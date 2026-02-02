English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  वर्ल्ड कपपूर्वी भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिके प्रॅक्टिस मॅच, प्रेक्षकांना स्टेडियममध्ये जाऊन पाहण्याची सुवर्णसंधी

IND VS SA Practice Match :  वर्ल्ड कपपूर्वी टीम इंडिया दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध वॉर्मअप सामना खेळणार आहे. हा सामना स्टेडियममध्ये जाऊन पाहण्याची सुवर्णसंधी प्रेक्षकांना मिळणार आहे तसेच मोबाईल यूजर्स हा सामना त्यांच्या फोन तसेच लॅपटॉपवर सुद्धा पाहू शकतात. 

पूजा पवार | Updated: Feb 2, 2026, 07:50 PM IST
Photo Credit - Social Media

IND VS SA Practice Match : आयसीसी टी 20 वर्ल्ड कप 2026 ला (T20 WorldCup 2026) 7 फेब्रुवारी पासून सुरुवात होणार आहे. भारत आणि श्रीलंका या देशांमध्ये यंदा वर्ल्ड कपच्या सामन्यांचे आयोजन करण्यात येणार असून एकूण 20 संघांनी यात सहभाग घेतलाय. या वर्ल्ड कपमध्ये भारताचा पहिला सामना हा यूएसए विरुद्ध 7 फेब्रुवारी रोजी वानखेडे स्टेडियमवर खेळवला जाईल. वर्ल्ड कपपूर्वी टीम इंडिया दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध वॉर्मअप सामना खेळणार आहे. हा सामना स्टेडियममध्ये जाऊन पाहण्याची सुवर्णसंधी प्रेक्षकांना मिळणार आहे तसेच मोबाईल यूजर्स हा सामना त्यांच्या फोन तसेच लॅपटॉपवर सुद्धा पाहू शकतात. 

कधी खेळवली जाणार प्रॅक्टिस मॅच? 

भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका यांच्यात बुधवार 4 फेब्रुवारी रोजी वर्ल्ड कपपूर्वीची प्रॅक्टिस मॅच खेळवली जाणार आहे. नवी मुंबईतील डिवाय पाटील स्टेडियममध्ये हा सामना खेळवला जाणार असून संध्याकाळी ७ वाजता या सामन्याला सुरुवात होणार आहे. 

स्टेडियममध्ये जाऊन सामना पाहण्याची सुवर्णसंधी : 

भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका प्रॅक्टिस मॅच स्टेडियममध्ये जाऊन पाहण्याची सुवर्णसंधी आहे. Book My Show वर या सामन्याची तिकिटं उपलब्ध असून स्टेडियमच्या इथे असलेल्या काउंटरवर जाऊन सुद्धा तुम्ही हे तिकिट खरेदी करू शकता. रुपये 150 पासून ते 400 पर्यंत या तिकिटांची किंमत आहे. वर्ल्ड कपपूर्वीची शेवटची प्रॅक्टिस मॅच असल्याने टीम इंडियाच्या वर्ल्ड कप संघाचा भाग असलेले अनेक खेळाडू या सामन्यात मैदानावर खेळताना दिसतील. 

मोबाईलवर कुठे पाहू शकता सामना? 

भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका प्रॅक्टिस मॅच मोबाईल यूजर्स आयसीसीच्या ऑफिशिअल वेबसाईटवर पाहू शकतात. तसेच सामन्याचा लाईव्ह स्कोअर सुद्धा इथे तुम्हाला पाहता येऊ शकतो. 

भारत आणि पाकिस्तान संघ एकाच ग्रुपमध्ये : 

टी 20 वर्ल्ड कप 2026 स्पर्धेत एकूण 20 संघांचा सहभाग असणार आहे. या संघांना एकूण 4 ग्रुपमध्ये विभागण्यात आलं असून यात ग्रुप ए मध्ये भारत आणि पाकिस्तान या संघांचा समावेश आहे. ग्रुप एमध्ये भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, नेदरलँड, नामिबिया असे पाच संघ असून हे एकमेकांविरुद्ध ग्रुप स्टेज सामना खेळतील. यापैकी 15 फेब्रुवारी रोजी भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यात ग्रुप स्टेज सामना हा श्रीलंकेच्या कोलंबो येथे होणार होता. मात्र याच सामन्यावर पाकिस्तानने बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला असून हा सामना खेळण्यास नकार दिला आहे. आता यावर आयसीसी काय भूमिका घेते हे पाहणं महत्वाचं असणार आहे. 

भारताच्या वर्ल्ड कपमधील ग्रुप स्टेज सामन्यांचं वेळापत्रक : 

7 फेब्रुवारी : भारत विरुद्ध यूएसए 
12 फेब्रुवारी : भारत विरुद्ध नामिबिया 
15  फेब्रुवारी : भारत विरुद्ध पाकिस्तान 
18  फेब्रुवारी : भारत विरुद्ध नेदरलँड 

Pooja Pawar

