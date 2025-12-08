English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'मी पण उद्या डाव्या हाताने उडवतो....' पत्रकार परिषदेत सूर्यकुमार यादवने सांगितला त्याचा सिक्रेट प्लॅन

IND VS SA : भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका यांच्यात 5 सामन्यांची टी20 सीरिजला मंगळवार 9 डिसेंबर पासून सुरु होणार आहे. त्यापूर्वी झालेल्या पत्रकार परिषदेला कर्णधार सूर्यकुमार यादव याने संबोधित केलं.   

पूजा पवार | Updated: Dec 8, 2025, 04:24 PM IST
(Photo Credit : Social Media)

IND VS SA : भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका (India VS South Africa) यांच्यात 5 सामन्यांची टी 20 सीरिज खेळवण्यात येणार आहे. या सीरिजचा पहिला सामना हा ओडिशाच्या बाराबती स्टेडियममध्ये 9 डिसेंबर रोजी होणार आहे. या सामन्याच्या आदल्या दिवशी टीम इंडियाचा (Team India) कर्णधार सूर्यकुमार यादवने (Suryakumar Yadav) पत्रकार परिषद घेतली. या पत्रकार परिषदेत एका पत्रकाराने त्याला टॉस संदर्भात प्रश्न विचारला. त्यावेळी सूर्याने जे उत्तर दिले ज्याने सर्व हसू लागले. उद्या भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका सामना संध्याकाळी 7 सुरु होईल. 

मी पण डाव्या हाताने नाणं उडवेन - सूर्या

वर्ल्ड कप 2023 सेमी फायनलनंतर 752 दिवसांनी आणि सलग 20 वनडे सामन्यांमध्ये टॉस गमावल्यानंतर, टीम इंडियाने अखेर दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या तिसऱ्या आणि शेवटच्या वनडे सामन्यात टॉस जिंकला. या सामन्यात, केएल राहुलने डाव्या हाताने नाणं उलटवण्याची एक युक्ती केली आणि ती यशस्वी झाली. आता, सूर्याने सुद्धा गंमतीत म्हटले की तो देखील तशीच युक्ती वापरून पाहिलं. सूर्यकुमार यादव पत्रकाराच्या प्रश्नावर म्हणाला की, 'उद्या मी सुद्धा डाव्या हाताने नाणं उडवेन'. 

टीम इंडियाची ताकद वाढली : 

दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध टी20 सीरिजपूर्वी टीम इंडियाचा उपकर्णधार शुभमन गिल हा भुवनेश्वरमध्ये टीम इंडिया सोबत जोडला गेला आहे. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध टेस्ट सीरिजच्या कोलकाता येथे झालेल्या पहिल्या सामन्यात टीम इंडियाचा कर्णधार असलेल्या शुभमन गिलच्या मानेला दुखापत झाली होती. ज्यामुळे तो टेस्ट सीरिजमधून बाहेर पडला. मात्र आता गिलची ही दुखापत बरी झाली असून त्याचं टीम इंडियात पुनरागमन झालंय. शुभमन गिल दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या टी20आंतरराष्ट्रीय मालिकेत खेळण्यास उत्सुक आहे. फिटनेस क्लिअरन्सच्या अधीन राहून, उद्या कटकमध्ये होणाऱ्या पहिल्या टी20 साठी त्याची निवड होऊ शकते.

हेही वाचा : 'आराम देण्याच्या बहाण्याने बाहेर काढलं', यशस्वी जयस्वालच्या कोचने लावले 'गंभीर' आरोप, म्हणाले 'अन्याय होतोय...'

 

हार्दिक पंड्याबद्दल सुद्धा मोठी अपडेट : 

टीम इंडियातील अधिकतर खेळाडू हे भुवनेश्वरमध्ये पोहोचले आहेत. रविवारी सकाळी भारतीय आणि दक्षिण आफ्रिकेच्या संघातील अनेक खेळाडू विशाखापट्टणमहून चार्टर्ड विमानाने पोहोचले. शुभमन गिल हा वनडे सीरिजचा भाग नसल्याने तो तेथे उशिरा पोहोचला. दरम्यान हार्दिक पंड्या हा रविवारी संध्याकाळी बाराबती स्टेडियममध्ये क्लोज्ड डोर प्रॅक्टिससाठी गेला होता. तो शहरात पोहोचणाऱ्या पहिल्या खेळाडूंपैकी एक होता. 

भारताची प्लेइंग 11 :  सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), शुभमन गिल (उपकर्णधार), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सॅमसन (विकेटकीपर), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती.

दक्षिण आफ्रिकेची प्लेइंग 11 : एडेन मार्क्रम (कर्णधार), ओटिनिल बार्टमैन, कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, क्विंटन डी कॉक, डोनोवन फेरेरिया, रीजा हेंड्रिक्स, मार्को यानसन, जॉर्ज लिंडे, केशव महाराज, डेविड मिलर, लुंगी एनगिडी, एनरिक नोर्किया और ट्रिस्टन स्टब्स.

FAQ : 

भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील टी२० मालिकेत किती सामने आहेत?
उत्तर: भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यात ५ सामन्यांची टी२० मालिका खेळवली जाणार आहे.

सूर्यकुमार यादवने पत्रकार परिषदेत टॉसबाबत काय म्हटले?
 उत्तर: सूर्यकुमार यादवने गंमतीत म्हटले की, 'उद्या मी सुद्धा डाव्या हाताने नाणं उडवेन', ज्यामुळे सर्व हसू लागले.

शुभमन गिलला दुखापत कधी झाली होती?
उत्तर: दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या टेस्ट मालिकेतील कोलकाता येथील पहिल्या सामन्यात शुभमन गिलच्या मानेला दुखापत झाली होती, ज्यामुळे तो टेस्ट मालिकेतून बाहेर पडला.

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

