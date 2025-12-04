English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'ज्यांनी स्वतः करिअरमध्ये काही केलं नाही...' कोणावर भडकला हरभजन सिंग? रोहित - विराटच्या भविष्याबाबत म्हणाला...

IND VS SA : भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका (India VS South Africa) यांच्यात रायपूर येथे दुसरा वनडे सामना पार पडला. या सामन्यानंतर हरभजन सिंगने विराट आणि रोहितच्या टीकाकारांची चांगलीच शाळा घेतली.   

पूजा पवार | Updated: Dec 4, 2025, 03:16 PM IST
'ज्यांनी स्वतः करिअरमध्ये काही केलं नाही...' कोणावर भडकला हरभजन सिंग? रोहित - विराटच्या भविष्याबाबत म्हणाला...
(Photo Credit : Social Media)

IND VS SA : रोहित शर्मा (Rohit Sharma) आणि विराट कोहलीने (Virat Kohli) स्पष्ट केलंय की त्यांच्याशिवाय टीम इंडिया ही अपूर्ण आहे. भारताला जर वर्ल्ड कप 2027 (World Cup 2027) जिंकायचा असेल तर रोहित आणि विराट यांचं स्पर्धा खेळणं खूप महत्वाचं असेल. भारताचा माजी गोलंदाज हरभजन सिंहने विराट कोहली आणि रोहित शर्माबाबत प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या लोकांवर भडकला आहे. हरभजन सिंगच्या (Harbhajan Singh) म्हणण्यानुसार जी लोकं स्वतः त्यांच्या करिअरमध्ये काही करू शकले नाहीत ते आज विराट आणि रोहितचं भविष्य ठरवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. 

कोणावर भडकला हरभजन?

हरभजन सिंगने विराट कोहली आणि रोहित शर्माचा बचाव करताना म्हटलं की, 'ज्यांनी करिअरमध्ये फारसे काही साध्य केले नाही ते लोकं आजच्या दोन महान खेळाडूंचे भविष्य ठरवण्याचा प्रयत्न का करत आहेत? 2027 च्या वनडे वर्ल्ड कपमध्ये रोहित आणि विराट दोघे खेळतील की नाही यावरील वाढत्या चर्चेदरम्यान, हरभजन सिंगने भर दिला की हे अनुभवी खेळाडू केवळ चांगली कामगिरी करत नाहीत तर पुढील पिढीने अनुसरण करावं अशी स्टॅंडर्ड सुद्धा सेट करतायत. 

हरभजनच्या विधानाने वेधलं लक्ष : 

हरभजन सिंग म्हणाला की, 'जेव्हा मी विराट कोहली सर्कहून खेळाडूंना पाहतो. जे सध्या मजबुतीने पुढे जातायत, त्यांना पाहून मला खूप आनंद होतोय. हे थोडं दुर्भाग्यपूर्ण आहे की ते लोकं विराटच्या भविष्याबाबत निर्णय घेतायत ज्यांनी स्वतः काही साध्य केलेलं नाही'. हरभजन सिंग म्हणाले की, हा अंक त्यांना आठवण करून देतो की कमी कामगिरी असलेल्या लोकांकडून खेळाडूंचे मूल्यांकन कसे केले जाते. हरभजन सिंग म्हणाला, 'मी स्वतः एक खेळाडू आहे. मी माझ्यासोबत आणि माझ्या अनेक सहकाऱ्यांसोबत असे घडताना पाहिले आहे. हे खूप दुर्दैवी आहे. आपण त्याबद्दल बोलत नाही किंवा चर्चा करत नाही'.

37 वर्षांच्या विराट कोहलीने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध तीन सामान्यांच्या वनडे सीरिजमधील तिसऱ्या सामन्यात लागोपाठ 2 सामन्यात 2 शतकं लगावली. तर 38 वर्षांच्या रोहित शर्माने मागच्या 4 इनिंगमध्ये 2 अर्धशतक आणि एक नाबाद 121 धावांची खेळी केली. हरभजन सिंगच्या मते, विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांच्या या कामगिरीवरून हे सिद्ध होते की पुढील वर्ल्ड कपमध्ये या जोडीच्या स्थानावर शंका घेण्याचे कोणतेही कारण नाही. हरभजन सिंग म्हणाला, 'विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांनी नेहमीच धावा केल्या आहेत. ते नेहमीच टीम इंडियासाठी उत्तम खेळाडू राहिले आहेत'.

FAQ : 

हरभजन सिंगने विराट कोहली आणि रोहित शर्माबाबत काय म्हटले?
हरभजन सिंगने म्हटले की, विराट कोहली आणि रोहित शर्मा हे दोन महान खेळाडू आहेत आणि त्यांचे भविष्य ठरवण्याचा प्रयत्न करणारे लोक स्वतः काही साध्य करू शकले नाहीत.

हरभजन सिंगने कोणावर भडकले?
हरभजन सिंगने विराट कोहली आणि रोहित शर्माबाबत प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या लोकांवर भडकले.
 
विराट कोहलीने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध काय केले?
विराट कोहलीने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध लागोपाठ 2 सामन्यात 2 शतकं लगावली.

