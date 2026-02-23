English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • IND VS SA: कधीकधी तुम्हाला असा विचार... टीम इंडियाच्या दारुण पराभवानंतर सूर्यकुमार यादवचे मोठे विधान

IND VS SA: 'कधीकधी तुम्हाला असा विचार...' टीम इंडियाच्या दारुण पराभवानंतर सूर्यकुमार यादवचे मोठे विधान

Suryakumar Yadav after Loss: टी 20 वर्ल्ड कपमध्ये अपराजित राहिलेलय टीम इंडियाला सुपर 8 मधून दक्षिण आफ्रिकेकडून दारुण पराभव स्वीकारावा लागला. या पराभवानंतर कर्णधार सूर्यकुमार यादवने मोठे विधान केले आहे.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Feb 23, 2026, 07:41 AM IST
IND VS SA: 'कधीकधी तुम्हाला असा विचार...' टीम इंडियाच्या दारुण पराभवानंतर सूर्यकुमार यादवचे मोठे विधान

T20 world Cup 2026, IND vs SA: आयसीसी टी-20 विश्वचषकाच्या सुपर आठ फेरीत भारतीय संघाला अपेक्षित लय सापडली नाही आणि एवढे दिवस अपराजित राहिलेल्या संघाला दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध 76 धावांनी मोठा पराभव स्वीकारावा लागला. सामन्याची सुरुवात आशादायक झाली असली तरी मधल्या षटकांमध्ये सामन्याचा ताबा सुटला आणि त्याची मोठी किंमत भारताला चुकवावी लागली. गोलंदाजांनी काही टप्प्यांवर चांगली झुंज दिली, पण फलंदाजांकडून आवश्यक भागीदारी उभी राहिली नाही. या पराभवानंतर कर्णधार सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) यांनी स्पष्ट शब्दांत संघाच्या कामगिरीचे विश्लेषण करत आत्मपरीक्षणाची गरज मान्य केली.

Add Zee News as a Preferred Source

पावरप्लेमधील चुक भोवली? 

188 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना भारताची सुरुवात डळमळीत झाली. दक्षिण आफ्रिकेच्या गोलंदाजांनी सुरुवातीपासूनच अचूक टप्प्यावर मारा करत भारतीय फलंदाजीवर अंकुश ठेवला. मार्को जॅनसेन (Marco Jansen) (22 धावांत 4 बळी), केशव महाराज (Keshav Maharaj) (24 धावांत 3 बळी) आणि कॉर्बिन बॉश (Corbin Bosch) (12 धावांत 2 बळी) यांच्या प्रभावी गोलंदाजीमुळे भारताचा डाव 18.5 षटकांत 111 धावांवर संपुष्टात आला. भारताकडून केवळ शिवम दुबे (42) यालाच काहीसा संघर्ष करता आला.

काय म्हणाला सूर्यकुमार?

सामन्यानंतर सूर्यकुमार म्हणाला, “सुरुवातीला आमच्या गोलंदाजांनी चांगला दबाव निर्माण केला होता. मात्र सातव्या ते पंधराव्या षटकांदरम्यान त्यांनी आक्रमक फलंदाजी केली आणि सामना त्यांच्या बाजूने झुकला. आम्ही पुनरागमन केले, पण फलंदाजीत अपेक्षित कामगिरी झाली नाही.” तो पुढे म्हणाला, “कधी कधी पावरप्लेमध्ये तुम्ही सामना जिंकू शकत नाही, पण तिथेच सामना गमावू शकता. आम्हाला ज्या भागीदारींची गरज होती त्या उभ्या राहिल्या नाहीत. हा खेळाचा भाग आहे, पण आम्ही यातून नक्की शिकू.”

मिलर–ब्रेविसची निर्णायक भागीदारी

दक्षिण आफ्रिकेचा डावही सुरुवातीला डळमळीत झाला होता. मात्र डेव्हिड मिलर (David Miller) (63) आणि डेवाल्ड ब्रेव्हिस (Dewald Brevis) (45) यांनी चौथ्या विकेटसाठी 97 धावांची भागीदारी करत डाव सावरला आणि मोठ्या धावसंख्येचा पाया रचला. शेवटच्या षटकांत ट्रिस्टन स्टब्स (Tristan Stubbs) याने नाबाद 44 धावांची खेळी करत संघाला 187 धावांपर्यंत पोहोचवले.

बुमराह–अर्शदीप जोडीचे कौतुक

पराभव असूनही सूर्यकुमाने भारतीय वेगवान गोलंदाजांचे कौतुक केले. जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) याने 15 धावांत 3 बळी घेत अचूक मारा केला, तर अर्शदीप सिंग (Arshdeep Singh) याने 28 धावांत 2 बळी घेत चांगली साथ दिली. “दोघांची जोडी आमच्यासाठी मोठी ताकद आहे. त्यांनी नेहमीप्रमाणे शिस्तबद्ध गोलंदाजी केली,” असे सूर्यकुमारने नमूद केले.

या पराभवामुळे भारताला स्पर्धेत पुढे जाण्यासाठी उर्वरित सामन्यांमध्ये अधिक जबाबदारीने आणि सातत्याने खेळ करावा लागणार आहे.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Ind vs SAT20 World Cup 2026captain Suryakumar yadav

इतर बातम्या

सनई-चौघडा आणि लग्नाची धमाल ; रश्मिकाने केला खुलासा ‘आमच्या...

मनोरंजन