English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Virat Kohli: विराट कोहलीचा विश्वविक्रम! सचिन तेंडुलकरला मागे टाकत क्रिकेट इतिहासात केली नवी नोंद

Most Player of The Series Awards: दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेत विराट कोहलीने सर्वाधिक 302धावा केल्या. या कामगिरीसाठी त्याला मालिकावीराचा (प्लेयर ऑफ द सीरीज) पुरस्कार मिळाला.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Dec 7, 2025, 07:53 AM IST
Virat Kohli: विराट कोहलीचा विश्वविक्रम! सचिन तेंडुलकरला मागे टाकत क्रिकेट इतिहासात केली नवी नोंद
Ind vs Sa 3rd ODI Virat Kohli Breaks Sachin Tendulkar Record Creates New World History in International Cricket

Ind vs Sa ODI, Virat Kohli Record: भारतीय क्रिकेटचा आधुनिक सम्राट म्हणून ओळखला जाणारा विराट कोहली पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट विश्वात मथळे बनवत आहे. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या ताज्या वनडे मालिकेत कोहलीने केवळ धावा केल्या नाहीत, तर आपल्या महान फलंदाजीने जागतिक स्तरावर एक भव्य आणि ऐतिहासिक विक्रम रचत क्रिकेटच्या विश्वमान्य पुस्तकात नवे अध्याय लिहून ठेवले. ही मालिका विराटसाठी केवळ धावा करण्यापुरती मर्यादित नव्हती, तर त्याच्या सातत्याचा, फिटनेसचा, मानसिक सक्षमताचा आणि खेळावरच्या पकडीचा आणखी एक पुरावा होती.

Add Zee News as a Preferred Source

दक्षिण आफ्रिका मालिकेत विराटचे वर्चस्व

3 सामन्यांच्या या मालिकेत विराट कोहलीने एकूण 302 धावा करून सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज म्हणून स्वतःला सिद्ध केले. 

हे ही वाचा: Virat Kohli: "मी गेल्या 2–3 वर्षात..." मालिकावीर पुरस्कार जिंकल्यानंतर विराट कोहलीचे मोठे विधान

 

पहिल्या वनडेमध्ये शतक

  • दुसऱ्या वनडेमध्ये आणखी एक शानदार शतक
  • तिसऱ्या सामना निर्णायक असताना दमदार अर्धशतक

एकाच मालिकेत अशा प्रकारे सतत, उच्च-गुणवत्तेची कामगिरी करणे म्हणजे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये एखाद्या तत्त्वज्ञानाप्रमाणे सातत्य राखणे.

आणि कोहलीने ते पुन्हा एकदा दाखवून दिले. या प्रचंड प्रभावी मालिकेसाठी त्याला प्लेयर ऑफ द सिरीज पुरस्कार देण्यात आला.

हे ही वाचा: बुमराह, जडेजा, अय्यर आणि… 6 डिसेंबरची ‘स्पेशल प्लेइंग-11’ तयार! जाणून घ्या कोण-कोणाचा आहे आज वाढदिवस

 

कोहलीचा नवा जागतिक विक्रम

कोहलीच्या नवी नवा जागतिक विक्रम झाला असून सर्वाधिक Player of the Series पुरस्कार जिंकणारा तो पुरुष क्रिकेटपटू ठरला आहे.  या पुरस्कारासह विराट कोहलीने एक असा विक्रम साधला, जो सचिन तेंडुलकरसारख्या महान फलंदाजालाही मागे टाकणारा आहे.  विराट कोहलीने 20 वेळा हा पुरस्कार जिंकला आहे.  सचिन तेंडुलकरने आपल्या कारकिर्दीत 19 वेळा हा मान मिळवला होता. हा विक्रम मोडण्यासाठी केवळ प्रतिभा पुरेशी नसते; आवश्यक असते ते निरंतरता, जिद्द, दशकभर कायम राहणारी समर्पणशीलता आणि कोणत्याही परिस्थितीत संघासाठी मोठे खेळण्याची क्षमता.

विक्रमांची सुधारित यादी

  • 20 वेळा — विराट कोहली
  • 19 वेळा — सचिन तेंडुलकर
  • 17 वेळा — शाकिब अल हसन
  • 14 वेळा — जॅक्स कॅलिस
  • 13 वेळा — सनथ जयसूर्या
  • 13 वेळा — डेविड वॉर्नर

या यादीतील पहिले दोन भारतीय आहेत हे भारतीय क्रिकेटच्या परंपरेची ताकद सांगून जातं.

 सलग चार वनडे डावांत 50+ धावा

कोहली सध्या ज्या झोनमध्ये खेळतो आहे, ते 'Prime Kohli Mode' म्हणून चाहत्यांनी परत एकदा अनुभवायला सुरुवात केली आहे.

शेवटच्या 4 वनडे डावांमध्ये:

  • त्याने 374 धावा केल्या,
  • 2 शतके झळकावली,
  • 2 फिफ्टी ठोकल्या,

आणि कधीही ढासळेल असं वाटू न देता भारतीय फलंदाजीची कणा बनून राहिला. इतकंच नव्हे, तर आपल्या कारकिर्दीत कोहलीने नवव्यांदा सलग चार किंवा अधिक डावांत 50+ धावा केल्या आहेत  हा विक्रम जवळपास अशक्य वाटणारा असतो, कारण आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सतत मोठे खेळणे अत्यंत कठीण काम आहे.

28,000 धावांच्या पर्वताच्या अगदी जवळ

कोहली आता आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये 28,000 धावांच्या ऐतिहासिक पल्ल्यापासून केवळ 25 धावांवर आला आहे. हा टप्पा गाठणारे जगात निवडक काहीच खेळाडू आहेत, आणि आता विराट त्या गौरवशाली यादीत प्रवेश करणार आहे. 2025 मध्ये भारताची कोणतीही वनडे मालिका नसल्याने हा टप्पा विराट पुढील वर्षातच पार करू शकेल.

एकाच मालिकेत कोहलीचे सर्व पैलू चमकले. या मालिकेत विराटने:

  • तांत्रिक अचूकता
  • मैदानातील शहाणपणा
  • विकेटनुसार रणनीती बदलण्याची क्षमता
  • मोठे सामना सांभाळण्याची कला
  • आणि महत्वाचं म्हणजे मानसिक ताकद
  • या सर्व गुणांचं परफेक्ट मिश्रण दाखवलं.

म्हणूनच पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड, दक्षिण आफ्रिका अशा सर्व देशांच्या क्रिकेट तज्ज्ञांनी एका सुरात म्हटलं, "कोहली इज बॅक!" 

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
IND vs SA 3rd ODIsachin tendulkarVirat Kohliinternational cricket

इतर बातम्या

Virat Kohli: "मी गेल्या 2–3 वर्षात..." मालिकावीर...

स्पोर्ट्स