गिल आणि सूर्याचा फ्लॉप शो, भारताचा सीरिजमध्ये दक्षिण आफ्रिकेकडून पहिला पराभव

IND VS SA : भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका (India VS South Africa) यांच्यात 5 सामन्यांची टी 20 सीरिज खेळवण्यात येत असून यातील दुसरा सामना हा 11 डिसेंबर रोजी न्यू चंदीगड येथे खेळवला गेला. या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेने प्रथम फलंदाजी करून भारताला विजयासाठी 214 धावांचं आव्हान दिलं होतं. मात्र हे आव्हान टीम इंडिया (Team India) पूर्ण करू शकली नाही आणि 162 धावांवर ऑलआउट झाली. त्यामुळे दक्षिण आफ्रिकेचा 51 धावांनी विजय झाला असून त्यांनी सीरिजने 1-1 ने बरोबरी साधली आहे. यापूर्वी पहिला सामना जिंकून टीम इंडियाने सीरिजमध्ये आघाडी घेतली होती.
महाराजा यादविंद्र सिंग आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, मुल्लानपूर, न्यू चंदीगड येथे भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका दुसरा टी 20 सामना खेळवला जातोय. भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका यांच्या कर्णधारांमध्ये झालेला टॉस टीम इंडियाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवने जिंकला आणि त्याने प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. त्यामुळे दक्षिण आफ्रिकेला प्रथम फलंदाजीसाठी मैदानात यावं लागलं. प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या दक्षिण आफ्रिकेच्या संघाकडून क्विंटन डी कॉकने सर्वाधिक 90 धावांची खेळी केली. डोनोव्हन फरेराने 30 आणि डेव्हिड मिलरने 20 नाबाद धावा केल्या. तर टीम इंडिया दक्षिण आफ्रिकेच्या केवळ 4 विकेट्स घेऊ शकली. यात व्यंकटेश अय्यरने 2 तर अक्षर पटेलने 1 विकेट मिळवली.
दक्षिण आफ्रिकेने विजयासाठी 214 धावांचं आव्हान दिलं असताना शुभमन गिल आणि अभिषेक शर्माची जोडी मैदानात आली मात्र यात उपकर्णधार गिलला गोलंदाजांनी शुन्य धावांवर पॅव्हेलियनमध्ये धाडले. तर त्याच्या पाठोपाठ सूर्यकुमार यादवने सुद्धा अवघ्या 5 धावांवर विकेट गमावली. टीम इंडियाकडून सर्वाधिक 62 धावा तिलक वर्माने केल्या. तर हार्दिक पंड्याने 20, जितेश शर्माने 20, अक्षर पटेलने 21, अभिषेक शर्माने 17 धावा केल्या. मात्र टीम इंडियाच्या फलंदाजीने दक्षिण आफ्रिकेच्या गोलंदाजी समोर लोटांगण घातलं आणि एकामागोमाग एक विकेट पडल्या. अखेर ५ बॉल शिल्लक असताना टीम इंडिया 162 धावांवर ऑल आउट झाली.
अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), टिळक वर्मा, अक्षर पटेल, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकिपर), जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंग
रीझा हेंड्रिक्स, क्विंटन डी कॉक (विकेटकिपर), एडन मार्कराम(कर्णधार), डेवाल्ड ब्रेविस, डेव्हिड मिलर, डोनोव्हन फरेरा, जॉर्ज लिंडे, मार्को जॅनसेन, लुथो सिपामला, लुंगी एनगिडी, ओटनील बार्टमन