Marathi News
रोहित शर्मा बनला ODI चा सिक्सर किंग! हिटमॅनने पाकिस्तानी खेळाडूचा रेकॉर्ड केला उध्वस्त

IND VS SA : भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका सामन्याला रविवार 30 नोव्हेंबर रोजी वनडे सीरिजमधील पहिला सामना खेळवला जातोय. यात टीम इंडियाचा स्टार फलंदाज रोहित शर्माने विक्रम नावावर केला आहे.   

पूजा पवार | Updated: Nov 30, 2025, 04:03 PM IST
रोहित शर्मा बनला ODI चा सिक्सर किंग! हिटमॅनने पाकिस्तानी खेळाडूचा रेकॉर्ड केला उध्वस्त
(Photo Credit : Social Media)

IND VS SA : रांची येथे भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका (India VS South Africa) यांच्यातील तीन सामन्यांच्या वनडे सीरिजमधील पहिला सामना खेळवला जातोय. या सामन्यात टीम इंडियाचा स्टार क्रिकेटर रोहित शर्माने जबरदस्त फलंदाजी करून वनडे फॉरमॅटमध्ये सर्वाधिक सिक्स ठोकण्याचा विक्रम नावावर केलाय. यासह त्याने पाकिस्तान क्रिकेटर शाहिद आफ्रिदीचा आधीच रेकॉर्ड सुद्धा मोडीत काढलाय. 

रांची स्टेडियमवर भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका सामन्याला रविवार 30 नोव्हेंबर रोजी दुपारी 1: 30 वाजता सुरुवात झाली. यावेळी दक्षिण आफ्रिकेने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. त्यामुळे टीम इंडियाला आधी फलंदाजीसाठी मैदानात यावं लागलं. टीम इंडियाकडून यशस्वी जयस्वाल आणि रोहित शर्मा मैदानात उतरले. मात्र यशस्वी 18 धावा करून बाद झाला त्यामुळे विराट कोहली मैदानात आला. रोहित शर्माने विराटसोबत चांगली पार्टनरशिप केली. मात्र 51 बॉलमध्ये 57 धावा करून तो बाद झाला. यावेळी त्याने 5 चौकार आणि 3 सिक्स मारले. यासह रोहित शर्माने वनडे क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक सिक्स मारण्याचा रेकॉर्ड नावावर केला. 

रोहित शर्मा बनला ODI चा सिक्सर किंग : 

रोहित शर्माने वनडे क्रिकेटच्या इतिहासात आतापर्यंत 352 सिक्स ठोकले असून त्यामुळे सर्वाधिक सिक्स ठोकण्याचा रेकॉर्ड नावावर केला आहे. यापूर्वी हा रेकॉर्ड शाहिद आफ्रिदीच्या नावावर होता, त्याने 351सिक्स ठोकले होते. त्या खालोखाल ख्रिस गेल (331), सनाथ जयसूर्या (270), महेंद्र सिंह धोनी (229) इत्यादींचा समावेश होता. रोहित शर्माची विकेट पडली तेव्हा स्कोअर 2 विकेट्सवर 161 धावा असा स्कोअर होता. 

हेही वाचा : BCCI हतबल? विराट-रोहितची मनधरणी करण्याशिवाय पर्याय नाही; नेमका प्लॅन काय? क्रिकेटवेड्यांसाठी Good News

FAQ : 

भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका वनडे सीरिजमधील पहिला सामना कुठे खेळवला जात आहे?
उत्तर: भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका तीन सामन्यांच्या वनडे सीरिजमधील पहिला सामना रांची येथे खेळवला जात आहे.

सामन्याची सुरुवात कधी झाली?
उत्तर: सामना रविवार, ३० नोव्हेंबर २०२५ रोजी दुपारी १:३० वाजता सुरू झाला.

रोहित शर्माने कोणता विक्रम नावावर केला?
उत्तर: रोहित शर्माने वनडे क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक ३५२ सिक्स ठोकून 'सिक्सर किंग' बनला आणि शाहिद आफ्रिदीचा ३५१ सिक्सचा रेकॉर्ड मोडला.

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

