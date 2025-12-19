English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
सॅमसनच्या बॅटमधून निघालेल्या शॉटने अंपायर जखमी, वेदनेनं कळवळत जमिनीवर कोसळला, नेमकं काय घडलं?

IND VS SA : शुक्रवारी खेळवण्यात आलेल्या भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका सामन्याच्या 9 व्या ओव्हरला संजू सॅमसनच्या बॅटमधून निघालेल्या एका शॉटने अंपायरच्या पायाला दुखापत झाली आणि तो वेदनेनं कळवळत जमिनीवर कोसळला.    

पूजा पवार | Updated: Dec 19, 2025, 08:43 PM IST
(Photo Credit : Social Media)

IND VS SA : भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका (India VS South Africa) यांच्यात पाच सामन्यांची टी 20 सीरिज खेळवली जात असून यातील शेवटचा सामना हा अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर खेळवला जात आहे. दक्षिण आफ्रिकेने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. त्यामुळे टीम इंडियाला फलंदाजीसाठी मैदानात यावं लागलं. दरम्यान 9 व्या ओव्हरला संजू सॅमसनच्या बॅटमधून निघालेल्या एका शॉटने अंपायरच्या पायाला दुखापत झाली आणि तो वेदनेनं कळवळत जमिनीवर कोसळला.  

भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका यांच्यात पाचवा टी 20 सामना हा शुक्रवार 19 नोव्हेंबर रोजी खेळवला जात आहे. नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर सुरु असलेल्या या सामन्यात टीम इंडियाच्या फलंदाजांनी दक्षिण आफ्रिकेच्या गोलंदाजांना घाम फोडला. संजू सॅमसन आणि अभिषेक शर्मा हे मैदानात दमदार फलंदाजी करत असताना संजू सॅमसनच्या बॅटमधून निघालेला बॉल अंपायरच्या पायावर लागला. 

नेमकं काय घडलं?

भारताची इनिंग सुरु असताना 9 व्या ओव्हरचा चौथा बॉल टाकण्यासाठी दक्षिण आफ्रिकेचा गोलंदाज डोनोव्हन फरेरा आला. तेव्हा संजू सॅमसन हा स्ट्राईकवर होता आणि यावेळी संजूने बॉल टोलवला आणि स्ट्रेट ड्राइव्ह खेळला. यावेळी गोलंदाज फरेरा याच्या हाताला बॉल लागल्याने बॉलची दिशा बदलली आणि बॉल मागे उभे असलेल्या अंपायरच्या पायाला लागला. तेव्हा नॉन स्ट्राईकवर अंपायर रोहन पंडित उभे होते. अंपायर रोहन वेदनेनं कळवळले आणि थेट मैदानात खाली बसले. तेव्हा टीम इंडिया आणि दक्षिण आफ्रिकेचे फिजिओ त्यांच्या दिशेने धावले आणि त्यांनी अंपायरवर प्रथमोपचार केले. थोडावेळ सामान थांबवण्यात आला. प्रथमोपचार केल्यावर अंपायर रोहन पंडित बरे झाले आणि सामना पुन्हा सुरु करण्यात आला. यावेळी संजूने त्यांच्या पाठीवर थाप देत माफी मागितली. संजू सॅमसनने या सामन्यात 22 बॉलमध्ये 37 धावा केल्या आणि 4 चौकार आणि 2 षटकार ठोकले. तर अभिषेक शर्माने 21 बॉलमध्ये 34 धावा केल्या. 

कुठे पाहाल सामना? 

भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका यांच्यात पाचवा टी 20 सामना हा अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर पार पडला. हा सामना टीव्हीवर स्टार स्पोर्ट्सवर तर मोबाईल यूजर्सना जिओस्टारवर पाहता येईल. 

भारताची प्लेईंग 11 :

अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन, टिळक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकिपर), वॉशिंग्टन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंग

दक्षिण आफ्रिका प्लेईंग 11 : 

क्विंटन डी कॉक (विकेटकिपर), रीझा हेंड्रिक्स, एडन मार्कराम (कर्णधार), देवाल्ड ब्रेव्हिस, डेव्हिड मिलर, डोनोव्हन फरेरा, जॉर्ज लिंडे,मार्को जॅन्सन, कॉर्बिन बॉश, लुंगी एनगिडी, ओटनील बार्टमन

पूजा सुनील पवार

