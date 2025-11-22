Shreyas Iyer Health Update: श्रेयस अय्यरच्या दुखापतीवर मोठं अपडेट; मैदानावर पुनरागमन कधी?

When Shreyas Iyer doing come back: भारतीय क्रिकेट संघाचा महत्त्वाचा फलंदाज आणि वनडे संघाचा उपकर्णधार श्रेयस अय्यर सध्या दुखापतीतून सावरत असून त्याच्या फिटनेसबाबत मोठी माहिती समोर आली आहे. ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यातील तिसऱ्या वनडेदरम्यान झालेल्या दुखापतीनंतर अय्यरला ICU मध्येही दाखल करावे लागले होते. त्याच्या प्रकृतीत सुधारणा होत असली तरी पुन्हा मैदानात उतरण्यासाठी त्याला अजून वेळ लागणार आहे.
ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध तिसऱ्या वनडेमध्ये कॅच घेताना अय्यर तोल जाऊन जोरात जमिनीवर पडला आणि त्याच्या पसल्यांना गंभीर दुखापत झाली. लगेच त्याला रुग्णालयात नेण्यात आले. तेव्हापासून तो सतत मेडिकल टीमच्या देखरेखीखाली आहे आणि सध्या रिहॅबवर लक्ष केंद्रीत करत आहे.
इंडिया टुडेच्या माहितीनुसार श्रेयस अय्यर किमान दोन ते तीन महिने पूर्ण क्रिकेटपासून दूर राहणार आहे. डॉक्टरांनी त्याला कोणतेही जड किंवा हाय-इंटेन्सिटी ट्रेनिंग करण्यास सक्त मनाई केली आहे. अय्यर भारतात परतला असून त्याच्या उपचारांवर तज्ज्ञांची नजर आहे.
अय्यरची नुकतीच USG स्कॅन चाचणी झाली असून त्यात थोडी सुधारणा दिसली आहे, पण अजूनही दुखापत पूर्णपणे बरी झालेली नाही. दोन महिन्यांनंतर त्याचा पुन्हा स्कॅन होईल आणि त्यानंतरच त्याच्या पुनरागमनाची वेळ निश्चित होणार आहे.
दुखापतीची गंभीरता पाहता अय्यर निश्चितपणे खालील दोन मालिका मिस करणार आहे—
या दोन्ही सीरिजमध्ये त्याच्या खेळण्याची शक्यता नाही. टीम इंडियाला त्याच्या अनुभवाची गरज असली तरी फिटनेसला प्राधान्य देत BCCI अय्यरवर घाई करु इच्छित नाही.
भारतीय क्रिकेटचे चाहते मात्र त्याच्या लवकर बरे होण्याची आणि दमदार पुनरागमनाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत.
1. श्रेयस अय्यरला नेमकी कोणती दुखापत झाली आहे?
ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर तिसऱ्या वनडेमध्ये कॅच घेताना अय्यरच्या पसलांना गंभीर दुखापत झाली.
2. सध्या श्रेयस अय्यर कुठे उपचार घेत आहेत?
ते भारतात आहेत आणि बीसीसीआयच्या वैद्यकीय टीमच्या सततच्या देखरेखीखाली रिहॅब करत आहेत.
3. अय्यर कधीपर्यंत परतू शकतात?
रिपोर्टनुसार त्यांना पुनरागमनासाठी किमान 2 ते 3 महिने लागू शकतात.