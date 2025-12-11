English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
गिल आणि सूर्याचा फ्लॉप शो, भारताचा सीरिजमध्ये दक्षिण आफ्रिकेकडून पहिला पराभव

IND VS SA : दक्षिण आफ्रिकेने प्रथम फलंदाजी करून भारताला विजयासाठी 214 धावांचं आव्हान दिलं होतं. मात्र हे आव्हान टीम इंडिया (Team India) पूर्ण करू शकली नाही आणि 162 धावांवर ऑलआउट झाली. 

पूजा पवार | Updated: Dec 11, 2025, 11:54 PM IST
IND VS SA : भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका (India VS South Africa) यांच्यात 5 सामन्यांची टी 20 सीरिज खेळवण्यात येत असून यातील दुसरा सामना हा 11 डिसेंबर रोजी न्यू चंदीगड येथे खेळवला गेला. या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेने प्रथम फलंदाजी करून भारताला विजयासाठी 214 धावांचं आव्हान दिलं होतं. मात्र हे आव्हान टीम इंडिया (Team India) पूर्ण करू शकली नाही आणि 162 धावांवर ऑलआउट झाली. त्यामुळे दक्षिण आफ्रिकेचा 51 धावांनी विजय झाला असून त्यांनी सीरिजने 1-1 ने बरोबरी साधली आहे. यापूर्वी पहिला सामना जिंकून टीम इंडियाने सीरिजमध्ये आघाडी घेतली होती. 

 महाराजा यादविंद्र सिंग आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, मुल्लानपूर, न्यू चंदीगड येथे भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका दुसरा टी 20  सामना खेळवला जातोय. भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका यांच्या कर्णधारांमध्ये झालेला टॉस टीम इंडियाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवने जिंकला आणि त्याने प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. त्यामुळे दक्षिण आफ्रिकेला प्रथम फलंदाजीसाठी मैदानात यावं लागलं. प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या दक्षिण आफ्रिकेच्या संघाकडून क्विंटन डी कॉकने सर्वाधिक 90 धावांची खेळी केली. डोनोव्हन फरेराने 30 आणि डेव्हिड मिलरने 20 नाबाद धावा केल्या. तर टीम इंडिया दक्षिण आफ्रिकेच्या केवळ 4  विकेट्स घेऊ शकली. यात व्यंकटेश अय्यरने 2 तर अक्षर पटेलने 1 विकेट मिळवली. 

दक्षिण आफ्रिकेने विजयासाठी  214 धावांचं आव्हान दिलं असताना शुभमन गिल आणि अभिषेक शर्माची जोडी मैदानात आली मात्र यात उपकर्णधार गिलला गोलंदाजांनी शुन्य धावांवर पॅव्हेलियनमध्ये धाडले. तर त्याच्या पाठोपाठ सूर्यकुमार यादवने सुद्धा अवघ्या 5 धावांवर विकेट गमावली. टीम इंडियाकडून सर्वाधिक 62 धावा तिलक वर्माने केल्या. तर हार्दिक पंड्याने 20, जितेश शर्माने 20, अक्षर पटेलने 21, अभिषेक शर्माने 17 धावा केल्या. मात्र टीम इंडियाच्या फलंदाजीने दक्षिण आफ्रिकेच्या गोलंदाजी समोर लोटांगण घातलं आणि एकामागोमाग एक विकेट पडल्या. अखेर ५ बॉल शिल्लक असताना टीम इंडिया 162 धावांवर ऑल आउट झाली.  

भारताची प्लेईंग 11 :

अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), टिळक वर्मा, अक्षर पटेल, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकिपर), जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंग

दक्षिण आफ्रिकेची प्लेईंग 11 :

रीझा हेंड्रिक्स, क्विंटन डी कॉक (विकेटकिपर), एडन मार्कराम(कर्णधार), डेवाल्ड ब्रेविस, डेव्हिड मिलर, डोनोव्हन फरेरा, जॉर्ज लिंडे, मार्को जॅनसेन, लुथो सिपामला, लुंगी एनगिडी, ओटनील बार्टमन

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

