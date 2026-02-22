English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  IND vs SA T20 World Cup Super 8 Match: भारत–दक्षिण आफ्रिका सामन्यावरही पावसाचे सावट? जाणून घ्या हवामानाचा अंदाज

T20 World Cup 2026, IND vs SA Pitch Report Ahmedabad Weather Forecast Updates (भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका पिच रिपोर्ट वेदर अपडेट्स) : आयसीसी टी-20 विश्वचषक 2026 च्या लीग टप्प्यात आता शनिवारपासून सुपर 8 (Super 8) चे सामने सुरू झाले आहेत. पहिला सामना भुवून गेला. तर आज भारत आणि दक्षिण आफ्रिका 22 फेब्रुवारी रोजी नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर आमनेसामने येतील. आजच्या सामन्यावर हवामानाचे संकट आहे की नाही  याबद्दल जाणून घ्या.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Feb 22, 2026, 09:29 AM IST
IND vs SA T20 World Cup Super 8 Weather Forecast Updates : आयसीसी टी-20 विश्वचषक 2026 आता निर्णायक टप्प्यात प्रवेश करत आहे. लीग फेरीतील चुरशीच्या लढतीनंतर सुपर-8 मध्ये खऱ्या अर्थाने दिग्गजांची कसोटी लागणार आहे. प्रत्येक सामना हा उपांत्य फेरीच्या दिशेने टाकलेले मोठे पाऊल असणार आहे. अशा परिस्थितीत २२ फेब्रुवारी रोजी होणारी भारत  क्रिकेट संघ आणि दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट संघ  यांच्यातील लढत विशेष महत्त्वाची ठरते. अहमदाबादमधील भव्य नरेंद्र मोदी स्टेडियम ( Narendra Modi Stadium) येथे सायंकाळी 7 वाजता सुरू होणाऱ्या या सामन्याकडे संपूर्ण क्रिकेटविश्वाचे लक्ष लागले आहे. एकीकडे घरच्या मैदानाचा फायदा घेण्याचा भारताचा प्रयत्न असेल, तर दुसरीकडे संतुलित आणि आक्रमक खेळासाठी ओळखला जाणारा दक्षिण आफ्रिकेचा संघ आव्हान देण्यासाठी सज्ज आहे.

या लढतीचे महत्त्व केवळ दोन गुणांपुरते मर्यादित नाही. सुपर-8 मधील प्रत्येक विजय संघाला उपांत्य फेरीच्या अधिक जवळ नेतो, तर पराभव समीकरणे अधिक गुंतागुंतीची करतो. त्यामुळे दोन्ही संघांसाठी हा सामना ‘करो या मरो’ स्वरूपाचा मानला जात आहे. चाहत्यांमध्ये उत्साह ओसंडून वाहत असताना एकच प्रश्न सर्वांच्या मनात आहे  हवामान या महत्त्वाच्या सामन्यात अडथळा आणणार का, की स्वच्छ आकाशाखाली रंगणार एक अविस्मरणीय क्रिकेट थरार?

हवामान कसं असणार?

हा सामना सायंकाळी 7 वाजता (IST) सुरू होणार असून त्या वेळी आकाश प्रामुख्याने स्वच्छ राहण्याचा अंदाज आहे. तापमान 34 ते 37 अंश सेल्सिअसदरम्यान राहू शकते. आर्द्रता सुमारे 24 टक्के आणि वाऱ्याचा वेग अंदाजे 9 किमी प्रतितास इतका असण्याची शक्यता आहे. पावसाची शक्यता अत्यल्प असल्यामुळे पूर्ण 20 षटकांचा सामना पाहायला मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. मात्र उष्णतेचा परिणाम खेळाडूंवर जाणवू शकतो.

खेळपट्टीचा अंदाज

भारतीय संघाने याआधी याच मैदानावर सामना खेळला असून फिरकी गोलंदाजांना थोडी मदत मिळाल्याचे दिसून आले होते. त्यामुळे कुलदीप यादव आणि अक्षर पटेल यांसारख्या फिरकीपटूंवर जबाबदारी वाढू शकते. दुसरीकडे दक्षिण आफ्रिकेनेही या स्पर्धेत अहमदाबादमध्ये दोन सामने खेळून दोन्ही जिंकले आहेत. त्यामुळे त्यांचा आत्मविश्वास उंचावलेला आहे आणि ते भारताला कडवी झुंज देऊ शकतात.

दोन्ही संघांचे संभाव्य संघ

भारत:

ईशान किशन (यष्टिरक्षक), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल (उपकर्णधार), कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, संजू सॅमसन (यष्टिरक्षक), मोहम्मद सिराज, वॉशिंग्टन सुंदर, अर्शदीप सिंग.

दक्षिण आफ्रिका:

क्विंटन डी कॉक (यष्टिरक्षक), एडेन मार्करम (कर्णधार), रायन रिकेल्टन, डेवाल्ड ब्रेविस, डेव्हिड मिलर, जेसन स्मिथ, मार्को यान्सन, केशव महाराज, कगिसो रबाडा, एनरिक नॉर्त्जे, लुंगी एन्गिडी, कॉर्बिन बॉश, जॉर्ज लिंडे, ट्रिस्टन स्टब्स, क्वेना मफाका.

उपांत्य फेरीकडे वाटचाल मजबूत करण्यासाठी दोन्ही संघांसाठी हा सामना अत्यंत निर्णायक ठरणार आहे. हवामान साथ देण्याची शक्यता असल्याने चाहत्यांना अहमदाबादमध्ये रोमांचक क्रिकेटची मेजवानी पाहायला मिळण्याची पूर्ण आशा आहे.

