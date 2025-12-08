IND VS SA : 9 नोव्हेंबर पासून टी 20 सीरिजला सुरुवात, रोमांचक सामने कुठे पाहाल Live?

IND VS SA : भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका (India VS South Africa) यांच्यात मंगळवार 9 नोव्हेंबर पासून टी 20 सीरिजला सुरुवात होणार आहे. यापूर्वी टीम इंडियाने (Team India) दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध खेळलेली दोन सामान्यांची टेस्ट सीरिज गमावली तर तीन सामन्यांच्या वनडे सीरिजमध्ये 2-1 ने आघाडी मिळवत विजय मिळवला. त्यानंतर आता 5 सामन्यांची टी 20 सीरिज मंगळवार पासून सुरु होणार आहे. ओडिशाच्या बाराबती स्टेडियममध्ये हा सामना खेळवला जाणार आहे. तेव्हा हा सामना लाईव्ह टीव्ही किंवा मोबाईलवर कुठे पाहता येईल हे जाणून घेऊयात.
संध्याकाळी 7 वाजता भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका यांच्यात पहिल्या सामन्याला सुरुवात होईल. तर त्याच्या अर्धातासपूर्वी दोन्ही संघांच्या कर्णधारांमध्ये टॉस केला जाईल. त्यानंतर संघ जाहीर करण्यात येईल. या सामन्याचे लाईव्ह स्ट्रीमिंग जिओ हॉटस्टारवर केलं जाईल, तर स्टार स्पोर्ट्सच्या चॅनलवर प्रेक्षक टीव्हीवर हा सामना पाहू शकतात.
दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध टी20 सीरिजपूर्वी टीम इंडियाचा उपकर्णधार शुभमन गिल हा भुवनेश्वरमध्ये टीम इंडिया सोबत जोडला गेला आहे. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध टेस्ट सीरिजच्या कोलकाता येथे झालेल्या पहिल्या सामन्यात टीम इंडियाचा कर्णधार असलेल्या शुभमन गिलच्या मानेला दुखापत झाली होती. ज्यामुळे तो टेस्ट सीरिजमधून बाहेर पडला. मात्र आता गिलची ही दुखापत बरी झाली असून त्याचं टीम इंडियात पुनरागमन झालंय. शुभमन गिल दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या टी20आंतरराष्ट्रीय मालिकेत खेळण्यास उत्सुक आहे. फिटनेस क्लिअरन्सच्या अधीन राहून, उद्या कटकमध्ये होणाऱ्या पहिल्या टी20 साठी त्याची निवड होऊ शकते.
सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), शुभमन गिल (उपकर्णधार), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सॅमसन (विकेटकीपर), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, कुलदीप यादव आणि वरुण चक्रवर्ती.
एडेन मार्क्रम (कर्णधार), ओटिनिल बार्टमैन, कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, क्विंटन डी कॉक, डोनोवन फेरेरिया, रीजा हेंड्रिक्स, मार्को यानसन, जॉर्ज लिंडे, केशव महाराज, डेविड मिलर, लुंगी एनगिडी, एनरिक नोर्किया आणि ट्रिस्टन स्टब्स.
भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका टी20 सीरिज कधी सुरू होते?
ही पाच सामन्यांची टी20 आंतरराष्ट्रीय मालिका मंगळवार, 9 नोव्हेंबरपासून सुरू होते.
पहिला सामना कुठे खेळवला जाणार आहे?
पहिला सामना ओडिशा, कटक येथील बाराबती स्टेडियममध्ये खेळवला जाईल.
भारतीय संघाचा कर्णधार कोण आहे?
टी20 मालिकेसाठी सूर्यकुमार यादव भारतीय संघाचा कर्णधार आहे.