English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

IND vs SA: अवघ्या 16 चेंडूंमध्ये अर्धशतक! नंतर हार्दिक पांड्याने कोणाला दिलं फ्लाइंग किस? Video Viral

Hardik Pandya Flying Kiss: अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर शुक्रवारी झालेल्या भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका या सामन्यात हार्दिक पांड्याने दमदार खेळी दाखवली. या सामन्यात त्याने अवघ्या 16 चेंडू मध्ये अर्धशतक ठोकले आणि एक फ्लाईंग कीस दिलं. ज्याचा व्हिडीओ व्हायरल झालं आहे.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Dec 20, 2025, 09:58 AM IST
IND vs SA: अवघ्या 16 चेंडूंमध्ये अर्धशतक! नंतर हार्दिक पांड्याने कोणाला दिलं फ्लाइंग किस? Video Viral

Hardik Pandya Flying Kiss To Girlfriend Mahieka Sharma Video Viral: अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यात पाचवा आणि शेवटचा टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामना झाला. या सामन्यात भारताने 30 धावांनी दमदार विजय मिळवला. या विजयासह टीम इंडियाने पाच सामन्यांची मालिका 3-1 अशी आपल्या नावावर केली.  या सामन्यातील टीम इंडियाच्या विजयाचे श्रेय हार्दिक पांड्याला जाते. हार्दिक पांड्याला खऱ्या अर्थाने भारताच्या विजयाचा खरा शिल्पकार मानले गेले.  पाचव्या क्रमांकावर फलंदाजीस आलेल्या हार्दिकने केवळ 25 चेंडूंमध्ये 63 धावांची तुफानी खेळी केली. या खेळीत त्याने 5 षटकार आणि 5 चौकार लगावले. तिलक वर्मासोबत त्याने चौथ्या विकेटसाठी 105 धावांची निर्णायक भागीदारी करत भारताला मोठ्या धावसंख्येपर्यंत नेले.

Add Zee News as a Preferred Source

हार्दिकचा रेकॉर्ड 

हार्दिक पांड्या टी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये भारताकडून दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वात जलद अर्धशतक करणारा फलंदाज ठरला. त्याने अवघ्या 16 चेंडूंमध्ये हा टप्पा गाठला. अर्धशतक पूर्ण करताच हार्दिकने केलेला सेलिब्रेशन सध्या सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरतो आहे.

 

अर्धशतकानंतरचं खास सेलिब्रेशन मोमेंट

अर्धशतकानंतर हार्दिक थेट व्हीआयपी स्टँडकडे वळला आणि तिथे उपस्थित असलेल्या त्याच्या मैत्रिणी माहिका शर्माकडे फ्लाईंग किस पाठवली. हा क्षण रोमँटिक कॅमेऱ्यात कैद झाला आणि काही वेळातच व्हिडीओ व्हायरल झाला. स्टँडमध्ये बसलेली माहिका शर्मा टाळ्या वाजवत आणि हसत हार्दिकला प्रोत्साहन देताना दिसली.

हे ही वाचा: हार्दिक पांड्याच्या फटक्याने कॅमेरामन जखमी; सामन्यानंतरच्या कृतीने चाहते म्हणतायेत, "मानलं भावा!"

 

‘प्लेअर ऑफ द मॅच’ हार्दिक

या सामन्यातील उत्कृष्ट कामगिरीसाठी हार्दिक पांड्याला ‘प्लेअर ऑफ द मॅच’ पुरस्काराने गौरवण्यात आले. सामन्यानंतर बोलताना हार्दिक म्हणाला, “मी पुरस्कार जिंकण्यासाठी नाही, तर संघाला सामना जिंकून देण्यासाठी खेळतो. संघाच्या विजयात योगदान देता येणं हेच माझ्यासाठी महत्त्वाचं आहे.”

तो पुढे म्हणाला, “मी आधीच सांगितलं होतं की पहिल्याच चेंडूवर पुढे जाऊन षटकार मारणार आहे. आज तो दिवस होता. अशी खेळी जमली की खूप समाधान मिळतं.”

हे ही वाचा: ‘…तो आधीपासून संघात" सॅमसनची फलंदाजी बघून रवी शास्त्रींनी कमेंट्री बॉक्समध्ये आगरकर, गंभीरला फटकारले

हार्दिकच्या या आक्रमक खेळीसोबतच त्याचा भावनिक सेलिब्रेशन मोमेंट चाहत्यांच्या विशेष पसंतीस उतरला असून, हा सामना आणि तो क्षण दोन्हीही बराच काळ लक्षात राहणार आहेत.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Ind vs SAhardik pandyaHardik Pandya and Mahieka SharmaViral Video

इतर बातम्या

Sohail Khan Birthday: लहनपणी सलमानच्या एका चुकीमळे छोट्या स...

मनोरंजन