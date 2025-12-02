IND vs SA: विराट कोहलीने गंभीरकडे दुर्लक्ष केले? रांची ODI नंतर टीम इंडियाच्या ड्रेसिंग रूममधून समोर आला धक्कादायक Video

Virat Kohli, Gautam Gambhir, IND vs SA: भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यात रांचीमध्ये खेळल्या गेलेल्या पहिल्या वनडेनंतरचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल झाला आहे. अनेक चाहत्यांनी तो शेअर करून असा आरोप केला आहे की विराट कोहलीने मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीरकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले. या व्हिडिओमुळे चाहत्यांमध्ये वाद, चर्चांचा पाऊस, आणि विविध तर्क-वितर्क सुरू झाले आहेत. ही घटना एक वेगळीच चर्चा निर्माण करते? कारण या सामन्यात कोहलीने 135 धावांची अप्रतिम, क्लासिक आणि मॅच-विनिंग खेळी खेळली होती. त्यामुळे सामन्यानंतरच्या प्रत्येक हालचालीवर नैसर्गिकरित्या सर्वांचे लक्ष होते.
सामना संपल्यानंतरचा हा छोटा क्लिप आहे.
कोहली पायऱ्या चढत ड्रेसिंग रूमकडे परतताना दिसतो.
तो चालता चालता खिशातून मोबाईल काढतो आणि स्क्रीनवर नजर खिळवून पुढे जातो.
गेटच्या आत बाजूला गौतम गंभीर शांतपणे उभे आहेत.
पण कोहली त्यांच्याकडे पाहत नाही किंवा हाय हॅलोचा इशारा करत नाही.
गंभीर एकदा कोहलीच्या दिशेने पाहतात, पण कोहली थेट आपल्यामार्गे आत निघून जातो.
व्हिडीओ पाहून चाहत्यांमध्ये प्रश्न निर्माण झाला की, हे जाणूनबुजून केलेलं होतं की फक्त योगायोग?
विराट कोहली आणि गौतम गंभीर यांच्यात IPL दरम्यान झालेला वाद सर्वांनाच आठवतो. त्या दोघांमध्ये मैदानावर तीव्र वाद झाला होता, ज्याचे दृश्य आजही सोशल मीडियावर वेळोवेळी फिरताना दिसते.
परंतु भारतीय संघात गंभीर जबापदारी स्वीकारल्यानंतर, कोहली आणि गंभीर दोनही प्रोफेशनल वागताना दिसले. दोघांनी परस्परांबद्दल कधीही माध्यमांमध्ये काही कटू वक्तव्य केले नाही. सामन्यांदरम्यान दोघे सामान्य संवाद करताना कॅमेऱ्यातही दिसले होते म्हणूनच रांचीतील हा छोटा क्षण पुन्हा एकदा त्या जुन्या वादाला उजाळा देतो का? असा प्रश्न अनेकांना पडतो.
एका क्रिकेटविषयक मीडिया रिपोर्टमधून काही धक्कादायक दावे समोर आले आहेत:
अहवालानुसार दोघेही गंभीरसोबत फारसे रिलॅक्स्ड नात्यात नाहीत. दोघांच्या निवृत्ती आणि भविष्यातील योजनांवरही तणाव असल्याचा दावा.
कोहली आणि रोहित दोघेही 2027 वर्ल्ड कपपर्यंत टीमचा भाग राहू इच्छितात. पण संघ व्यवस्थापन कोणतीही ठोस हमी देत नसल्याचे समोर आले.
रिपोर्टनुसार सामना पूर्वतयारीदरम्यान कोहली आणि गंभीर एकमेकांशी फारसे बोलले नाहीत. हे सर्व दावे एकत्र आल्यामुळे तणावाच्या चर्चांना अजूनच उधाण आले आहे.
महत्वाची गोष्ट म्हणजे, जेव्हा कोहलीने 135 धावांची महान खेळी करून पवेलियनकडे परतला, तेव्हा गंभीरने स्वतः पुढे येऊन कोहलीला साइड-हग दिला होता. या क्षणाचा फोटोही व्हायरल झाला आणि अनेकांनी त्याचे कौतुक केले. तेव्हाच वाटले की दोघांमध्ये कोणताही भांडण नाही, किंवा किमान व्यावसायिक पातळीवर सर्व काही सुरळीत आहे. म्हणून केवळ 5-6 सेकंदाच्या क्लिपवरून नात्याबाबत ठोस निष्कर्ष काढणे चुकीचे ठरू शकते.
1. रांची ODI नंतर कोणता व्हिडिओ व्हायरल झाला?
सामना संपल्यानंतरचा एक क्लिप व्हायरल झाला ज्यात विराट कोहली ड्रेसिंग रूमकडे जाताना दिसतो आणि जवळ उभे असलेल्या कोच गौतम गंभीरकडे लक्ष देत नाही असे दिसते.
2. चाहत्यांचा आरोप नेमका काय आहे?
चाहत्यांचा दावा आहे की कोहलीने मुद्दाम गंभीरकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे सोशल मीडियावर दोघांमधील नात्यावर चर्चा सुरू झाली आहे.
3. कोहली आणि गंभीरचे नाते आधी कसे होते?
दोघांमध्ये IPL दरम्यान मोठा वाद झाला होता, पण गंभीर इंडियाचा कोच झाल्यापासून नाते सुधारल्याचे दिसत होते.