Marathi News
धोनीला टाळण्यासाठी गौतम गंभीरने टीम इंडियाची साथ सोडली? नेमकं प्रकरण काय?

IND VS SA ODI : दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध टेस्ट सीरिजमध्ये पराभव झाल्यावर हेड कोच गौतम गंभीरवर चौफेर टीका केली जात आहे. अशातच आता 30 नोव्हेंबर पासून रांची मध्ये वनडे सीरिजचा पहिला सामना खेळवला जाणार आहे.     

पूजा पवार | Updated: Nov 29, 2025, 04:00 PM IST
(Photo Credit : Social Media)

IND VS SA ODI : भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका (India VS South Africa) टेस्ट सीरिजमध्ये टीम इंडियाचा (Team India) दारुण पराभव झाला. गुवाहाटी टेस्टमध्ये तर टीम इंडियाचा 408 धावांनी पराभव झाला आणि हा पराभव टीम इंडियाच्या आतापर्यंतच्या टेस्ट इतिहासातील हा सर्वात मोठा पराभव होता. यानंतर टीम इंडियाचा हेड कोच गौतम गंभीर याच्यावर सर्वस्थरातून टीका होत आहे. त्यानंतर आता दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध टीम इंडियाला 30 नोव्हेंबर पासून वनडे सीरिज खेळायची आहे. यासाठी टीम इंडियाचे सर्व खेळाडू रांचीमध्ये पोहोचले होते. पण हेड कोच गौतम गंभीर मात्र एक दिवस नंतर रांचीमध्ये आले 

टीम इंडियासमोर रांचीला जाण्यासाठी सोबत प्रवास न केल्याने गौतम गंभीरबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. खरं तर, 27 नोव्हेंबर रोजी, विराट कोहली आणि रोहित शर्मा, टीम इंडियाच्या उर्वरित खेळाडूंसह, रांची येथील महेंद्रसिंह धोनीच्या घरी एका डिनर पार्टीला उपस्थित होते. मात्र गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) 28 नोव्हेंबर रोजी रांची येथे पोहोचला असल्याने तो पार्टीला उपस्थित नव्हता. 

धोनी आणि गौतममध्ये संघर्ष?

महेंद्र सिंह धोनी आणि गौतम गंभीर अनेक वर्ष टीममेट्स म्हणून भारतीय संघात खेळले आहेत. धोनीच्या नेतृत्वात गौतम गंभीरने दोन दोन वर्ल्ड कप फायनलमध्ये दमदार प्रदर्शन करून टीम इंडियाला चॅम्पियन बनवलं. मात्र वर्ल्ड कप जिंकण्याच्या श्रेयवादावरून त्यांच्यात संघर्ष पाहायला मिळाला. 2007 आणि 2011 च्या वर्ल्ड कपमध्ये धोनी कर्णधार असल्याने त्याचे नाव जास्त घेतले जाते. तर गौतम गंभीरचं देखील वर्ल्ड कप जिंकण्यात मोठं योगदान होतं मात्र बऱ्याचदा त्याला पुरेसं क्रेडिट दिलं जात नाही. गौतम गंभीरने एका मुलाखतीत 'एक छक्केने वर्ल्ड कप नही जिताया!' असं सुद्धा म्हणाला होता, त्यावरून धोनी आणि गंभीर यांच्यात सारं काही ठीक नाही असा अंदाज दोघांचे फॅन्स लावतात. 

हेही वाचा : Virat and Dhoni: महेंद्रसिंह धोनी बनला विराट कोहलीसाठी ड्रायव्हर; डिनरनंतर स्वतः कार चालवून केलं ड्रॉप, Video चर्चेत

 

गंभीरच्या कोचिंगवर का प्रश्न उपस्थित होतायत?

राहुल द्रविड याच्यानंतर गौतम गंभीर यांनी टीम इंडियाचे मुख्य प्रशिक्षक म्हणून काम पाहिले. त्याच्या नेतृत्वाखाली टीम इंडियाची कामगिरी मध्यम राहिली आहे. विशेषतः न्यूझीलंड आणि नंतर दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या टेस्ट सीरिजमधील पराभवानंतर गौतम गंभीर चर्चेत आला आहे. यामुळेच अनेक क्रिकेट तज्ज्ञ गंभीरच्या प्रशिक्षणावर प्रश्न उपस्थित करत आहेत आणि त्याला काढून टाकण्याची मागणी करत आहेत.

FAQ : 

गौतम गंभीरच्या कोचिंगवर का प्रश्न उपस्थित होतायत?
न्यूझीलंड आणि दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या टेस्ट सीरिजमधील पराभवानंतर गौतम गंभीरच्या प्रशिक्षणावर प्रश्न उपस्थित होतायत.

महेंद्र सिंह धोनीच्या घरी डिनर पार्टी कधी होती?
हो, 27 नोव्हेंबर रोजी, विराट कोहली आणि रोहित शर्मा, टीम इंडियाच्या उर्वरित खेळाडूंसह, रांची येथील महेंद्रसिंह धोनीच्या घरी एका डिनर पार्टीला उपस्थित होते.

गौतम गंभीर आणि महेंद्र सिंह धोनी यांच्यात काय संघर्ष आहे?
गौतम गंभीर आणि महेंद्र सिंह धोनी यांच्यात वर्ल्ड कप जिंकण्याच्या श्रेयवादावरून संघर्ष आहे.

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

