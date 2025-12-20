IND vs SA: अवघ्या 16 चेंडूंमध्ये अर्धशतक! नंतर हार्दिक पांड्याने कोणाला दिलं फ्लाइंग किस? Video Viral

Hardik Pandya Flying Kiss To Girlfriend Mahieka Sharma Video Viral: अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यात पाचवा आणि शेवटचा टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामना झाला. या सामन्यात भारताने 30 धावांनी दमदार विजय मिळवला. या विजयासह टीम इंडियाने पाच सामन्यांची मालिका 3-1 अशी आपल्या नावावर केली. या सामन्यातील टीम इंडियाच्या विजयाचे श्रेय हार्दिक पांड्याला जाते. हार्दिक पांड्याला खऱ्या अर्थाने भारताच्या विजयाचा खरा शिल्पकार मानले गेले. पाचव्या क्रमांकावर फलंदाजीस आलेल्या हार्दिकने केवळ 25 चेंडूंमध्ये 63 धावांची तुफानी खेळी केली. या खेळीत त्याने 5 षटकार आणि 5 चौकार लगावले. तिलक वर्मासोबत त्याने चौथ्या विकेटसाठी 105 धावांची निर्णायक भागीदारी करत भारताला मोठ्या धावसंख्येपर्यंत नेले.
हार्दिक पांड्या टी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये भारताकडून दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वात जलद अर्धशतक करणारा फलंदाज ठरला. त्याने अवघ्या 16 चेंडूंमध्ये हा टप्पा गाठला. अर्धशतक पूर्ण करताच हार्दिकने केलेला सेलिब्रेशन सध्या सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरतो आहे.
Hardik Pandya is on an absolute roll here in Ahmedabad!
A 16-ball half-century - Second fastest T20I fifty for #TeamIndia cricketer (in Men's cricket)
Updates https://t.co/kw4LKLNSl3#INDvSA | @hardikpandya7 | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/RqjfXwVsJX
— BCCI (@BCCI) December 19, 2025
अर्धशतकानंतर हार्दिक थेट व्हीआयपी स्टँडकडे वळला आणि तिथे उपस्थित असलेल्या त्याच्या मैत्रिणी माहिका शर्माकडे फ्लाईंग किस पाठवली. हा क्षण रोमँटिक कॅमेऱ्यात कैद झाला आणि काही वेळातच व्हिडीओ व्हायरल झाला. स्टँडमध्ये बसलेली माहिका शर्मा टाळ्या वाजवत आणि हसत हार्दिकला प्रोत्साहन देताना दिसली.
Hardik Pandya's flying kiss steals the show!
Spotted with girlfriend Mahieka Sharma cheering wildly from the stands – goals! #HardikPandya #INDvSA pic.twitter.com/6Rq3iBtEtJ
— Pintu Singh #MSD #THALA#SidHeart#CSK Forever (@pintusi11376418) December 19, 2025
या सामन्यातील उत्कृष्ट कामगिरीसाठी हार्दिक पांड्याला ‘प्लेअर ऑफ द मॅच’ पुरस्काराने गौरवण्यात आले. सामन्यानंतर बोलताना हार्दिक म्हणाला, “मी पुरस्कार जिंकण्यासाठी नाही, तर संघाला सामना जिंकून देण्यासाठी खेळतो. संघाच्या विजयात योगदान देता येणं हेच माझ्यासाठी महत्त्वाचं आहे.”
तो पुढे म्हणाला, “मी आधीच सांगितलं होतं की पहिल्याच चेंडूवर पुढे जाऊन षटकार मारणार आहे. आज तो दिवस होता. अशी खेळी जमली की खूप समाधान मिळतं.”
हार्दिकच्या या आक्रमक खेळीसोबतच त्याचा भावनिक सेलिब्रेशन मोमेंट चाहत्यांच्या विशेष पसंतीस उतरला असून, हा सामना आणि तो क्षण दोन्हीही बराच काळ लक्षात राहणार आहेत.