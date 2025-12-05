गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये आरोपी असलेल्यांकडे टीम इंडियाच्या सुरक्षेची जबाबदारी? नेमकं प्रकरण काय?

IND VS SA : भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका (India VS South Africa) यांच्यात तीन सामन्यांची वनडे सीरिज खेळवली जात असून यातील दुसरा सामना हा बुधवारी रायपूर येथे पार पडला. यात टीम इंडियाने दक्षिण आफ्रिकेला विजयासाठी मोठं आव्हान देऊन सुद्धा दक्षिण आफ्रिकेने 4 विकेट राखून भारतावर विजय मिळवला. यामुळे सध्या वनडे सीरिज ही 1-1 अशा बरोबरीत आहे. बीसीसीआयकडे हॅन्डओव्हर दिल्यावर रायपूरमध्ये पहिला आंतरराष्ट्रीय सामान खेळवला गेला होता. मात्र छत्तीसगडची राजधानी रायपूर येथे झालेल्या भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील क्रिकेट सामन्यात सुरक्षेत मोठी चूक झाल्याचं आढळून आलं आहे.
भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील क्रिकेट सामन्यात सुरक्षेत मोठी चूक झाल्याचं आढळून आलं आहे. त्याचं झालं असं की सामन्यादरम्यान मैदानाच्या आतमध्ये खेळाडूंची सुरक्षा अशा बाउंसर्सकडे देण्यात आली होती जे मौधपुरा आणि खाम्हर्डीह पोलिस ठाण्यांमध्ये गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये सहभागी होते. सदर प्रकार उघडकीस आल्यानंतर छत्तीसगड राज्य क्रिकेट असोसिएशन आणि बीसीसीआयच्या अधिकाऱ्यांवर मोठे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
सर्वात मोठा प्रश्न छत्तीसगड राज्य क्रिकेट संघावर उपस्थित करण्यात येतोय की अनेकदा गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये सहभागी असलेला आरोपी बाउंसर वसीम बाबू आणि त्याच्या साथीदारांना देश टीम इंडियाचे खेळाडू आणि दक्षिण आफ्रिकेच्या खेळाडूंची मैदानातील सुरक्षेची जबाबदारी पोलिसांच्या अनुभवी लोकांना न देऊन गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये आरोपी असलेल्या आणि जामिनावर सुटलेल्या लोकांच्या हातात कशी दिली जाऊ शकते. यावरून छत्तीसगड छत्तीसगड राज्य क्रिकेट असोसिएशन आणि बीसीसीआयच्या व्यवस्थेवर मोठे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
खेळाडूंच्या सुरक्षेची जबाबदारी ज्या बाउंसर्सकडे देण्यात आली होती ते त्यांच्या ड्युटी दरम्यान खेळाडूंसोबत येता जाताना आणि मागे उभं राहून रिल्स काढत खेळाडूंची ओळख आणि लोकेशन डिस्क्लोज करत होते. खेळाडूंच्या सुरक्षेतील एवढी मोठी चूक समोर आल्यानंतर, छत्तीसगड क्रिकेटचे अधिकारी सादर प्रकरणात काहीही बोलण्यासाठी पुढे येत नसल्याची माहिती न्यूज 18 ने दिली. रायपूरमध्ये सामना सुरु असताना विराट कोहलीचा एक फॅन मैदानात घुसला होता, मैदानातून बाहेर आल्यावर त्याच्यावर कारवाई करण्यात आली होती तर गंभीर गुन्ह्यांमध्ये आरोपी असलेल्या लोकांना खेळाडूंच्या सुरक्षेची जबाबदारी कशी देण्यात आली असा प्रश्न केला जात आहे.