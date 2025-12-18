IND vs SA: "तिकिटासाठी 3 पोती गहू विकला..." सामना रद्द झाल्याने चाहत्याला दुःख, BCCI कडून मागितले पैसे परत

IND vs SA: भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यात 17 डिसेंबर रोजी लखनऊमध्ये होणारा चौथा टी-२० सामना घनदाट धुक्यामुळे एकही ओव्हर न टाकता रद्द करण्यात आला. सामन्याच्या रद्द होण्यामुळे फॅन्समध्ये संतापाची लाट पसरली आणि त्यांनी बीसीसीआयकडे तिकीटांचे पैसे परत करण्याची मागणी केली. एका चाहत्याने तर 'तीन पोती गहू विकून तिकीट घेतले होते' असेही सांगितले.
लखनऊमधील इकाना स्टेडियममध्ये होणारा हा सामना एकही चेंडू न टाकता रद्द झाला. यामागे कारण घनदाट धुके होते, ज्यामुळे मैदानावर खेळ सुरू करणे शक्य झाले नाही. १७ डिसेंबर रोजी लखनऊमधील AQI (एअर क्वालिटी इंडेक्स) ३०० पेक्षा जास्त होता, जे अत्यंत धोकादायक मानले जाते. स्टेडियमवर स्मॉगची घनदाट चादर पसरली होती. बीसीसीआय उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला यांनी मैदानावर जाऊन मैदानाची स्थिती तपासली, त्यानंतर हा सामना रद्द करण्यात आला.
सामन्याच्या रद्द होण्याने चाहत्यांचे मन खूप नाराज झाले. सोशल मीडियावर एका व्हिडीओमध्ये फॅन्स स्टेडियमच्या बाहेर तिकीट दाखवून त्यांच्याकडून पैसे परत मिळवण्याची मागणी करत आहेत. एका चाहत्याने सांगितले, "मी तीन पोती गहू विकून तिकीट घेतले होते, मला माझे पैसे परत हवे आहेत." दुसऱ्या चाहत्याने सांगितले की, भारतीय संघाला मैदानावर खेळताना पाहून त्यांचा दिल तुटला.
#WATCH | Lucknow, UP: Cricket fans express their disappointment as IND vs SA 4th T20 match gets abandoned without a ball being bowled, due to fog.
A fan says, "I sold three sacks of wheat and came here to watch the match. I want my money back..." pic.twitter.com/tMXf7Xo02Y
— ANI (@ANI) December 17, 2025
A fan says, "...Tickets and reimbursement are irrelevant. We wanted to see the match, see our Indian Cricket Team."
Another fan… pic.twitter.com/TNIpzAwkJc
सामन्याचे रद्द होणे हे सर्वाधिक दुःखदायक होते, कारण चाहत्यांचे वेळ आणि पैसे दोन्ही वाया गेले. मात्र, उत्तर प्रदेश क्रिकेट असोसिएशनच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, जेव्हा कोणताही सामना रद्द होतो, त्याच्या तिकीटांचे पूर्ण पैसे परत केला जातो. या सामन्याचे रिफंड प्रक्रिया लवकरच सुरू होईल.