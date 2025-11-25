भारताची बॅटींग पाहून विराट कसोटीतील निवृत्ती मागे घेणार? ODI मधून निवृत्तीचा विचार?

Ind Vs SA Guwahati Match Virat Kohli To Return Test: गुवाहाटी कसोटीवर दक्षिण आफ्रिकेने आपली पकड अधिक घट्ट केली आहे. भारताविरुद्ध पाहुण्या संघाने 400 हून अधिक धावांची आघाडी घेतली आहे. मात्र कसोटी क्रिकेटमधील भारतीय संघाच्या सातत्याने पडझड होणाऱ्या फलंदाजीची अवस्था पाहून केवळ भारतीय चाहत्यांनाच नाही तर अनेक माजी क्रिकेटपटूंना स्टार क्रिकेटपटू विराट कोहलीची आठवण झाली आहे. गुवाहाटी कसोटी सुरु असतानाच विराटने पुन्हा कसोटी खेळण्याचा विचार करावा अशी मागणी आता करण्यात आली आहे. या मागणीनंतर विराट निवृत्ती मागे घेऊन कसोटीमगे पुनरागमन करणार का याबद्दलची चर्चा सुरु झालीये. मात्र विराटने कसोटी क्रिकेट पुन्हा खेळावं ही मागणी नेमकी कोणी आणि का केली आहे जे सविस्तरपणे जाणून घेऊयात...
इंडियन प्रिमिअर लीगमधील विराट कोहलीच्या एका माजी सहकाऱ्याने परत कसोटी क्रिकेट खेळण्यास सुरुवात करावी अशी मागणी केली आहे. विराट कोहलीने कसोटी क्रिकेट खेळत राहायला हवे होते. त्याने कसोटीमधून निवृत्ती घेण्यापेक्षा एकदिवसीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घ्यायला हवी होती, असं रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूचा माजी यष्टीरक्षक-फलंदाज श्रीवत्स गोस्वामीने म्हटलं आहे. सध्याच्या भारतीय क्रिकेट संघात कोहलीच्या कर्णधारपदामुळे मिळालेली ऊर्जा आणि आत्मविश्वासाची कमतरता दिसत आहे. गुवाहाटी येथे सुरू असलेल्या दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या कसोटी सामन्यात भारतीय संघाच्या निराशाजनक कामगिरीनंतर एकेकाळी कोहलीसोबत खेळलेल्या गोस्वामीकडून ही टिप्पणी करण्यात आली आहे.
गेल्या वर्षी भारताला न्यूझीलंडविरुद्ध कसोटी मालिकेत मानहानीकारक पराभव पत्करावा लागला होता. आता गुवाहाटीमध्ये ऋषभ पंतच्या नेतृत्वाखालील संघ दुसऱ्या कसोटी सामन्यात पराभूत झाला तर त्यांना दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध घरच्या मैदानावर आणखी एका लज्जास्पद पराभवाचा सामना करावा लागू शकतो. गोमस्वामीने एक्सवर केलेल्या पोस्टमध्ये, "विराट कोहलीने एकदिवसीय खेळणे थांबवून कसोटी क्रिकेट खेळायला हवे होते, जोपर्यंत त्याच्याकडे देण्यासारखे काही शिल्लक होते तोपर्यंत त्याने कसोटीलाच प्राधान्य द्यायला हवं होतं. कसोटी क्रिकेटला त्याची आठवण येत आहे. ही आठवण केवळ एक खेळाडू म्हणून नाही तर त्याने आणलेल्या उर्जेसाठी देखील येतेय हे वेगळं सांगण्याची गरज नाही," असं म्हटलं आहे.
Ideally Virat should have left playing ODIs & continued playing test cricket untill he had nothing to give. Test cricket misses him. Not just as a player but just the energy he brought, the love & passion playing for where he made the team believe that they can win in any…
— Shreevats goswami (@shreevats1) November 24, 2025
गुवाहाटीमधील सामन्याबद्दल बोलायचं झाल्यास, पहिल्या डावात 288 धावांची आघाडी घेतल्यानंतर, तिसऱ्या दिवसाच्या खेळाअखेर दक्षिण आफ्रिकेने दुसऱ्या डावात बिनबाद 26 धावा केल्या होत्या. भारताविरुद्धच्या दुसऱ्या कसोटी सामन्यावर पाहुण्या संघाने आपली पकड मजबूत केली आहे. पाहुण्यांनी 400 हून अधिक धावांची आघाडी घेतली असून पंतचं नेतृत्व निष्प्रभ ठरत असल्याचं दिसत आहे.