आपल्या मर्यादेत राहा! पत्रकार परिषदेत IPL संघाच्या मालकावर भडकला गौतम गंभीर, नेमकं काय घडलं?

IND VS SA 3rd ODI : भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका वनडे सीरिजचा शेवटचा सामना शनिवारी पार पडला. यात टीम इंडियाने आफ्रिकेचा पराभव करून टीम इंडियाने २-१ ने आघाडी मिळवत सीरिज सुद्धा जिंकली. मात्र त्यानंतर गौतम गंभीर पत्रकार परिषदेत केलेलं एक विधान सध्या चर्चेत आहे.   

पूजा पवार | Updated: Dec 7, 2025, 07:28 AM IST
(Photo Credit : Social Media)

IND VS SA 3rd ODI : भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका (India VS South Africa) यांच्यात तीन सामन्यांची वनडे सीरिज खेळवण्यात आली. या वनडे सीरिजचा शेवटचा सामना विशाखापट्टणम येथे खेळवला गेला. या सामन्यात टीम इंडियाने 9 विकेट्स राखून विजय मिळवत दक्षिण आफ्रिकेचा धुव्वा उडवला. यासह टीम इंडियाने (Team India) 2-1 ने आघाडी मिळवत सीरिज सुद्धा जिंकली. मात्र या सामन्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत टीम इंडियाचा हेड कोच गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) हा आयपीएलमधील दिल्ली कॅपिटल्स संघाचे मालक पार्थ जिंदलवर (Parth Jindal) भडकला. एवढंच नाही तर 'लोकांनी आपल्या मर्यादेत रहावं' असा थेट इशारा सुद्धा दिला.  

नेमकं काय घडलं?

भारतीय संघाचाकाही दिवसांपूर्वीच दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध झालेल्या टेस्ट सीरिजमध्ये दारुण पराभव झाला. दक्षिण आफ्रिकेने टीम इंडियाला धूळ चारत 2-0 ने आघाडी घेऊन टेस्ट सीरिज जिंकली. मागील जवळपास 25 वर्षात दक्षिण आफ्रिकेने भारतात जिंकलेली ही पहिली टेस्ट सीरिज होती एवढंच नाही, तर दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध झालेला दुसऱ्या टेस्टमधील पराभव हा भारताच्या टेस्ट इतिहासातील सर्वात मोठा पराभव होता. त्यानंतर टीम इंडियाचा हेड कोच गौतम गंभीरवर चहू बाजूंनी टीका झाली. या टिकाकारांमध्ये आयपीएलमधील दिल्ली कॅपिटल्सचे मालक पार्थ जिंदल यांचा सुद्धा समावेश होता. 

पार्थ जिंदल यांनी बीसीसीआयने प्रत्येक फॉरमॅटसाठी वेगवेगळे कोच नेमावेत असं मत व्यक्त केलं. पार्थ जिंदल यांनी लिहीलं की, 'जवळपास सुद्धा नाही, घरच्या मैदानावर हा कसला पराभव! आपल्या घरच्या मैदानावर आपला टेस्ट संघ इतका कमकुवत कधी पाहिला होता हे मला आठवत नाही. जेव्हा रेड-बॉल तज्ञांची निवड केली जात नाही तेव्हा असेच घडते. हा संघ रेड-बॉल क्रिकेटमध्ये आपली खोल ताकद अजिबात प्रतिबिंबित करत नाही. भारतीय टेस्ट क्रिकेटसाठी एकदा रेड बॉल क्रिकेट स्पेशलिस्ट प्रशिक्षकाकडे वाटचाल करण्याची वेळ आली आहे'.

'जेव्हा तुम्ही ट्रांझिशनमध्ये असता...' : 

दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध तिसरा सामना जिंकल्यावर गौतम गंभीरने पत्रकार परिषद घेतली. यात गंभीरच्या चेहऱ्यावर राग दिसत होता. टेस्ट सीरिजमध्ये पराभव झाल्यावर हेड कोच आणि टीम इंडियावर टीका करणाऱ्यांना गंभीरने सुनावलं. गंभीरने म्हटले, 'बघा, खूप काही घडलं. निकाल आमच्या बाजूने गेला नाही. पण आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, कोणत्याही माध्यमाने, कोणत्याही पत्रकाराने असे लिहिले नाही की आपण गमावलेली पहिली टेस्ट कर्णधाराशिवाय खेळली गेली होती ज्याने दोन्ही डावात फलंदाजी केली नाही आणि तरी फरक 30 धावांचा होता. जेव्हा तुम्ही ट्रांझिशन काळात असता आणि गेल्या सात टेस्ट सामन्यांमध्ये जवळपास हजार धावा काढलेल्या कर्णधाराशिवाय खेळत असता, तेव्हा त्याला गमावल्याने निकाल तुमच्या बाजूने येत नाही'. 

'लोकांनी आपल्या मर्यादेत रहावं' - गंभीर 

हेड कोच गौतम गंभीरने पुढे म्हटले, 'क्रिकेटशी संबंधित नसलेल्या लोकांनी देखील काही गोष्टींवर भाष्य केले. एका आयपीएल मालकाने स्पलिट कोचिंगबद्दल लिहिले. तर ही आश्चर्याची गोष्ट आहे. लोकांनी आपल्या मर्यादेत राहणं खूप महत्वाचे आहे. कारण जर आपण दुसऱ्याच्या क्षेत्रात प्रवेश केला नाही तर त्यांना आपल्या क्षेत्रातही प्रवेश करण्याचा अधिकार नाही'.

FAQ : 

गौतम गंभीर आणि पार्थ जिंदल वाद कशाबद्दल आहे? 

गौतम गंभीर आणि पार्थ जिंदल वाद दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध टेस्ट सीरिजमध्ये भारताच्या पराभवाबद्दल आहे.

पार्थ जिंदलने काय म्हटले?

पार्थ जिंदलने म्हटले की बीसीसीआयने प्रत्येक फॉरमॅटसाठी वेगवेगळे कोच नेमावेत.

गौतम गंभीरने काय म्हटले? 

गौतम गंभीरने म्हटले की लोकांनी आपल्या मर्यादेत राहणं खूप महत्वाचे आहे.

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

