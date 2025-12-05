शेवटच्या वनडे मॅचसाठी टीम इंडियात होणार 2 बदल? 'या' फलंदाजाला बाहेर काढणार? अशी असेल संघाची प्लेईंग 11

IND VS SA 3rd ODI : भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका (India VS South Africa) यांच्यातील वनडे सीरिजचा तिसरा सामना शनिवारी 6 डिसेंबर रोजी पार पडणार आहे. हा सामना दोन्ही संघांसाठी करो वा मरो चा असणार असून यात विजय मिळवणारा संघ हा सीरिजमध्ये आघाडी घेऊन विजय मिळवेल. तीन सामन्यांच्या वनडे सीरिजमधील रांची येथे झालेला पहिला सामना हा टीम इंडियाने जिंकला. तर रायपूर येथे झालेला दुसरा सामना हा दक्षिण आफ्रिकेने जिंकला. त्यामुळे सध्या वनडे सीरिज 1-1 अशा बरोबरीत आहे. तिसऱ्या सामन्यात विजय मिळवण्यासाठी टीम इंडिया (Team India) प्लेईंग 11 मध्ये बदल करण्याची शक्यता आहे.
IND VS SA 3rd ODI : भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका (India VS South Africa) यांच्यात झालेल्या दोन वनडे सामन्यात भारताकडून रोहित शर्मा (Rohit Sharma) आणि यशस्वी जयस्वाल (Yashavi Jaiswal) यांनी ओपनिंग केली. मात्र या दोन्ही सामन्यात यशस्वी जयस्वाल फ्लॉप ठरला. त्यामुळे तिसऱ्या सामन्यात यशस्वीला बेंचवर बसवून रोहित शर्माला ऋतुराज गायकवाड सोबत ओपनिंगला पाठवलं जाण्याची शक्यता आहे. ऋतुराज गायकवाडने रायपूर वनडेत शतक ठोकलं होतं. तर चौथ्या नंबरवर फलंदाजीसाठी तिलक वर्माला संधी दिली जाऊ शकते. तर गोलंदाज प्रसिद्ध कृष्णाने दुसऱ्या वनडेत दक्षिण आफ्रिकेला भरपूर धावा दिल्या, तेव्हा त्याच्या ऐवजी नितीश कुमार रेड्डीला संधी दिली जाऊ शकते.
दक्षिण आफ्रिकेचा संघ विजयी संघाशी अजिबात छेडछाड करू इच्छित नसला तरी, दुसऱ्या वनडे सामन्यात दोन खेळाडूंना हॅमस्ट्रिंगच्या दुखापतींमुळे त्रास होत असल्याचे दिसून आले आणि ते मैदानात परतले नाहीत. ते दोन खेळाडू होते टोनी डी जॉर्गी आणि वेगवान गोलंदाज नांद्रे बर्गर. जर दोघेही पूर्णपणे तंदुरुस्त नसतील तर दक्षिण आफ्रिकेला दोन बदल करावे लागू शकतात. जॉर्जीची जागा रायन रिकेल्टन घेऊ शकतो तर बर्गरची जागा ओथनिएल बार्टमन घेऊ शकतो.
रोहित शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, विराट कोहली, तिलक वर्मा, केएल राहुल (कर्णधार/ विकेटकीपर), रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह.
एडेन मार्कराम, क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), टेम्बा बावुमा (कर्णधार), मॅथ्यू ब्रीट्जके, डेवाल्ड ब्रेविस, रियान रिकल्टन/टोनी डी जोर्जी, मार्को यानसेन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी, ओटनाइल बार्टमॅन/नांद्रे बर्गर.
तिसरा वनडे सामना कधी खेळला जाणार आहे?
तिसरा वनडे सामना शनिवार, ६ डिसेंबर रोजी खेळला जाणार आहे.
सध्या वनडे सीरिजची स्थिती काय आहे?
तीन सामन्यांच्या सीरिजमध्ये भारत आणि दक्षिण आफ्रिका 1-1 अशी बरोबरीत आहेत.
टीम इंडियाच्या प्लेइंग 11 मध्ये कोणते बदल होऊ शकतात?
यशस्वी जयस्वालच्या खराब फॉर्ममुळे त्याला विश्रांती देऊन ऋतुराज गायकवाडला ओपनिंगमध्ये संधी मिळू शकते. तसेच प्रसिद्ध कृष्णाच्या जागी नितीश कुमार रेड्डी खेळू शकतो.