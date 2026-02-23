IND VS SA: 'कधीकधी तुम्हाला असा विचार...' टीम इंडियाच्या दारुण पराभवानंतर सूर्यकुमार यादवचे मोठे विधान

T20 world Cup 2026, IND vs SA: आयसीसी टी-20 विश्वचषकाच्या सुपर आठ फेरीत भारतीय संघाला अपेक्षित लय सापडली नाही आणि एवढे दिवस अपराजित राहिलेल्या संघाला दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध 76 धावांनी मोठा पराभव स्वीकारावा लागला. सामन्याची सुरुवात आशादायक झाली असली तरी मधल्या षटकांमध्ये सामन्याचा ताबा सुटला आणि त्याची मोठी किंमत भारताला चुकवावी लागली. गोलंदाजांनी काही टप्प्यांवर चांगली झुंज दिली, पण फलंदाजांकडून आवश्यक भागीदारी उभी राहिली नाही. या पराभवानंतर कर्णधार सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) यांनी स्पष्ट शब्दांत संघाच्या कामगिरीचे विश्लेषण करत आत्मपरीक्षणाची गरज मान्य केली.
188 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना भारताची सुरुवात डळमळीत झाली. दक्षिण आफ्रिकेच्या गोलंदाजांनी सुरुवातीपासूनच अचूक टप्प्यावर मारा करत भारतीय फलंदाजीवर अंकुश ठेवला. मार्को जॅनसेन (Marco Jansen) (22 धावांत 4 बळी), केशव महाराज (Keshav Maharaj) (24 धावांत 3 बळी) आणि कॉर्बिन बॉश (Corbin Bosch) (12 धावांत 2 बळी) यांच्या प्रभावी गोलंदाजीमुळे भारताचा डाव 18.5 षटकांत 111 धावांवर संपुष्टात आला. भारताकडून केवळ शिवम दुबे (42) यालाच काहीसा संघर्ष करता आला.
सामन्यानंतर सूर्यकुमार म्हणाला, “सुरुवातीला आमच्या गोलंदाजांनी चांगला दबाव निर्माण केला होता. मात्र सातव्या ते पंधराव्या षटकांदरम्यान त्यांनी आक्रमक फलंदाजी केली आणि सामना त्यांच्या बाजूने झुकला. आम्ही पुनरागमन केले, पण फलंदाजीत अपेक्षित कामगिरी झाली नाही.” तो पुढे म्हणाला, “कधी कधी पावरप्लेमध्ये तुम्ही सामना जिंकू शकत नाही, पण तिथेच सामना गमावू शकता. आम्हाला ज्या भागीदारींची गरज होती त्या उभ्या राहिल्या नाहीत. हा खेळाचा भाग आहे, पण आम्ही यातून नक्की शिकू.”
दक्षिण आफ्रिकेचा डावही सुरुवातीला डळमळीत झाला होता. मात्र डेव्हिड मिलर (David Miller) (63) आणि डेवाल्ड ब्रेव्हिस (Dewald Brevis) (45) यांनी चौथ्या विकेटसाठी 97 धावांची भागीदारी करत डाव सावरला आणि मोठ्या धावसंख्येचा पाया रचला. शेवटच्या षटकांत ट्रिस्टन स्टब्स (Tristan Stubbs) याने नाबाद 44 धावांची खेळी करत संघाला 187 धावांपर्यंत पोहोचवले.
पराभव असूनही सूर्यकुमाने भारतीय वेगवान गोलंदाजांचे कौतुक केले. जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) याने 15 धावांत 3 बळी घेत अचूक मारा केला, तर अर्शदीप सिंग (Arshdeep Singh) याने 28 धावांत 2 बळी घेत चांगली साथ दिली. “दोघांची जोडी आमच्यासाठी मोठी ताकद आहे. त्यांनी नेहमीप्रमाणे शिस्तबद्ध गोलंदाजी केली,” असे सूर्यकुमारने नमूद केले.
या पराभवामुळे भारताला स्पर्धेत पुढे जाण्यासाठी उर्वरित सामन्यांमध्ये अधिक जबाबदारीने आणि सातत्याने खेळ करावा लागणार आहे.