Marathi News
T20 Series : पावसामुळे नाही तर 'या' कारणामुळे IND vs SA सामन्याच्या टॉसला होतोय उशीर

IND VS SA T20 Series :  भारताने सीरिजमध्ये 2-1 ने आघाडी घेतली. लखनऊच्या एकना स्टेडियमवर आज सीरिजमधील चौथा सामना खेळवला जाणार असून त्याचा टॉस 6: 30 वाजता होणं अपेक्षित होतं. मात्र सामन्याच्या टॉसला उशीर होणार आहे.   

पूजा पवार | Updated: Dec 17, 2025, 07:25 PM IST
(Photo Credit : Social Media)

IND VS SA T20 Series : भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका (India VS South Africa) यांच्यात पाच सामन्यांची टी 20 सीरिज खेळवली जात असून यातील चौथा सामना हा बुधवारी लखनऊमध्ये खेळवला जाणार आहे. यापूर्वी झालेल्या तीन सामन्यांपैकी दोन सामने भारतने तर एक सामना हा दक्षिण आफ्रिकेने जिंकला. ज्यामुळे भारताने सीरिजमध्ये 2-1 ने आघाडी घेतली. लखनऊच्या एकना स्टेडियमवर आज सीरिजमधील चौथा सामना खेळवला जाणार असून त्याचा टॉस 6: 30 वाजता होणं अपेक्षित होतं आणि 7 वाजता सामना सुरु होणार होता. मात्र हा टॉस उशिरा होणार असून याचं कारण क्रिकेटप्रेमींना आश्चर्यचकित करणारं आहे. 

टॉसला होतोय उशीर : 

एकना स्टेडियमवर भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका यांच्यात होणारा टॉस 6: 30  वाजता होणार होता. मात्र यावेळी पाऊस किंवा इतर कोणत्या गोष्टीमुळे नाही तर भारताच्या उत्तरेकडे वाढणाऱ्या थंडीमुळे हा टॉस उशिरा घेण्यात येणार आहे. मैदानात धुकं खूप जास्त असल्याने टॉसला उशीर होत असून संध्याकाळी 7: 30 वाजता पुन्हा एकदा मैदानातील परिस्थितींचं इन्स्पेक्शन करून मग टॉस करण्याचा निर्णय घेतील. मैदानातील धुकं इतकं दाट आहे की त्याला विरुद्ध टोकावरील स्टँड क्वचितच दिसत आहेत. 

भारताचा संघ :

सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), जितेश शर्मा (विकेटकिपर), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, तिलक वर्मा,हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंग, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, शाहबाज अहमद, संजू सॅमसन, वॉशिंग्टन सुंदर, जसप्रीत बुमराह

दक्षिण आफ्रिकेचा संघ : 

क्विंटन डी कॉक (विकेटकिपर), एडन मार्कराम (कर्णधार) रीझा हेंड्रिक्स, देवाल्ड ब्रेव्हिस, ट्रिस्टन स्टब्स, डोनोव्हन फरेरा, मार्को जॅन्सन, कॉर्बिन बॉश, ॲनरिक नॉर्टजे, लुंगी एनगिडी, ओटनील बार्टमन, डेव्हिड मिलर, केशव महाराज, जॉर्ज लिंडे, टोनी डी झोर्झी, लुथो सिपमला, क्वेना मफाका

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

