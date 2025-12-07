Virat Kohli: विराट कोहलीचा विश्वविक्रम! सचिन तेंडुलकरला मागे टाकत क्रिकेट इतिहासात केली नवी नोंद

Ind vs Sa ODI, Virat Kohli Record: भारतीय क्रिकेटचा आधुनिक सम्राट म्हणून ओळखला जाणारा विराट कोहली पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट विश्वात मथळे बनवत आहे. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या ताज्या वनडे मालिकेत कोहलीने केवळ धावा केल्या नाहीत, तर आपल्या महान फलंदाजीने जागतिक स्तरावर एक भव्य आणि ऐतिहासिक विक्रम रचत क्रिकेटच्या विश्वमान्य पुस्तकात नवे अध्याय लिहून ठेवले. ही मालिका विराटसाठी केवळ धावा करण्यापुरती मर्यादित नव्हती, तर त्याच्या सातत्याचा, फिटनेसचा, मानसिक सक्षमताचा आणि खेळावरच्या पकडीचा आणखी एक पुरावा होती.
3 सामन्यांच्या या मालिकेत विराट कोहलीने एकूण 302 धावा करून सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज म्हणून स्वतःला सिद्ध केले.
एकाच मालिकेत अशा प्रकारे सतत, उच्च-गुणवत्तेची कामगिरी करणे म्हणजे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये एखाद्या तत्त्वज्ञानाप्रमाणे सातत्य राखणे.
आणि कोहलीने ते पुन्हा एकदा दाखवून दिले. या प्रचंड प्रभावी मालिकेसाठी त्याला प्लेयर ऑफ द सिरीज पुरस्कार देण्यात आला.
कोहलीच्या नवी नवा जागतिक विक्रम झाला असून सर्वाधिक Player of the Series पुरस्कार जिंकणारा तो पुरुष क्रिकेटपटू ठरला आहे. या पुरस्कारासह विराट कोहलीने एक असा विक्रम साधला, जो सचिन तेंडुलकरसारख्या महान फलंदाजालाही मागे टाकणारा आहे. विराट कोहलीने 20 वेळा हा पुरस्कार जिंकला आहे. सचिन तेंडुलकरने आपल्या कारकिर्दीत 19 वेळा हा मान मिळवला होता. हा विक्रम मोडण्यासाठी केवळ प्रतिभा पुरेशी नसते; आवश्यक असते ते निरंतरता, जिद्द, दशकभर कायम राहणारी समर्पणशीलता आणि कोणत्याही परिस्थितीत संघासाठी मोठे खेळण्याची क्षमता.
या यादीतील पहिले दोन भारतीय आहेत हे भारतीय क्रिकेटच्या परंपरेची ताकद सांगून जातं.
कोहली सध्या ज्या झोनमध्ये खेळतो आहे, ते 'Prime Kohli Mode' म्हणून चाहत्यांनी परत एकदा अनुभवायला सुरुवात केली आहे.
आणि कधीही ढासळेल असं वाटू न देता भारतीय फलंदाजीची कणा बनून राहिला. इतकंच नव्हे, तर आपल्या कारकिर्दीत कोहलीने नवव्यांदा सलग चार किंवा अधिक डावांत 50+ धावा केल्या आहेत हा विक्रम जवळपास अशक्य वाटणारा असतो, कारण आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सतत मोठे खेळणे अत्यंत कठीण काम आहे.
कोहली आता आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये 28,000 धावांच्या ऐतिहासिक पल्ल्यापासून केवळ 25 धावांवर आला आहे. हा टप्पा गाठणारे जगात निवडक काहीच खेळाडू आहेत, आणि आता विराट त्या गौरवशाली यादीत प्रवेश करणार आहे. 2025 मध्ये भारताची कोणतीही वनडे मालिका नसल्याने हा टप्पा विराट पुढील वर्षातच पार करू शकेल.
एकाच मालिकेत कोहलीचे सर्व पैलू चमकले. या मालिकेत विराटने:
म्हणूनच पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड, दक्षिण आफ्रिका अशा सर्व देशांच्या क्रिकेट तज्ज्ञांनी एका सुरात म्हटलं, "कोहली इज बॅक!"