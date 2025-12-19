हार्दिक पांड्याने आफ्रिकेच्या गोलंदाजाला धू-धू धुतलं, एका षटकात गेमच फिरवला..., अशी कामगिरी करणारा दुसरा खेळाडू

IND VS SA : भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका (India VS South Africa) यांच्यात पाच सामन्यांची टी 20 सीरिज खेळवली जात असून यातील शेवटचा सामना हा अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर खेळवला जात आहे. दक्षिण आफ्रिकेने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. त्यामुळे टीम इंडियाला फलंदाजीसाठी मैदानात यावं लागलं. दरम्यान टीम इंडियाच्या फलंदाजांनी दमदार फलंदाजी करून 5 विकेट गमावून 231 धावांची कामगिरी केली आणि दक्षिण आफ्रिकेला विजयासाठी 232 धावा केल्या. यात टीम इंडियाचा स्टार ऑलराऊंडर हार्दिक पंड्या याने आफ्रिकेच्या गोलंदाजांना घाम फोडला आणि 16 बॉलमध्ये अर्धशतक ठोकलं. यावेळी त्याने एका ओव्हरमध्ये तब्बल 27 धावा केल्या.
संजू सॅमसन आणि अभिषेक शर्माची जोडी तुटल्यावर हार्दिक पंड्या (63) आणि तिलक वर्मा (73) या जोडीने मैदानात जम बसवला. दोघांनी दमदार अर्धशतक ठोकलं. यावेळी 14 व्या ओव्हरला या जोडीने फटकेबाजी करून तब्बल 27 धावा केल्या. यावेळी जॉर्ज लिंडे हा गोलंदाजी करत होता. 14व्या ओव्हरच्या पहिल्या बॉलवर तिलक वर्माने षटकार ठोकला, मग दुसऱ्या बॉलवर त्याने सिंगल घेऊन हार्दिकला स्ट्राईक दिली. हार्दिक पंड्याने तिसऱ्या बॉलवर चौकार, लगावला, एवढंच नाही तर त्याने तिसऱ्या चौथ्या बॉलवर षटकार ठोकला आणि पाचव्या बॉलवर सुद्धा चौकार लगावला. हार्दिक पांड्याची ही फटकेबाजी पाहून सर्वच थक्क झाला.
हार्दिक पंड्याने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध दमदार फलंदाजी करताना रेकॉर्ड सुद्धा रचला. त्याने 16 बॉलमध्ये 54 धावा करून अर्धशतक ठोकलं. त्यामुळे तो टी 20 मध्ये अशी कामगिरी करणारा भारताचा दुसरा खेळाडू ठरला. यापूर्वी या लिस्टमध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर अभिषेक शर्मा होता, ज्याने 17 बॉलमध्ये अर्धशतक पूर्ण केलेलं. तर हार्दिकच्या पुढे 12 बॉलमध्ये अर्धशतक करणारा हार्दिक पंड्या आहे.
Watch out! The ball is being powered across the ground today. https://t.co/adG06ykx8o pic.twitter.com/NjCNUJh71c
Star Sports (StarSportsIndia) December 19, 2025
अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन, टिळक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकिपर), वॉशिंग्टन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंग
क्विंटन डी कॉक (विकेटकिपर), रीझा हेंड्रिक्स, एडन मार्कराम (कर्णधार), देवाल्ड ब्रेव्हिस, डेव्हिड मिलर, डोनोव्हन फरेरा, जॉर्ज लिंडे,मार्को जॅन्सन, कॉर्बिन बॉश, लुंगी एनगिडी, ओटनील बार्टमन