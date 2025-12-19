English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
हार्दिक पांड्याने आफ्रिकेच्या गोलंदाजाला धू-धू धुतलं, एका षटकात गेमच फिरवला..., अशी कामगिरी करणारा दुसरा खेळाडू

IND VS SA : टीम इंडियाचा स्टार ऑलराऊंडर हार्दिक पंड्या याने आफ्रिकेच्या गोलंदाजांना घाम फोडला आणि 16 बॉलमध्ये अर्धशतक ठोकलं. यावेळी त्याने एका ओव्हरमध्ये तब्बल 27 धावा केल्या. 

पूजा पवार | Updated: Dec 19, 2025, 09:39 PM IST
IND VS SA : भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका (India VS South Africa) यांच्यात पाच सामन्यांची टी 20 सीरिज खेळवली जात असून यातील शेवटचा सामना हा अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर खेळवला जात आहे. दक्षिण आफ्रिकेने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. त्यामुळे टीम इंडियाला फलंदाजीसाठी मैदानात यावं लागलं. दरम्यान टीम इंडियाच्या फलंदाजांनी दमदार फलंदाजी करून 5 विकेट गमावून 231 धावांची कामगिरी केली आणि दक्षिण आफ्रिकेला विजयासाठी 232 धावा केल्या. यात टीम इंडियाचा स्टार ऑलराऊंडर हार्दिक पंड्या याने आफ्रिकेच्या गोलंदाजांना घाम फोडला आणि 16 बॉलमध्ये अर्धशतक ठोकलं. यावेळी त्याने एका ओव्हरमध्ये तब्बल 27 धावा केल्या. 

एका ओव्हरमध्ये 27 धावा : 

संजू सॅमसन आणि अभिषेक शर्माची जोडी तुटल्यावर हार्दिक पंड्या (63) आणि तिलक वर्मा (73) या जोडीने मैदानात जम बसवला. दोघांनी दमदार अर्धशतक ठोकलं. यावेळी 14 व्या ओव्हरला या जोडीने फटकेबाजी करून तब्बल 27  धावा केल्या. यावेळी जॉर्ज लिंडे हा गोलंदाजी करत होता. 14व्या ओव्हरच्या पहिल्या बॉलवर तिलक वर्माने षटकार ठोकला, मग दुसऱ्या बॉलवर त्याने सिंगल घेऊन हार्दिकला स्ट्राईक दिली. हार्दिक पंड्याने तिसऱ्या बॉलवर चौकार, लगावला, एवढंच नाही तर त्याने तिसऱ्या चौथ्या बॉलवर षटकार ठोकला आणि पाचव्या बॉलवर सुद्धा चौकार लगावला. हार्दिक पांड्याची ही फटकेबाजी पाहून सर्वच थक्क झाला. 

दुसरं सर्वात वेगवान अर्धशतक : 

हार्दिक पंड्याने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध दमदार फलंदाजी करताना रेकॉर्ड सुद्धा रचला. त्याने 16 बॉलमध्ये 54 धावा करून अर्धशतक ठोकलं. त्यामुळे तो टी 20 मध्ये अशी कामगिरी करणारा भारताचा दुसरा खेळाडू ठरला. यापूर्वी या लिस्टमध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर अभिषेक शर्मा होता, ज्याने 17 बॉलमध्ये अर्धशतक पूर्ण केलेलं. तर हार्दिकच्या पुढे 12 बॉलमध्ये अर्धशतक करणारा हार्दिक पंड्या आहे. 

भारताची प्लेईंग 11 :

अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन, टिळक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकिपर), वॉशिंग्टन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंग

दक्षिण आफ्रिका प्लेईंग 11 :

क्विंटन डी कॉक (विकेटकिपर), रीझा हेंड्रिक्स, एडन मार्कराम (कर्णधार), देवाल्ड ब्रेव्हिस, डेव्हिड मिलर, डोनोव्हन फरेरा, जॉर्ज लिंडे,मार्को जॅन्सन, कॉर्बिन बॉश, लुंगी एनगिडी, ओटनील बार्टमन

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

