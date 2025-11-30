रोहित शर्मा बनला ODI चा सिक्सर किंग! हिटमॅनने पाकिस्तानी खेळाडूचा रेकॉर्ड केला उध्वस्त

IND VS SA : रांची येथे भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका (India VS South Africa) यांच्यातील तीन सामन्यांच्या वनडे सीरिजमधील पहिला सामना खेळवला जातोय. या सामन्यात टीम इंडियाचा स्टार क्रिकेटर रोहित शर्माने जबरदस्त फलंदाजी करून वनडे फॉरमॅटमध्ये सर्वाधिक सिक्स ठोकण्याचा विक्रम नावावर केलाय. यासह त्याने पाकिस्तान क्रिकेटर शाहिद आफ्रिदीचा आधीच रेकॉर्ड सुद्धा मोडीत काढलाय.
रांची स्टेडियमवर भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका सामन्याला रविवार 30 नोव्हेंबर रोजी दुपारी 1: 30 वाजता सुरुवात झाली. यावेळी दक्षिण आफ्रिकेने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. त्यामुळे टीम इंडियाला आधी फलंदाजीसाठी मैदानात यावं लागलं. टीम इंडियाकडून यशस्वी जयस्वाल आणि रोहित शर्मा मैदानात उतरले. मात्र यशस्वी 18 धावा करून बाद झाला त्यामुळे विराट कोहली मैदानात आला. रोहित शर्माने विराटसोबत चांगली पार्टनरशिप केली. मात्र 51 बॉलमध्ये 57 धावा करून तो बाद झाला. यावेळी त्याने 5 चौकार आणि 3 सिक्स मारले. यासह रोहित शर्माने वनडे क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक सिक्स मारण्याचा रेकॉर्ड नावावर केला.
रोहित शर्माने वनडे क्रिकेटच्या इतिहासात आतापर्यंत 352 सिक्स ठोकले असून त्यामुळे सर्वाधिक सिक्स ठोकण्याचा रेकॉर्ड नावावर केला आहे. यापूर्वी हा रेकॉर्ड शाहिद आफ्रिदीच्या नावावर होता, त्याने 351सिक्स ठोकले होते. त्या खालोखाल ख्रिस गेल (331), सनाथ जयसूर्या (270), महेंद्र सिंह धोनी (229) इत्यादींचा समावेश होता. रोहित शर्माची विकेट पडली तेव्हा स्कोअर 2 विकेट्सवर 161 धावा असा स्कोअर होता.
हेही वाचा : BCCI हतबल? विराट-रोहितची मनधरणी करण्याशिवाय पर्याय नाही; नेमका प्लॅन काय? क्रिकेटवेड्यांसाठी Good News
Just one away from history now has the joint-most s in ODIs
He reached his fifty with some classy attacking strokes along the way INDvSA 1st ODI, https://t.co/BBkwein9oF RohitSharma pic.twitter.com/DbJ822jVda
Star Sports (StarSportsIndia) November 30, 2025
भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका वनडे सीरिजमधील पहिला सामना कुठे खेळवला जात आहे?
उत्तर: भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका तीन सामन्यांच्या वनडे सीरिजमधील पहिला सामना रांची येथे खेळवला जात आहे.
सामन्याची सुरुवात कधी झाली?
उत्तर: सामना रविवार, ३० नोव्हेंबर २०२५ रोजी दुपारी १:३० वाजता सुरू झाला.
रोहित शर्माने कोणता विक्रम नावावर केला?
उत्तर: रोहित शर्माने वनडे क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक ३५२ सिक्स ठोकून 'सिक्सर किंग' बनला आणि शाहिद आफ्रिदीचा ३५१ सिक्सचा रेकॉर्ड मोडला.