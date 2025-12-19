किती आहे अहमदाबादचा AQI? भारत - द. आफ्रिका शेवटचा सामनाही होणारं रद्द? पाहा रिपोर्ट्स

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
IND VS SA 5th T20 : भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका यांच्यात पाचवा टी 20 सामना हा अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर पार पडणार आहे. मात्र त्यापूर्वी अहमदाबादचं हवामान कसं आणि आणि विशेषतः त्याच्या AQI लेव्हल विषयी चर्चा होत आहे.   

पूजा पवार | Updated: Dec 19, 2025, 04:32 PM IST
(Photo Credit : Social Media)

IND VS SA 5th T20 : भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका (India VS South Africa) यांच्यात पाच सामन्यांची टी 20 सीरिज सुरु असून यातील शेवटचा टी 20 सामना शुक्रवारी 19 डिसेंबर रोजी अहमदाबाद येथे होणार आहे. अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर संध्याकाळी 7 वाजता हा सामना सुरु होईल. मात्र AQI लेव्हलमुळे या सामन्यावर सुद्धा रद्द होण्याचं संकट आहे. बुधवारी 17 डिसेंबर रोजी लखनऊ येथील एकना स्टेडियमवर होणारा सामना हा लखनऊमधील AQI लेव्हल बिघडल्यामुळे आणि स्टेडियमवर दाट धुकं पसरल्याने रद्द करण्यात आला. तेव्हा आता अहमदाबादचा AQI लेव्हल शुक्रवारी किती आहे याबाबतची माहिती जाणून घेऊयात. 

किती आहे अहमदाबादचा AQI लेव्हल?

अहमदाबाद येथील शेवटच्या सामन्याच्या हवामानापुर्वी चौथ्या टी 20 दरम्यान हार्दिक पंड्याच्या मास्क घातलेल्या फोटोची मोठी चर्चा झाली. त्यामुळे हवेच्या गुणवत्तेबाबत चिंता व्यक्त होऊ लागली. सध्या भारतातील अनेक भागांमध्ये प्रदूषण ही एक समस्या बनली आहे. पण फक्त सामन्याच्या एका दिवशी अहमदाबादची स्थिती कंट्रोलमध्ये दिसून येतेय. अहमदाबाद शहराचा AQI हा ‘मध्यम’ पासून ‘संवेदनशील गटांसाठी अनारोग्यकारक' या दरम्यान आहे.

18 रोजी अहमदाबादचा AQI हा जवळपास 139 एवढा होता. परंतु 19-20 डिसेंबर दरम्यान PM2.5 प्रदूषकांमुळे वाढ अपेक्षित आहे. बातमी लिहीत असेपर्यंत अहमदाबादचा AQI 174 होता, जो AQI.in ज्याला अस्वस्थ म्हणून वर्गीकृत करतो. असे असूनही दृष्टी प्रभावित होण्याची शक्यता कमी आहे आणि सामन्यात कोणताही व्यत्यय अपेक्षित नाही.

सर्वात महत्वाचं म्हणजे अहमदाबादच्या प्रदूषणाचा स्तर हा लखनऊपेक्षा खूपच नाही आहे. बुधवारी जेव्हा चौथ्या टी20 सामना खेळवला जाणार होता, तेव्हा लखनऊचं AQI लेव्हल ही जवळपास 490 पर्यंत होती. ज्यामुळे समोर काहीही दृश्यमान नव्हतं आणि त्यामुळे सामना रद्द करण्यात आला. अहमदाबाद येथील AQI लेव्हल हा खराब असला तरी त्याचा टी20 सामन्यावर कोणताही प्रभाव पडणार आहे. 

कुठे पाहाल सामना? 

भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका यांच्यात पाचवा टी 20 सामना हा अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर पार पडणार आहे. हा सामना संध्याकाळी 7 वाजता होणार आहे तर 6: 30 वाजता टॉस पार पडेल. हा सामना टीव्हीवर स्टार स्पोर्ट्सवर तर मोबाईल यूजर्सना जिओस्टारवर पाहता येईल. 

भारतीय संघ : 

सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (WK), संजू सॅमसन (WK), जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, वॉशिंग्टन सुंदर.

 दक्षिण आफ्रिका संघ :

एडेन मार्कराम (कर्णधार), डेवाल्ड ब्रेविस, टोनी डी झोरझी, रीजा हेंड्रिक्स, डेविड मिलर, जॉर्ज लिंडे, कॉर्बिन बॉश, मार्को जान्सन, क्विंटन डी कॉक (WK), डोनोव्हन फरेरा (WK), ट्रिस्टन स्टब्स, ओटनीएल बार्टमॅन, केशव महाराज, क्वेना मफाका, लुंगी एनगिडी, एनरिक नॉर्खिया.

