफ्रिका कसोटी मालिकेत दुसऱ्या सामन्यापूर्वी दोन मोठे बदल, कर्णधार शुभमन गिल खेळणार की नाही?

IND vs SA 2nd Test: भारत आणि साऊथ आफ्रिका यांच्यातील टेस्ट मालिका आता निर्णायक टप्प्यात पोहोचली आहे. कोलकात्यातील पहिल्या टेस्टमध्ये 30 धावांनी पराभव झाल्यानंतर भारतीय संघावर पुनरागमन करण्याची मोठी जबाबदारी आहे. 22 नोव्हेंबरपासून गुवाहाटीत दुसरा सामना सुरू होणार असून त्याआधी दोन्ही संघांच्या स्क्वॉडमध्ये महत्त्वाचे बदल झाले आहेत. त्यातही कर्णधार शुभमन गिलच्या फिटनेसवरील अपडेटकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
क्रिकबजच्या माहितीनुसार, तरुण ऑलराउंडर नितीश कुमार रेड्डीला पुन्हा एकदा भारतीय टेस्ट स्क्वॉडमध्ये स्थान मिळाले आहे. इंडिया-एच्या वनडे मालिकेसाठी तो राजकोटमध्ये होता, मात्र टीम मॅनेजमेंटने त्याला तातडीने पुन्हा टेस्ट संघात बोलावले आहे. मालिकेच्या सुरुवातीला त्याला रिलीज करण्यात आले होते, पण आता त्याची पुनर्बांधणी पाहता दुसऱ्या टेस्टमध्ये त्याला महत्त्वाची भूमिका मिळू शकते, अशी दाट शक्यता आहे.
साऊथ आफ्रिका संघालाही दुखापतींचा मोठा फटका बसला आहे. स्टार वेगवान गोलंदाज कगिसो रबाडा पहिल्या टेस्टपूर्वी झालेल्या ट्रेनिंगदरम्यान पसलांच्या दुखापतीमुळे मैदानात उतरू शकले नाहीत. त्यांच्या जागी लुंगी एनगिडीला संघात घेण्यात आले आहे. एनगिडी नुकताच भारतात दाखल झाला असून त्याच्या पुनरागमनामुळे पाहुण्या संघाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. शेवटचा टेस्ट सामना त्याने WTC फायनलमध्ये खेळला होता.
पहिल्या टेस्टदरम्यान शुभमन गिलला झालेल्या ‘नेक स्पॅज्म’मुळे त्यांना रुग्णालयात दाखल करावे लागले होते. काही दिवसांपासून त्यांच्या उपलब्धतेबाबत संभ्रम निर्माण झाला होता. मात्र दिलासादायक बाब म्हणजे रविवारी रात्री त्यांची डिस्चार्ज झाली आहे. बीसीसीआयची मेडिकल टीम सतत त्यांच्या प्रकृतीवर लक्ष ठेवून आहे. माहिती अशी की गिल 19 नोव्हेंबरला टीमसोबत गुवाहाटीकडे रवाना होणार आहेत. पण ते प्रत्यक्ष दुसऱ्या टेस्टमध्ये खेळणार का? याबद्दल अंतिम निर्णय सामना सुरू होण्यापूर्वी घेतला जाईल.
भारत सध्या मालिकेत 0-1 ने पिछाडीवर आहे. त्यामुळे गुवाहाटीतील हा सामना भारतासाठी ‘करो किंवा मरो’ची स्थिती निर्माण करणारा असेल. नव्या बदलांमुळे आणि कर्णधाराच्या फिटनेसवरून सामना कोणत्या दिशेने वळेल, याकडे संपूर्ण क्रिकेटविश्वाचे लक्ष आहे.