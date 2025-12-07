'वनडे वर्ल्ड कपला अजून दोन वर्ष....', विराट - रोहितच्या परफॉर्मन्सनंतर गौतम गंभीर असं का म्हणाला?

IND VS SA 3rd ODI : भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका (India VS South Africa) यांच्यात तीन सामन्यांची वनडे सीरिज खेळवण्यात आली. या वनडे सीरिजचा शेवटचा सामना विशाखापट्टणम येथे खेळवला गेला. या सामन्यात टीम इंडियाने 9 विकेट्स राखून विजय मिळवत दक्षिण आफ्रिकेचा धुव्वा उडवला. यासह टीम इंडियाने (Team India) 2-1 ने आघाडी मिळवत सीरिज सुद्धा जिंकली. या सीरिजमध्ये सर्वोत्कृष्ट परफॉर्मन्स केल्याबद्दल विराट कोहलीला प्लेअर ऑफ द सीरीजचा अवॉर्ड सुद्धा मिळाला. तर रोहित शर्माने सुद्धा आपल्या फलंदाजीने टीकाकारांना शांत केलं. दोन्ही दिग्गज खेळाडूंच्या या धमाकेदार परफॉर्मन्सनंतर त्यांच्या निवृत्तीच्या आणि संघातून बाहेर पडण्याच्या चर्चांवर सध्या पूर्णविराम लागला आहे. अशातच सीरिज विजयानंतर मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांनी पुढील 50 ओव्हरच्या वर्ल्ड कपसाठी त्यांच्या कामगिरीबद्दल जास्त काळजी करण्याची गरज नाही असे संकेत दिले.
विशाखापट्टणम येथे झालेल्या तिसऱ्या सामन्यानंतर टीम इंडियाचा हेड कोच गौतम गंभीरने पत्रकार परिषद घेतली. यात गंभीर विराट आणि रोहितबाबत बोलताना म्हणाला की, 'ते जागतिक दर्जाचे खेळाडू आहेत आणि ड्रेसिंग रूममध्ये त्यांचा अनुभव महत्त्वाचा आहे. ते बऱ्याच काळापासून हे करत आहेत. आशा आहे की, ते असेच चांगलेकरत राहतील, जे 50 ओव्हरच्या क्रिकेटमध्ये ते महत्त्वाचे असेल'.
गौतम गंभीरने स्पष्ट केलं की, शुभमन गिल आणि श्रेयस अय्यर हे जरी संघात परतले तरी यशस्वी जयस्वाल आणि ऋतुराज गायकवाड यांना सुद्धा जिथे संधी असेल तिथे नक्की संधी देण्यात येईल. विराट कोहली आणि रोहित शर्माने सुद्धा चांगल्या धावा केल्या तर ऋतुराज गायकवाडने सुद्धा शतक ठोकलं. 2027 च्या वर्ल्ड कपबाबत दोन्ही वरिष्ठ खेळाडूंच्या भूमिकेबद्दल विचारले असता गंभीर म्हणाला, 'सर्वप्रथम, हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे की वनडे वर्ल्ड कप अजून दोन वर्षे दूर आहे. वर्तमानात टिकून राहणे महत्त्वाचे आहे आणि संघात येणाऱ्या तरुण खेळाडूंनी त्यांच्या संधींचा फायदा घेतला पाहिजे'.
गंभीर पुढे म्हणाला की, 'ऋतुराज गायकवाडने स्वतःच्या कम्फर्ट झोनमधून बाहेर निघत चांगली फलंदाजी केली. तो एक क्वालिटी खेळाडू आहे. आम्ही या सीरिजमध्ये संधी देऊ इच्छित होतो. कारण भारत अ संघासाठी त्याचा फॉर्म उत्कृष्ट होता. त्याने दबावाखाली दोन्ही हातांनी ती संधी साधली. अशा प्रकारे शतक झळकावणे खरोखरच दर्जेदार आहे. आणि यशस्वीलाही. त्याच्याकडे किती गुणवत्ता आहे हे आपण पाहिले आहे, विशेषतः कसोटी क्रिकेटमध्ये. ही त्याच्या कारकिर्दीची फक्त सुरुवात आहे, विशेषतः पांढऱ्या चेंडूच्या क्रिकेटमध्ये. आशा आहे की, त्याचे भविष्य उत्तम आहे आणि ऋतूचे सुद्धा'.
