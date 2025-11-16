'असंच होतं जेव्हा तुम्ही...', टीम इंडियाच्या पराभवानंतर सौरव गांगुलीची प्रतिक्रिया

IND VS SA : भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका (India VS South Africa) यांच्यात दोन सामन्यांची टेस्ट सीरिज खेळवली जात असून यातील पहिला सामना हा कोलकाताच्या ईडन गार्डन स्टेडियमवर खेळवला गेला. यात सामन्याच्या तिसऱ्या दिवशी साऊथ आफ्रिकेने टीम इंडियावर 30 धावांनी विजय मिळवला. ज्यामुळे साऊथ आफ्रिकेने सीरिजमध्ये 1-0 ने आघाडी घेतली आहे. साऊथ आफ्रिकेने हा ऐतिहासिक सामना 30 धावांनी जिंकत तब्बल 15 वर्षांनंतर भारताच्या भूमीत टेस्ट विजयाची नोंद केली. आता यावर बंगाल क्रिकेट असोसिएशनचा अध्यक्ष आणि माजी कर्णधार सौरव गांगुलीने प्रतिक्रिया दिली आहे.
क्रिकेट असोसिएशन ऑफ बंगालचा अध्यक्ष सौरव गांगुलीने शनिवार पहिल्या टेस्ट सामन्यात वापरण्यात आलेल्या ईडन गार्डन पिचबाबत वक्तव्य केलं. सौरव गांगुलीने एका माध्यमाला प्रतिक्रिया देताना म्हंटले कि, 'पिच तिचं होती जी भारतीय संघाला हवी होती. जेव्हा तुम्ही चार दिवस पिचला पाणी देत नाही, तेव्हा असंच होतं. क्यूरेटर सुजान मुखर्जी यांना दोष दिला गेला नाही पाहिजे'. सौरव गांगुलीचे हे विधान तेव्हा आले जेव्हा सीएबी अध्यक्षने आठवड्याभरापूर्वी सांगितलं होतं की टीम मॅनेजमेंटने टर्निंग पिचची मागणी केली नव्हती. सोमवारी सकाळी भारताचे मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांनी फलंदाजी प्रशिक्षक सीतांशू कोटक यांच्यासह ईडन गार्डन्सच्या पिचची पाहणी केली. गांगुलीने संध्याकाळी सुद्धा खेळपट्टीची पिचची केली, त्यानंतर दव किंवा संभाव्य पावसापासून संरक्षण करण्यासाठी संपूर्ण खेळपट्टी झाकण्यात आली. सौरव गांगुलीने सोमवारी पीटीआयला सांगितलं की, 'त्यांनी अजूनपर्यंत तशी मागणी केलेली नाही. त्यामुळे मी या प्रश्नाचं उत्तर देऊ शकत नाही. ही एक खूप चांगली पिच दिसतेय'.
हेड कोच गौतम गंभीरने पत्रकार परिषदेत सांगितलं की 'ईडन गार्डनची पीच तशीच होती जशी टीम इंडियाला अपेक्षित होतं, त्यामुळे पराभव हा पूर्णपणे खेळाडूंच्या खराब खेळीमुळे झाला आहे'. गौतम गंभीर म्हणाला की, 'माझ्या आधी डीआरएस नव्हता. संघात तरुण खेळाडूंची भर आहे. त्यांना फलंदाजीचा फारसा अनुभव नाही, पण त्यांच्याकडे कौशल्य आहे. विकेट कितीही टर्निंग असली तरी, पहिले 10-15 मिनिटे कठीण असतात, पण तुम्हाला दबावाखाली खेळायला शिकावे लागेल. सर्वप्रथम, या विकेटमध्ये काहीही चूक नव्हती. टेम्बाने धावा केल्या, अक्षरने धावा केल्या. मला वाटत नाही की खेळपट्टी कठीण होती; ही तुमच्या टेक्निक, टेम्पारामेंट परीक्षा होती. येथे ज्यांनी चांगले डिफेंड केले त्यांनी धावा काढल्या'.
गंभीर पुढे म्हणाला की, 'वेगवान गोलंदाजांनी बहुतेक विकेट्स घेतल्या. मला अजूनही वाटते की 123 (124) धावांचे लक्ष्य विकेट काहीही असो, साध्य करता येईल. मला असे वाटले की जर तुम्ही धैर्याने खेळलात आणि तुमचा बचाव मजबूत असेल, आणि जर तुमच्याकडे संयम असेल तर तुम्ही निश्चितच धावा करू शकता'.
सामन्याचा निकाल काय लागला?
उत्तर: दक्षिण आफ्रिकेने भारताला ३० धावांनी हरवले. विजयासाठी १२४ धावांचे लक्ष्य असताना भारतीय संघ चौथ्या डावात केवळ ९३ धावांवर ऑलआऊट झाला. सामना तिसऱ्याच दिवशी संपला.
सीरिजमधील स्थिती काय आहे?
उत्तर: दोन सामन्यांच्या मालिकेत दक्षिण आफ्रिकेने १-० अशी आघाडी घेतली आहे.
गांगुलीने आठवडाभरापूर्वी काय म्हटले होते?
उत्तर: गांगुलीने सांगितले होते की भारतीय टीम मॅनेजमेंटने टर्निंग पिचची मागणी केलेली नव्हती. सोमवारी पीटीआयला तो म्हणाला होता, 'त्यांनी अजूनपर्यंत तशी मागणी केलेली नाही… ही खूप चांगली पिच दिसतेय'.