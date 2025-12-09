English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
IND VS SA : शुभमन, हार्दिकची होणार एंट्री, तर विकेटकिपर म्हणून सॅमसन - जितेश पैकी कोणाला मिळणार संधी?

5 सामन्यांची टी 20 सीरिज मंगळवार पासून सुरु होणार आहे. ओडिशाच्या बाराबती स्टेडियममध्ये हा सामना खेळवला जाणार आहे. या सामन्यापूर्वी मागील काही दिवसांपासून दुखापतग्रस्त असलेले दोन स्टार खेळाडू आता फीट झाले आहेत.

पूजा पवार | Updated: Dec 9, 2025, 01:14 AM IST
(Photo Credit - Social Media)

IND VS SA : भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका (India VS South Africa) यांच्यात मंगळवार 9 नोव्हेंबर पासून टी 20 सीरिजला सुरुवात होणार आहे. यापूर्वी टीम इंडियाने (Team India) दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध खेळलेली दोन सामान्यांची टेस्ट सीरिज गमावली तर तीन सामन्यांच्या वनडे सीरिजमध्ये 2-1 ने आघाडी मिळवत विजय मिळवला. त्यानंतर आता 5 सामन्यांची टी 20 सीरिज मंगळवार पासून सुरु होणार आहे. ओडिशाच्या बाराबती स्टेडियममध्ये हा सामना खेळवला जाणार आहे. या सामन्यापूर्वी मागील काही दिवसांपासून दुखापतग्रस्त असलेले दोन स्टार खेळाडू आता फीट झाले आहेत. तेव्हा पहिल्या सामन्यासाठी टीम इंडियाची प्लेईंग 11 कशी असणार याकडे सर्वांचं लक्ष आहे. 

शुभमन - हार्दिकची एंट्री : 

दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध टी20 सीरिजपूर्वी टीम इंडियाचा उपकर्णधार शुभमन गिल हा भुवनेश्वरमध्ये टीम इंडिया सोबत जोडला गेला आहे. कोलकाता येथे झालेल्या टेस्ट सामन्यात त्याच्या मानेला दुखापत झाल्याने तो पुढील सामने खेळला नव्हता. मात्र आता तो स्वस्थ झाला असून पहिल्या टी २० सामन्यात त्याला संधी मिळू शकते. हार्दिक पंड्या हा सुद्धा मागील काही दिवस दुखापतग्रस्त असल्याने मैदानाच्या बाहेर होता. मात्र रविवारी संध्याकाळी बाराबती स्टेडियममध्ये क्लोज्ड डोर प्रॅक्टिससाठी गेला होता. तो शहरात पोहोचणाऱ्या पहिल्या खेळाडूंपैकी एक होता. 

विकेटकिपिंगसाठी कोणाला मिळणार संधी?

पहिल्या सामन्यात विकेटकिपर फलंदाज या भूमिकेसाठी संजू सॅमसन आणि जितेश शर्मा या दोघांमध्ये स्पर्धा आहे. सॅमसनने ऑस्ट्रेलियामध्ये फक्त एकदाच फलंदाजी केली, ती सुद्धा तिसऱ्या क्रमांकावर. त्यानंतर जितेशला शेवटच्या तीन टी20 सामन्यांसाठी संघात समाविष्ट करण्यात आले. भारताच्या वर्ल्ड कप  विजयानंतर सर्वाधिक धावा करणाऱ्या भारतीय फलंदाजांच्या यादीत सॅमसन तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. त्याने ओपनर म्हणून तीन शतके झळकावली आहेत, त्यापैकी दोन दक्षिण आफ्रिकेत झाली आहेत. पण गिलचे उपकर्णधार म्हणून पुनरागमन झाल्यामुळे सॅमसनला टी20 क्रिकेटमध्ये क्वचितच खेळलेल्या खालच्या क्रमवारीत स्थान मिळेल. दुसरीकडे, जितेशचा सहा सामन्यांमधील सर्वोच्च धावसंख्या 41 होती. सॅमसनला जितेशच्या जागी प्लेईंग 11 मध्ये स्थान मिळण्याची जास्त शक्यता आहे.

हेही वाचा : विराट कोहलीचा मास्टरस्ट्रोक! दक्षिण आफ्रिका सीरिजनंतर 'याची' साथ सोडली, 400000000 रुपयांची डील ठरली

 

भारताची प्लेईंग 11:

अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), तिलक वर्मा, संजू सॅमसन (विकेटकीपर), हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह

दक्षिण आफ्रिकेची प्लेईंग 11 :

एडेन मार्करम (कर्णधार), डेवाल्ड ब्रेविस, टोनी डि जॉर्जी, डेविड मिलर, कॉर्बिन बॉश, मार्को यानसेन, क्विटंन डिकॉक (विकेटकीपर), ट्रिस्टन स्टब्स, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी, एनरिच नॉर्त्जे

