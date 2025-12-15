English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
तिसऱ्या सामन्यात टीम इंडियाचा दणदणीत विजय, गोलंदाजांनी केला कहर, आफ्रिकेला पाजलं पाणी

IND VS SA T20 :  भारतीय गोलंदाजांनी दक्षिण आफ्रिकेच्या फलंदाजांना घाम फोडत भेदक गोलंदाजी केली आणि 117 धावांवर ऑल आउट केले. त्यानंतर विजयासाठी 118 धावांचे आव्हान टीम इंडियाने 25 बॉल आणि 7 विकेट्स शिल्लक ठेवून पूर्ण केले. 

पूजा पवार | Updated: Dec 15, 2025, 12:51 AM IST
IND VS SA T20 : भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका (India VS South Africa) यांच्यात सीरिजमधील तिसरा सामना हा धर्मशाला स्टेडियमवर खेळवण्यात आला. या सामन्यात टीम इंडियाने  प्रथम गोलंदाजी निवडली. यावेळी भारतीय गोलंदाजांनी दक्षिण आफ्रिकेच्या फलंदाजांना घाम फोडत भेदक गोलंदाजी केली आणि 117 धावांवर ऑल आउट केले. त्यानंतर विजयासाठी 118 धावांचे आव्हान टीम इंडियाने 25 बॉल आणि 7 विकेट्स शिल्लक ठेवून पूर्ण केले. त्यामुळे आता टीम इंडियाने 5 सामन्यांच्या सीरिजमध्ये 2-1 ने आघाडी मिळवली आहे. 

118 धावांचा पाठलाग करताना टीम इंडियाला अभिषेक शर्मा आणि शुभमन गिल यांनी जबरदस्त सुरुवात करून दिली. गिल आणि अभिषेकने 5 ओव्हरमध्ये एकूण 60 धावा केल्या. अभिषेक मोठा शॉट खेळण्याच्या प्रयत्नात कॅच आउट झाला. तोपर्यंत त्याने 18 बॉलमध्ये 35 धावांची खेळी केली. ज्यातून त्याच्या बॅटने 3 षटकार आणि 3 चौकार निघाले. 

अभिषेक शर्मा बाद झाला तेव्हा 5.2 ओव्हरमध्ये टीम इंडियाचा स्कोअर 60 धावा होता. त्यानंतर भारतीय फलंदाजांनी धीम्या गतीने धावा केल्या आणि पुढील 40 धावा करण्यासाठी फलंदाजांनी 53 बॉल खेळले. टीम इंडियाकडून शुभमन गिलने 28 धावा केल्या. तर सूर्यकुमार यादव हा 28  धावा करून बाद झाला. 

भारतीय गोलंदाजांनी केला कहर : 

धर्मशाला येथे झालेल्या सामन्यात भारतीय गोलंदाजांनी दक्षिण आफ्रिकेचा संघ 117 धावांत गुंडाळून धुव्वा उडवला. अर्शदीप सिंग, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती आणि कुलदीप यादव यांनी प्रत्येकी दोन विकेट्स घेतले. हार्दिक पंड्या आणि शिवम दुबे यांनीही प्रत्येकी एक विकेट घेतली. या सामन्यात हार्दिक पंड्याने त्याच्या टी 20 कारकिर्दीत गोलंदाज म्हणून 100  विकेट गाठल्या.

FAQ : 

तिसऱ्या टी२० सामन्यात भारताने दक्षिण आफ्रिकेला किती धावांत ऑलआउट केले?
उत्तर: भारतीय गोलंदाजांनी दक्षिण आफ्रिकेला ११७ धावांत ऑलआउट केले.

अभिषेक शर्माने किती चेंडूंमध्ये किती धावा केल्या?
उत्तर: अभिषेक शर्माने १८ चेंडूंमध्ये ३५ धावा केल्या (३ षटकार आणि ३ चौकारांसह).

भारतीय गोलंदाजांपैकी कोणी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या?
उत्तर: अर्शदीप सिंग, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती आणि कुलदीप यादव यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या.

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

