IND vs SA: गिलच्या दुखापतीच्या टेन्शनदरम्यान आता बुमराह-हार्दिकही ODI मालिकेतून बाहेर? मोठी अपडेट समोर

Bumrah & Hardik Likely to Miss ODI Series after Shubman Gill: भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यात सुरू असलेल्या टेस्ट मालिकेत शुभमन गिलच्या दुखापतीची समस्या अजूनही सुटलेली नाही. गिलच्या फिटनेसवर प्रश्नचिन्ह कायम असतानाच टीम इंडियासाठी आणखी एका मोठ्या बातमीने चाहत्यांची चिंता वाढवली आहे. टेस्टनंतर होणाऱ्या वनडे मालिकेत जसप्रीत बुमराह आणि हार्दिक पांड्या (Jasprit Bumrah and Hardik Pandya) या दोघांनाही विश्रांती दिली जाऊ शकते, अशी माहिती समोर आली आहे. काही दिवसांत बीसीसीआयकडून वनडे संघ जाहीर केला जाणार आहे. सुरुवातीला हार्दिक पांड्या मालिकेत परतण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती, परंतु ताज्या रिपोर्टनुसार तसे होण्याची दाट शक्यता नाही.
30 नोव्हेंबरपासून भारत-दक्षिण आफ्रिका वनडे मालिका सुरू होणार आहे. बुमराहने नुकतीच ऑस्ट्रेलियाविरोधातील T20 मालिका खेळली. तसेच दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या T20 मालिकेत खेळण्याचीही शक्यता आहे. त्यामुळे त्याचा वर्कलोड सांभाळण्यासाठी बीसीसीआय त्याला वनडे मालिकेतून विश्रांती देऊ शकते. त्यानंतर पुन्हा T20 मालिकेत बुमराहची एन्ट्री होऊ शकते.
बीसीसीआयच्या एका सूत्राने पीटीआयशी बोलताना सांगितले की, "हार्दिक सध्या क्वाड्रिसेप्सच्या दुखापतीतून सावरण्याच्या टप्प्यात आहे. तो NCA च्या सेंटर ऑफ एक्सलन्समध्ये RTP (रिटर्न-टू-प्ले) प्रोग्राम चालू आहे. अजून त्याला फिटनेस लेव्हल वाढवावी लागेल. थेट 50 ओव्हर्सच्या फॉरमॅटमध्ये उतरवणे धोकादायक ठरू शकते. त्यामुळे T20 विश्वचषक लक्षात घेऊन सध्या त्याचा फोकस T20 वरच असणार आहे."
गिल, हार्दिक आणि बुमराह तिघेही टीम इंडियासाठी महत्त्वाचे आहेत. गिलची दुसऱ्या टेस्टमधील उपलब्धता अद्याप निश्चित नाही. रिपोर्टनुसार, गिल बाहेर पडल्यास दुसऱ्या टेस्टमध्ये कर्णधारपदाची जबाबदारी पंतकडे जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. वर्षाच्या सुरुवातीपासून गिल सतत खेळत असल्याने त्याचा वर्कलोडही वाढला आहे आणि बीसीसीआय यावर विशेष लक्ष ठेवत आहे.
1. शुभमन गिल दुसऱ्या टेस्टमध्ये खेळणार का?
गिलची दुखापत अद्याप पूर्णपणे बरी झालेली नाही. त्यामुळे त्याची दुसऱ्या टेस्टमधील उपलब्धता संशयात आहे. रिपोर्टनुसार, तो बाहेर राहू शकतो.
2. जसप्रीत बुमराह ODI मालिकेतून का बाहेर राहू शकतो?
बुमराहचा वर्कलोड जास्त असल्याने बीसीसीआय त्याला विश्रांती देऊ शकते. तो नुकतीच ऑस्ट्रेलियाविरुद्धची T20 मालिका खेळला असून दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या T20 मालिकेतही खेळण्याची शक्यता आहे.
3. हार्दिक पांड्या ODI मालिकेसाठी उपलब्ध का नाही?
हार्दिक अजूनही क्वाड्रिसेप्सच्या दुखापतीतून सावरण्याच्या प्रक्रियेत आहे. तो NCA मध्ये RTP ट्रेनिंग करतो आहे, त्यामुळे 50 ओव्हर्सचा ताण घेणे सध्या धोकादायक ठरू शकते.